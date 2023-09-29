Судья матча «Ростов» – «Урал» поставил пенальти за руку в ворота гостей и удалил Егорычева за фол на фланге. Из-за работы Галимова в апреле подал в отставку гендиректор «Крыльев»

Судья матча «Ростов» – «Урал» принял ряд спорных решений.

На 33-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ судья Роман Галимов назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой у португальского защитника Кики после того, как арбитр ВАР подсказал рефери в поле изучить видео эпизода.

Отметим, что расставил руки после толчка от и искал равновесие. К мячу он находился спиной, мяч отлетел в защитника «Урала» с близкого расстояние от спины игрока « ».

На 78-й минуте игры Галимов показал прямую красную карточку хавбеку «Урала» Андрею Егорычеву. 30-летний футболист не по правилам атаковал сзади . Арбитр, вероятно, решил, что это был фол последней надежды, хотя контакт игроков произошел у боковой линии, а до ворот оставалось около сорока метров.

Напомним, что в этом году работа Галимова уже подвергалась критике. В апреле «Крылья» уступили «Пари НН» (1:2) в 24-м туре Мир . На 43-й минуте Галимов не назначил пенальти в пользу «Крыльев Советов» после столкновения Владимира Писарского и Никиты Каккоева в штрафной площади. Самарцы обратились в ЭСК РФС.

Гендиректор клуба Вадим Андреев заявил: «Произвол. Бригада Галимова после отстранения вернулась из Первой лиги, которой управляет брат гендиректора «Пари НН». Как такое возможно?» Следом он в знак протеста против судейства в РПЛ подал в отставку: «Вынуждены бороться с беспределом. Нас убили год назад с «Химками» – теперь Юран в «Пари НН».

Дикий пенальти в ворота «Урала»! ВАР сделал только хуже

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