Рамос забил автогол в матче с «Барселоной». Он 16 лет играл за «Реал»
Серхио Рамос забил автогол в матче с «Барселоной».
«Барселона» дома играет с «Севильей» в 8-м туре Ла Лиги.
37-летний защитник, игравший за «Реал Мадрид» с 2005 по 2021 год, на 76-й минуте отправил мяч сетку своих ворот, срезав скидку 16-летнего Ламина Ямаля.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).
Отметим, что Рамос забил 5 голов в ворота «Барселоны» за карьеру – это третий показатель в его карьере. Чаще он забивал лишь «Атлетику», «Атлетико» (по 6 голов) и «Севилье» (7).
При этом у Рамоса 48 матчей против каталонцев – больше всего в его карьере.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
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Рамос выводит Ямаля из подтрибунного помещения на поле перед Класико. А спустя годы они противостоят друг другу, да еще и Ямаль забивает гол об Рамоса. Красивая история)
жду от него ещё голы в матчах с Реалом, только в правильные ворота.
Рамос, как многолетний капитан Реала, подарив Барселоне три очка и обострив борьбу за чемпионство, дополнительно мотивировал мадридцев на ближайший матч с Жироной. Респект ему за это.