«Сибирь» обыграла «Авангард» (4:3). Команда Кравца отыгралась с 1:3, забила вшестером на 58:24, но пропустила на 58:58 и проиграла

Теги Авангард Сибирь Дэвид Немировски видео КХЛ Михаил Кравец Федор Гордеев Хоккей

«Сибирь» обыграла «Авангард» в матче КХЛ.

Команда тренера Дэвида Немировски победила со счетом 4:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу встречи «Сибирь» лидировала со счетом 3:1.

«Авангард» еще во втором периоде сократил разницу в счете до минимума, а сравнял счет в конце третьего периода, когда заменил вратаря на шестого полевого игрока  – на отметке 58:24 отличился форвард Райан Спунер.

Однако «Сибирь» добилась победы в основное время – спустя 34 секунды после гола Спунера шайбу забросил защитник Федор Гордеев. Этот гол стал победным для «Сибири» в матче.

20 комментариев

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Rakamakaf0
Кто нибудь объяснит что такого сделал Мишуров, что его не ставят? Зачем ставят Василия, все что до ворот доходит все отлетает перед ним и неважно какой бросок, все опасные получаются...
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Wladimir Petrovich (port4704)
Демченко на коленках ползает, толку нет.
+10
-1
+9
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Иван Голинько
трус не играет в хоккей, а у нас самый главный трус, надо Боба уговаривать, а то и до перекрестного не дойдём...
+8
0
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n9bwfcppbt
на последних секундах была задержка игры, игрок на шайбе лежал просто
+6
-1
+5
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ds_hawk
Эх, Вася, Вася...
+5
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Eltex Kirin
Красавцы все!!!
+5
-1
+4
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Gennadij
Надо что то решать!!! Кравца и Васю долой из команды, они конкретные якоря
+4
0
+4
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Eltex Kirin
Меня по ошибке забанили в телеге на ХК Сибирь, нельзя писать и читать комментарии. Как разбаниться? Местные помогите((
+4
-1
+3
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Виктор Попов
Пока эта шпала будет в воротах, толку не будет...
+3
0
+3
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Montenegro Serbian
Есть тут кто-нибудь из тех, кто уже посещал новую арену Сибири?
Как впечатления? Круто, клёво или посредственно?
Как "дух арены", если можно так выразиться? Помню на старой арене пол под сидухами был деревянный и когда полный стадион начинал ритмично стучать ногами в пол, создавался офигенный звуковой эффект)
+2
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Иван Голинько
Ответ n9bwfcppbt
на последних секундах была задержка игры, игрок на шайбе лежал просто
согласен,но это ближе к отговоркам
+3
-1
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максим зайцев
Не хочется вешать вину на Демченко, но чувства надёжности он не даёт и полевые игроки это понимают
+3
-1
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Владимир Мизонов
СИБИРЬ С ПОБЕДОЙ.
+3
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Марат Адилов
Вася - тихий ужас,посидел в запасе игру и выдал 80% отраженных бросков в створ) даже Проскурякова поставь в раму, хуже не стало бы
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valera.kust55
как говорится,побеждает сильнейший,к нашему сожалению сегодня Сибирь(я про Омских),ну а дальше топим за нас и за соседей,в очных встречах каждый за своих
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Александр Маслов
у нас очень мало бросков,вы смотрите Сибирь все на ворота,а у нас все носом хотят завести ,как будто перед нами " дворовая команда ,они такие же профи,вспомните приход Боба Хартли,мы играли без прокатов,и все было нацелено на броски по воротам( кстати Сибирь нам победную забросило по принципу" все на ворота" неужели Кравец не видит,катаем вату у себя в зоне,нету первого паса( кроме Гуляева) а параллельный пас уже все выучили и он редко проходит,нет спортивной злости, ...ой чувство какое то не хорошее,ведь предыдущие матчи мы выиграли на тоненького,кроме Нефти,а впереди серьезные соперники.
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Liwin
Демченко.
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Волдемар страйк
сибирь с победой, ждем еще более атакующий хоккей!!!!!!
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Марат Адилов
Ответ максим зайцев
Не хочется вешать вину на Демченко, но чувства надёжности он не даёт и полевые игроки это понимают
он по сезону 2.35 пропускает, а с сегодняшней игрой этот показатель еще хуже
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Den Sh
Ответ Александр Маслов
у нас очень мало бросков,вы смотрите Сибирь все на ворота,а у нас все носом хотят завести ,как будто перед нами " дворовая команда ,они такие же профи,вспомните приход Боба Хартли,мы играли без прокатов,и все было нацелено на броски по воротам( кстати Сибирь нам победную забросило по принципу" все на ворота" неужели Кравец не видит,катаем вату у себя в зоне,нету первого паса( кроме Гуляева) а параллельный пас уже все выучили и он редко проходит,нет спортивной злости, ...ой чувство какое то не хорошее,ведь предыдущие матчи мы выиграли на тоненького,кроме Нефти,а впереди серьезные соперники.
Потому что Сибирь знает кто у нас в воротах стоит, вот и бросают отовсюду этому "дворовому" вратарю. А у нас так не прокатит, просто соперники будут легко ловить такие шайбы, ну а если конкретно по этому матчу, то Авангард перебросал Сибирь 31-20 но у них, к сожалению, просто нет Демченко...
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