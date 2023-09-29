Судья матча «Ростов» – «Урал» поставил пенальти за руку в ворота гостей и удалил Егорычева за фол на фланге. Из-за работы Галимова в апреле подал в отставку гендиректор «Крыльев»

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Хорен Байрамян Роман Галимов видеоповторы Кики Андрей Егорычев Мохаммад Мохеби Футбол

Судья матча «Ростов» – «Урал» принял ряд спорных решений.

На 33-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ судья Роман Галимов назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой у португальского защитника Кики после того, как арбитр ВАР подсказал рефери в поле изучить видео эпизода.

Отметим, что Кики расставил руки после толчка от Хорена Байрамяна и искал равновесие. К мячу он находился спиной, мяч отлетел в защитника «Урала» с близкого расстояние от спины игрока «Ростова».

На 78-й минуте игры Галимов показал прямую красную карточку хавбеку «Урала» Андрею Егорычеву. 30-летний футболист не по правилам атаковал сзади Мохаммада Мохеби. Арбитр, вероятно, решил, что это был фол последней надежды, хотя контакт игроков произошел у боковой линии, а до ворот оставалось около сорока метров.

Напомним, что в этом году работа Галимова уже подвергалась критике. В апреле «Крылья» уступили «Пари НН» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ. На 43-й минуте Галимов не назначил пенальти в пользу «Крыльев Советов» после столкновения Владимира Писарского и Никиты Каккоева в штрафной площади. Самарцы обратились в ЭСК РФС.

Гендиректор клуба Вадим Андреев заявил: «Произвол. Бригада Галимова после отстранения вернулась из Первой лиги, которой управляет брат гендиректора «Пари НН». Как такое возможно?» Следом он в знак протеста против судейства в РПЛ подал в отставку: «Вынуждены бороться с беспределом. Нас убили год назад с «Химками» – теперь Юран в «Пари НН».

Дикий пенальти в ворота «Урала»! ВАР сделал только хуже

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67 комментариев

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justbored
Как Галимова вообще вернули после апрельского фиаско. После трёх результативных ошибок карьера была должна быть окончена по идее.
+71
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+68
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Отец Абду
Судья герой матча, однозначно 👍
+40
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fil_spb
"Из-за работы Галимова в апреле подал в отставку гендиректор «Крыльев»"

А лишиться работы должен именно Галимов. И не просто лишится работы, а под улюлюканье и свист (как было бы символично) изгнан из профессии. Его судейство это катастрофа.
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Антуан
Ответ justbored
Как Галимова вообще вернули после апрельского фиаско. После трёх результативных ошибок карьера была должна быть окончена по идее.
Точно! Я вообще не понимаю как он так вернулся, должен был год а лучше пару в низшем дивизионе без ошибок отсудить чтобы вернуться. Зато молодых парней никогда из ФНЛ и 2 лиги не поднимут будут до последнего Галимовых и Безбородовых держать.
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Idalgo
чем не поможешь валере, лишь бы ноль ноль с очередным туркестаном отстоял
+19
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+14
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Lol Ko
Ответ Отец Абду
Судья герой матча, однозначно 👍
Скорее антигерой
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xomamb
интересно, что по этому поводу скажет честнейший и принципиальнейший Лерик
что очко не пахнет?
интересно, чьё?
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Антимосковский
на потеху отставшим в таблице москвичам и великому эстонскому правдорубу решили осадить выскочек из екб, так же, как весной осадили Самару, все верно, выписать премию Галимому за счет столичных бабушек, а Гончаренко дисквалифицировать за агрессивно-неэтичное молчание.
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Reggi
Многие болельщики Крыльев не могли сдержать удивление, когда этот, с позволения сказать, "арбитр" вернулся к матчам РПЛ после мегаскандального матча КС-Пари НН, где он своими результативными ошибками легко и непринужденно превратил выигрышный для Крыльев матч в победу Нижнего. Возможно, действительно оно не тонет.
Надеюсь, руководство Урала не останется в стороне, и тоже постарается максимально привлечь внимание к судейству Галимова, чтобы духу его не было в профессиональном футболе
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инок
Высосанный из пальца и притянутый за уши пенальти, непонятная красная карточка! Галимое судейство от Галимова...
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Kit244098
Галимов, он просто трус. Человек в себе неуверенный, словом, человек без жилы. Уже не в первый раз варовские вертят этим дурачком, как хотят. Пеналь в ворота Урала придумал ВАР, а Галимов их решение трусливо принял. Насчёт Красной Егорычеву, тоже, думаю, что без ВАРа не обошлось. В общем сегодня тот, кто определял результат, сидел на ВАРе. А Галимов - просто трясущийся от страха исполнитель. Что его вины не умаляет. Вот как-то так))
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Ебздрогыч
Галимый футбол
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Доктор Верховцев
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Уникумы, а хоть кто-нибудь может объяснить почему не надо назначать пенальти за попадание мяча в отставленную руку?
Потому что Карлик Нос бил игрока Урала локтем в спину, например?
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Ростовский72
пенальти может и спорный, но до этого он не поставил 100% пенальти за снос Миронова. там то уж совсем нет вопросов.
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Treq Qert
Валерчик про судейство не будет,оно было в его сторону.Опять отскакивает пародия на тренера
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sportsoldfan
Позорник потенциально огненную игру загубил
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Lomonosov888
Ответ justbored
Как Галимова вообще вернули после апрельского фиаско. После трёх результативных ошибок карьера была должна быть окончена по идее.
А как кукуляка возвращают каждый раз? Только в трёх матчах с участием Динамо ЭСК подтверждены результативные ошибки в пользу соперников динамовцев. А плюс есть ещё и другие матчи где он косячил
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MigraTjk
Такое ощущение что он ставил на пенальти и красную, иначе адекватный человек так бы не поступил. Как можно быть настолько бестолковым арбитром.?!
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Georgii Neverov
А ведь в конце игры со стороны Ростова была такая же ситуация на другом фланге судья почему то ни кого не удалил а поставил штрафной....
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Le Jay
Ответ Idalgo
чем не поможешь валере, лишь бы ноль ноль с очередным туркестаном отстоял
Не надо искать заговор там, где всё объясняется некомпетентностью.

Какой-то странный помощник.
Пенальти 10 минутами ранее на Миронове не поставил, хотя находился в метре от эпизода. И не пришлось бы выдумывать странную пенку.
За подобную игру руками Егорычеву мог показать желтую еще в 1м тайме, но чего-то терпел.
Фол перед штрафной Урала на Уткине не заметил.
Попадание в руку, за которое можно было бы, при желании, поставить 2ю пенку да при счете 2:2 - не поставил и ВАР не увидел. Даже подсуживать нормально не научили выходит?)

Боковой умудрился трижды ошибиться с аутами; фолы-близнецы свистели и не свистели друг за другом в обе стороны. Фолы на Ростове на половине Урала не замечали, одновременно с этим простили Мелехина и Глебова на желтые. У Урала находили фолы в атаке за любой чих. 4ю желтую Байрамяну показали за аплодисменты, за крики в лицо судьи, с обеих сторон - без желтых.

Судейские перегибы и ошибки сегодня были на любой вкус.
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GtSwan
Галимое судейство Галимова 😒
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Вячеслав Максименко
Галимый судейка помог Ростову.
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TheSportNik
Кстати согласен с теми, что должны понести наказание и судьи на ВАРе и именно они заварили эту кашу беспредела.
Но и Урал должен был добивать Ростов после 2:0 и дикии ошибки в обороне, когда защитник катится в подкате, хотя Помазун спокойно этот мяч забирал, получайте автогол.
Кстати Илья наверно лучший голкипер в РПЛ.
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Доктор Верховцев
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Мужская борьба. В футболе вообще и в сегодняшнем матче в частности это обычное явление. Это не баскетбол, если что.
Махать руками на втором этаже в футболе возбраняется. Хотя в этом сезоне тренд — заезжать локтем по физиономии безнаказанно.
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Вячеслав Максименко
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Мужская борьба. В футболе вообще и в сегодняшнем матче в частности это обычное явление. Это не баскетбол, если что.
Тогда КК за что ?
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