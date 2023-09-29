Токио (WTA). 1/4 финала. Павлюченкова сыграет с Александровой, Кудерметова – со Швентек, Касаткина – с Пегулой

Анастасия Павлюченкова сыграет с Екатериной Александровой в 1/4 финала в Токио.

Вероника Кудерметова поборется с Игой Швентек, Дарья Касаткина – с Джессикой Пегулой.

Сетка турнира здесь.

Toray Pan Pacific Open Tennis

Токио, Япония

25 сентября – 1 октября 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал