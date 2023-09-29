Виктор Гончаренко ничего не сказал на флэш-интервью после игры с «Ростовом».

« » и « » сыграли 2:2 в матче 10-го тура Мир .

На флэш-интервью, которое транслировал телеканал «Матч Премьер» главный тренер екатеринбуржцев не произнес ни одного слова.

– Матч, в котором без вопросов о судейских решениях, не обойтись. Давайте с пенальти начнем – вы поняли его, как восприняли?

Виктор Гончаренко промолчал.

– По красной карточке аналогичный ответ?

Тренер снова ничего не сказал.

– Давайте по содержанию игры, по заменам. Пять замен во втором тайме, чего ждали от парней?

Гончаренко вновь ничего не ответил.

Он также не сказал ни слова во время пресс-конференции по итогам матча.

Вероятно, молчание тренера связано со спорным судейством Романа Галимова. Арбитр матча «Ростов» – «Урал» поставил пенальти за руку в ворота гостей и удалил игрока за фол на фланге.

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