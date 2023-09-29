Токио (WTA). 1/4 финала. Павлюченкова сыграет с Александровой, Кудерметова – со Швентек, Касаткина – с Пегулой

Теги результаты WTA Toray Pan Pacific Open Теннис

Анастасия Павлюченкова сыграет с Екатериной Александровой в 1/4 финала в Токио.

Вероника Кудерметова поборется с Игой Швентек, Дарья Касаткина – с Джессикой Пегулой.

Сетка турнира здесь.

Toray Pan Pacific Open Tennis

Токио, Япония

25 сентября – 1 октября 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия) Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
29 сентября, 05.00
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
29 сентября, 06.30
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия) Джессика Пегула (США)
Дата проведения
29 сентября, 08.00
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
29 сентября, 11.00
Онлайн матча

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1 комментарий

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Славонычч
Павлюченкова может выиграть .💪
Александрова сейчас не стабильна😶
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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