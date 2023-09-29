🤐 Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции. Тренер «Урала» не отвечал на вопросы после игры с «Ростовом»
Виктор Гончаренко ничего не сказал на флэш-интервью после игры с «Ростовом».
«Ростов» и «Урал» сыграли 2:2 в матче 10-го тура Мир РПЛ.
На флэш-интервью, которое транслировал телеканал «Матч Премьер» главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко не произнес ни одного слова.
– Матч, в котором без вопросов о судейских решениях, не обойтись. Давайте с пенальти начнем – вы поняли его, как восприняли?
Виктор Гончаренко промолчал.
– По красной карточке аналогичный ответ?
Тренер снова ничего не сказал.
– Давайте по содержанию игры, по заменам. Пять замен во втором тайме, чего ждали от парней?
Гончаренко вновь ничего не ответил.
Он также не сказал ни слова во время пресс-конференции по итогам матча.
Вероятно, молчание тренера связано со спорным судейством Романа Галимова. Арбитр матча «Ростов» – «Урал» поставил пенальти за руку в ворота гостей и удалил игрока за фол на фланге.
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Умным людям все понятно, Урал убивают в каждом матче, а арбитров не наказывают, но самое забавное Урал за чемпионство не бьется и дальше за Уралом нет команд из РПЛ, то есть планомерно убивают футбол обширного региона от Урала до Дальнего Востока.