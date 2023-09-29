Рамос забил автогол в матче с «Барселоной». Он 16 лет играл за «Реал»

Серхио Рамос забил автогол в матче с «Барселоной».

« » дома играет с «Севильей» в 8-м туре .

37-летний защитник, игравший за « » с 2005 по 2021 год, на 76-й минуте отправил мяч сетку своих ворот, срезав скидку 16-летнего .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).

Отметим, что Рамос забил 5 голов в ворота «Барселоны» за карьеру – это третий показатель в его карьере. Чаще он забивал лишь «Атлетику», «Атлетико» (по 6 голов) и «Севилье» (7).

При этом у 48 матчей против каталонцев – больше всего в его карьере.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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