Судья матча «Ростов» – «Урал» поставил пенальти за руку в ворота гостей и удалил Егорычева за фол на фланге. Из-за работы Галимова в апреле подал в отставку гендиректор «Крыльев»
Судья матча «Ростов» – «Урал» принял ряд спорных решений.
На 33-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ судья Роман Галимов назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой у португальского защитника Кики после того, как арбитр ВАР подсказал рефери в поле изучить видео эпизода.
Отметим, что Кики расставил руки после толчка от Хорена Байрамяна и искал равновесие. К мячу он находился спиной, мяч отлетел в защитника «Урала» с близкого расстояние от спины игрока «Ростова».
На 78-й минуте игры Галимов показал прямую красную карточку хавбеку «Урала» Андрею Егорычеву. 30-летний футболист не по правилам атаковал сзади Мохаммада Мохеби. Арбитр, вероятно, решил, что это был фол последней надежды, хотя контакт игроков произошел у боковой линии, а до ворот оставалось около сорока метров.
Напомним, что в этом году работа Галимова уже подвергалась критике. В апреле «Крылья» уступили «Пари НН» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ. На 43-й минуте Галимов не назначил пенальти в пользу «Крыльев Советов» после столкновения Владимира Писарского и Никиты Каккоева в штрафной площади. Самарцы обратились в ЭСК РФС.
Гендиректор клуба Вадим Андреев заявил: «Произвол. Бригада Галимова после отстранения вернулась из Первой лиги, которой управляет брат гендиректора «Пари НН». Как такое возможно?» Следом он в знак протеста против судейства в РПЛ подал в отставку: «Вынуждены бороться с беспределом. Нас убили год назад с «Химками» – теперь Юран в «Пари НН».
Дикий пенальти в ворота «Урала»! ВАР сделал только хуже
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А лишиться работы должен именно Галимов. И не просто лишится работы, а под улюлюканье и свист (как было бы символично) изгнан из профессии. Его судейство это катастрофа.
что очко не пахнет?
интересно, чьё?
Надеюсь, руководство Урала не останется в стороне, и тоже постарается максимально привлечь внимание к судейству Галимова, чтобы духу его не было в профессиональном футболе
Какой-то странный помощник.
Пенальти 10 минутами ранее на Миронове не поставил, хотя находился в метре от эпизода. И не пришлось бы выдумывать странную пенку.
За подобную игру руками Егорычеву мог показать желтую еще в 1м тайме, но чего-то терпел.
Фол перед штрафной Урала на Уткине не заметил.
Попадание в руку, за которое можно было бы, при желании, поставить 2ю пенку да при счете 2:2 - не поставил и ВАР не увидел. Даже подсуживать нормально не научили выходит?)
Боковой умудрился трижды ошибиться с аутами; фолы-близнецы свистели и не свистели друг за другом в обе стороны. Фолы на Ростове на половине Урала не замечали, одновременно с этим простили Мелехина и Глебова на желтые. У Урала находили фолы в атаке за любой чих. 4ю желтую Байрамяну показали за аплодисменты, за крики в лицо судьи, с обеих сторон - без желтых.
Судейские перегибы и ошибки сегодня были на любой вкус.
Но и Урал должен был добивать Ростов после 2:0 и дикии ошибки в обороне, когда защитник катится в подкате, хотя Помазун спокойно этот мяч забирал, получайте автогол.
Кстати Илья наверно лучший голкипер в РПЛ.