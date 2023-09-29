Токио (WTA). 1/4 финала. Павлюченкова сыграет с Александровой, Кудерметова – со Швентек, Касаткина – с Пегулой
Анастасия Павлюченкова сыграет с Екатериной Александровой в 1/4 финала в Токио.
Вероника Кудерметова поборется с Игой Швентек, Дарья Касаткина – с Джессикой Пегулой.
Сетка турнира здесь.
Toray Pan Pacific Open Tennis
Токио, Япония
25 сентября – 1 октября 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 29 сентября, 05.00
- Дата проведения
- 29 сентября, 06.30
- Дата проведения
- 29 сентября, 08.00
- Дата проведения
- 29 сентября, 11.00
Александрова сейчас не стабильна😶