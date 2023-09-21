Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты участников в сезоне-22/23. ЦСКА стал самым доходным клубом

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Автодор Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Самара Парма-Пари МБА Баскетбол

Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты российских участников в сезоне-22/23. ЦСКА стал самым доходным клубом.

Московский клуб заработал 2,307 млрд рублей, при этом расходы армейцев составили 2,142 млрд рублей, следует из таблицы с данными бюджетов Единой лиги ВТБ и выступающих в ней российских клубов.

На зарплаты игроков армейцы потратили 868 млн рублей, годом ранее – 1,498 млрд рублей. Тренерскому составу и техническому персоналу ЦСКА выплатил 101 млн рублей.

На втором месте санкт-петербургский «Зенит», доходы которого составили 2,203 млрд рублей, расходы – 2,186 млрд рублей. На зарплаты игроков петербургский клуб потратил 678 млн рублей, тренеров и технического персонала – 298 млн рублей.

Доходы российских клубов Единой лиги ВТБ в сезоне-22/23:

ЦСКА – 2,307 млрд рублей

«Зенит» – 2,203 млрд

«Локомотив-Кубань» – 1,365 млрд

УНИКС – 1,236 млрд

«Самара» – 615 млн

«Нижний Новгород» – 442 млн

«Парма» – 357 млн

«Енисей» – 289 млн

МБА – 283 млн

«Автодор» – 217 млн.

В таблице есть также графа «итого расходов» – это те цифры, которые бюджетом считает сама Единая лига ВТБ. Показатели «расходов» и «доходов» отличаются незначительно.

Чемпионом в сезоне-22/23 стал УНИКС. 

«В Китае смотрят на количество очков, здесь все иначе». Новый разыгрывающий ЦСКА – об игре с Эриком Бледсоу, опыте в сборной США и Call of Duty

Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Журов | ЕЛЬ
И это с трансляций ценой в 1000 р. на Матч ТВ!
Госкомпании, немного букмекеры, и где-то на остатках классическая прибыль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий