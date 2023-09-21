«Сибирь» обыграла «Авангард» (4:3). Команда Кравца отыгралась с 1:3, забила вшестером на 58:24, но пропустила на 58:58 и проиграла
«Сибирь» обыграла «Авангард» в матче КХЛ.
Команда тренера Дэвида Немировски победила со счетом 4:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу встречи «Сибирь» лидировала со счетом 3:1.
«Авангард» еще во втором периоде сократил разницу в счете до минимума, а сравнял счет в конце третьего периода, когда заменил вратаря на шестого полевого игрока – на отметке 58:24 отличился форвард Райан Спунер.
Однако «Сибирь» добилась победы в основное время – спустя 34 секунды после гола Спунера шайбу забросил защитник Федор Гордеев. Этот гол стал победным для «Сибири» в матче.
Как впечатления? Круто, клёво или посредственно?
Как "дух арены", если можно так выразиться? Помню на старой арене пол под сидухами был деревянный и когда полный стадион начинал ритмично стучать ногами в пол, создавался офигенный звуковой эффект)