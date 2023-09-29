Рамос забил автогол в матче с «Барселоной». Он 16 лет играл за «Реал»

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

Серхио Рамос забил автогол в матче с «Барселоной».

«Барселона» дома играет с «Севильей» в 8-м туре Ла Лиги.

37-летний защитник, игравший за «Реал Мадрид» с 2005 по 2021 год, на 76-й минуте отправил мяч сетку своих ворот, срезав скидку 16-летнего Ламина Ямаля.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).

Отметим, что Рамос забил 5 голов в ворота «Барселоны» за карьеру – это третий показатель в его карьере. Чаще он забивал лишь «Атлетику», «Атлетико» (по 6 голов) и «Севилье» (7).

При этом у Рамоса 48 матчей против каталонцев – больше всего в его карьере.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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65 комментариев

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corazón blanco
Ответ Негрейра
Причём забил со скидки Ямала. Интересная история у этих двоих
https://pbs.twimg.com/media/F7OHXZNWoAAGj2X?format=jpg&name=4096x4096
Рамос выводит Ямаля из подтрибунного помещения на поле перед Класико. А спустя годы они противостоят друг другу, да еще и Ямаль забивает гол об Рамоса. Красивая история)
+64
-4
+60
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Негрейра
Причём забил со скидки Ямала. Интересная история у этих двоих
+50
-2
+48
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rigobersong
Красава Серуня, во всех вероломных унижениях участвовал, от бенефиса Рональдиньо с аплодисментами, 2-6,5-0, десятки матчей 4-0,3-0, а тут решил уже и за Барсу сам забить:))
+52
-25
+27
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Dark.Babysitter
Неужели кто-нибудь тут не знает, что Серхио Рамос это легенда Реала?
+22
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Красава Серуня, во всех вероломных унижениях участвовал, от бенефиса Рональдиньо с аплодисментами, 2-6,5-0, десятки матчей 4-0,3-0, а тут решил уже и за Барсу сам забить:))
Ждём расследования от непредвзятого Тебаса - ещё и Рамоса купили, получается🤓😅
+16
-3
+13
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Дзмітрый Фарботка
Ради только этого стоило перейти в Севилью.
жду от него ещё голы в матчах с Реалом, только в правильные ворота.
+14
-3
+11
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corazón blanco
Ответ Bazilic
Главное, что не дал им забить 6
Да ладно Вам, классный матч провел и просто решил помочь молодому Ямалю) Серега до сих пор топ уровень держит!
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Саша Пушкин
Ответ Негрейра
Причём забил со скидки Ямала. Интересная история у этих двоих
Жизнь - лучший драматург. Сюжеты, которые случаются в футболе порой, нарочно не придумаешь.
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Человек1991
Ответ f0rmoceft
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В чём тебе подфартило?)
+12
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corazón blanco
Ответ Bazilic
Серега просто привык к унижениям с правого фланга Барсы
Как можно кого-то в футболе унизить? Можно обыграть, обвести. А унизить - никак. Это же спорт.
+7
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Рэд Уайт
Барселона кошмар рамоса .Сколько поражений и разгромов он потерпел,а теперь и автогол
+12
-7
+5
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Mokka Keane
Ответ rigobersong
Красава Серуня, во всех вероломных унижениях участвовал, от бенефиса Рональдиньо с аплодисментами, 2-6,5-0, десятки матчей 4-0,3-0, а тут решил уже и за Барсу сам забить:))
Ну легенда, чё
+5
-2
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Bazilic
Главное, что не дал им забить 6
+7
-4
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ReneHoseman
Ответ войд
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по привычке забил севилье. теперь уже 8 голов
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Rachid
Рамос за Барсу тоже мечтал сыграть - помог нам забить:)))))))))
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Арсен Талант-Уулу
Рамос, как и хотел, забил в матче с Барселоной. Но есть нюанс.
+2
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Саша Пушкин
Ответ Дзмітрый Фарботка
Ради только этого стоило перейти в Севилью. жду от него ещё голы в матчах с Реалом, только в правильные ворота.
Вы просто не врубаете.
Рамос, как многолетний капитан Реала, подарив Барселоне три очка и обострив борьбу за чемпионство, дополнительно мотивировал мадридцев на ближайший матч с Жироной. Респект ему за это.
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Velirpa
Рамос опять не помогает, бгг
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Tristan...
Ответ Рэд Уайт
Барселона кошмар рамоса .Сколько поражений и разгромов он потерпел,а теперь и автогол
И рекордсмен по красным карточкам в Класико...
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andr d
Ответ Сергей Волошин
Странный матч.Могли забить 5-6 голов.Но могли столько же пропустит???Севилья молодец...Но моя Барса не очень.Совсем не убедительный матч.
Какие 5-6, у Севильи всего одна опасная атака была
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Barsa! bolshe chem klub
а мог сделать дубль ... 😅😅
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corazón blanco
Ответ Роман
Забить в свои ворота ахренеть как трогательно. Ладно бы так забили за одну команду. А тут фиаско с воспоминаниями.
Так они и забили за одну команду, но есть нюанс) Да ладно тебе, амиго, не будь таким душным. Не каждый день такие истории случаются в мире футбола.
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Борис Энгельгардт
Ответ Direct free kick
Ехал бы в Саудовскую Аравию не позорился старик
игру не смотрели? то, что Севилья не пропустила трёшку - его заслуга
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Сергей Максимюк
хоть какое-то утешение бчк и их фанатам перед расформированием
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Direct free kick
Ответ Борис Энгельгардт
игру не смотрели? то, что Севилья не пропустила трёшку - его заслуга
Севилье нужно очищение Сегундой
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