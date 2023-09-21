Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты российских участников в сезоне-22/23. ЦСКА стал самым доходным клубом.

Московский клуб заработал 2,307 млрд рублей, при этом расходы армейцев составили 2,142 млрд рублей, следует из таблицы с данными бюджетов лиги ВТБ и выступающих в ней российских клубов.

На зарплаты игроков армейцы потратили 868 млн рублей, годом ранее – 1,498 млрд рублей. Тренерскому составу и техническому персоналу ЦСКА выплатил 101 млн рублей.

На втором месте санкт-петербургский « », доходы которого составили 2,203 млрд рублей, расходы – 2,186 млрд рублей. На зарплаты игроков петербургский клуб потратил 678 млн рублей, тренеров и технического персонала – 298 млн рублей.

Доходы российских клубов Единой лиги ВТБ в сезоне-22/23:

ЦСКА – 2,307 млрд рублей

«Зенит» – 2,203 млрд

« » – 1,365 млрд

УНИКС – 1,236 млрд

« » – 615 млн

«Нижний Новгород» – 442 млн

«Парма» – 357 млн

« » – 289 млн

МБА – 283 млн

«Автодор» – 217 млн.

В таблице есть также графа «итого расходов» – это те цифры, которые бюджетом считает сама Единая лига ВТБ. Показатели «расходов» и «доходов» отличаются незначительно.

Чемпионом в сезоне-22/23 стал УНИКС.

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