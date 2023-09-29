🤐 Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции. Тренер «Урала» не отвечал на вопросы после игры с «Ростовом»

Теги Ростов премьер-лига Россия телевидение судьи Урал видео Виктор Гончаренко Роман Галимов Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко ничего не сказал на флэш-интервью после игры с «Ростовом».

«Ростов» и «Урал» сыграли 2:2 в матче 10-го тура Мир РПЛ.

На флэш-интервью, которое транслировал телеканал «Матч Премьер» главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко не произнес ни одного слова.

– Матч, в котором без вопросов о судейских решениях, не обойтись. Давайте с пенальти начнем – вы поняли его, как восприняли?

Виктор Гончаренко промолчал.

– По красной карточке аналогичный ответ?

Тренер снова ничего не сказал.

– Давайте по содержанию игры, по заменам. Пять замен во втором тайме, чего ждали от парней?

Гончаренко вновь ничего не ответил.

Он также не сказал ни слова во время пресс-конференции по итогам матча.

Вероятно, молчание тренера связано со спорным судейством Романа Галимова. Арбитр матча «Ростов» – «Урал» поставил пенальти за руку в ворота гостей и удалил игрока за фол на фланге.

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76 комментариев

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error505
спасибо, Виктор, очень информативно. Интервью в рпл выходят на новый уровень)
+200
-4
+196
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hammers
Ответ error505
спасибо, Виктор, очень информативно. Интервью в рпл выходят на новый уровень)
его уже наказывали за мат... думаю сразу по окончанию у него ничего кроме мата в голове не было, поэтому отмолчался
+169
-1
+168
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m1t9
кратко и по делу
+166
-2
+164
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justbored
Иногда промолчав можно сказать очень много.
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Франческо Тотти
ну, формально человек выполнил требования лиги. Молодец.
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Саша Пушкин
Ответ hammers
его уже наказывали за мат... думаю сразу по окончанию у него ничего кроме мата в голове не было, поэтому отмолчался
Думаю, уральский Иванов скоро все скажет за двоих и сделает это как он умеет.
+45
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magentrumen
судьи тащат тренера сборной, иначе не объяснить решения арбитра
+41
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Антуан
Ответ Даня Чебыкин
и главное емко! и очень доходчиво!
Никогда не смотрел все эти послематчевые сказки, а теперь специально глянул! Такой формат мне по душе!
+35
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fil_spb
Логично, в общем. Цензурных слов для послематчевого комментария найти было трудно. А нецензурные - дисквалификация. Выбор Гончаренко понятен.
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error505
Ответ -= Masteryuga =-
Комментарий скрыт
Надеюсь, что это просто плохая шутка
+27
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Даня Чебыкин
Ответ m1t9
кратко и по делу
и главное емко! и очень доходчиво!
+24
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Spymeat
Жду интервью Гриши Иванова, вот тот молчать не станет)
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TheSportNik
А что там говорить?
Умным людям все понятно, Урал убивают в каждом матче, а арбитров не наказывают, но самое забавное Урал за чемпионство не бьется и дальше за Уралом нет команд из РПЛ, то есть планомерно убивают футбол обширного региона от Урала до Дальнего Востока.
+15
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+14
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Groznyi2024
У меня бы тоже в горле пересохло после таких кк и пенок
+13
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Уся Ваткин
Молчание - золото
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fil_spb
Ответ magentrumen
судьи тащат тренера сборной, иначе не объяснить решения арбитра
Тренер сборной после матча еще и на поле вышел, судьям претензии предъявлять. Руками недовольно махал. Мало пенальти и КК для соперника придумали. Здорово, да?
+11
-2
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Babusya
А что тут скажешь? Все всё видели.
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Алексей Подволоцкий
Момент для введения интервью судей настал. Дальше уже отступать некуда
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Batyr Myh’Man
Поддерживаю тренера. Человек!
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Agent Smith
Болтун - находка для шпиона⚽️
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Andy Tucker
на 6матчевую дисквалификацию наговорил
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pavelrytov@icloud.com
Горячее 💩 быстро остывает) очевидно, что на эмоциях мог выдать что-нибудь на дисквалификацию и штраф. Сдержался и это хорошо. Потом спокойно все сможет разложить
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Vagner01
Это сельпо тянут почище зенита! В прошлом матче чистый наступ на Давиле даже смотреть не стали! Хотя пенка была стопроцентная!
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redbalance
Все прикалываются, а что если он на самом деле потерял дар речи?
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Витольд Бубеный
Михалыч красава!
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