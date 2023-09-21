Гендиректор «Шахтера»: «ФИФА уничтожила украинский футбол, нас выкинули. Иностранные звезды могли просто уйти, все доходы исчезли»

Теги Лион Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия лига 1 Франция Галатасарай высшая лига Турция трансферы ФИФА Тоттенхэм Сергей Палкин агенты Манор Соломон Тете деньги Футбол

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что ФИФА уничтожила украинский футбол.

– ФИФА уничтожила украинский футбол, разрушила наш фундамент и нашу конкурентоспособность.

– Потому что с начала конфликта (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru) позволила иностранным игрокам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно?

– Точно. В начале конфликта на нашем балансе все еще было 40 миллионов непогашенных платежей за наши подписания. Распространенной практикой является оплата по частям. Но вдруг у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.

Никогда не было консультаций с ФИФА – до сих пор. ФИФА всегда объясняет, что футбол – это одна большая семья. Но нас просто выкинули. Мы нашли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться [туда, где опасно].

– Иск о компенсации провалился в Международном спортивном арбитражном суде, теперь вы хотите подать иск против ФИФА в Европейскую комиссию.

– И для этого мы принимаем меры против отдельных клубов. Мы ведем переговоры с «Тоттенхэмом» и их боссом Даниэлем Леви о том, как они выплатят нам компенсацию за Манора Соломона. Мы купили его за 6 миллионов, тренировали его, его рыночная стоимость выросла до 18 миллионов, а затем он перешел в «Тоттенхэм» за ноль евро. И это никого не волнует. Мы принимаем меры по «Лиону» и «Галатасараю» по аналогичному трансферу нашего игрока Тете.

Знаете ли вы, кто выиграет больше всего? Агенты. Бывают случаи, когда они предлагают игрокам бесплатный трансфер из «Шахтера», а сами получают большие деньги. ФИФА разрешила агентам исключать украинский футбол, – сказал Палкин в интервью Bild.

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84 комментария

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Кирилл Ткач
Вам заплатили за тупаря и бездаря Мудрика только по факту наличия у него удобного для прессы паспорта. 70 лямов, Карл.

Хотя Головин по всем статьям лучше и успешнее в Монако и никто даже 30-ку за него не предлагает.

Нашли, на что жаловаться.
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BARCA_10
ФИФА всегда объясняет, что футбол – это одна большая семья.

Поэтому верните нам деньги, а Россию не возвращайте)
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Отец Абду
Раньше была виноватой Россия, щас ФИФА... А завтра вся галактика?:)
+57
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Ростовский
Ответ Отец Абду
Раньше была виноватой Россия, щас ФИФА... А завтра вся галактика?:)
Там уже Польша виновата становится)
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Леха Гибкий
Ну а с РФ как ФИФА поступили?
Просто одни продолжают работать приняв реальность, а другие только ныть и жаловаться и умеют
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Тухель
Ответ Кирилл Ткач
Вам заплатили за тупаря и бездаря Мудрика только по факту наличия у него удобного для прессы паспорта. 70 лямов, Карл. Хотя Головин по всем статьям лучше и успешнее в Монако и никто даже 30-ку за него не предлагает. Нашли, на что жаловаться.
Что за бред. За Головина 30 многие заплатят, но Монако нахер пошлет с таким предложением. Разговор начнут только млн с 50, но и за 50 не продадут. Того же Дисаси продали за 45 млн, а он и близко не лидер Монако был, а Головин один из лучших игроков Монако.
Головин старше, но сильнее и по этому +- за те же 70 млн его бы Монако и продал.
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Rasan
Вся суть нытья: дайте грошей
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Ramon Mercader
Как из Донецка во Львов переехать - вы первые, как отвечать за последствия всего этого бардака - так вы не хотите. Не приходит в голову, что это напрямую связанные вещи.
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Max
Ответ Алексей Полиенков
Такова цена дружбы с Западом.
какой еще дружбы ты о чем?) ты же не считаешь использованную туалетную бумагу подругой)
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Russ Ivan
У этих никогда не иссякнет поток жалоб и клянчанье денег, это в генах навсегда...
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Боевой Бурят Путина
Решение ФИФА действительно очень спорное. Почему нельзя было разрешить игрокам не возвращаться в РФ и Украину, но дать право подписать контракт с другим клубом только с согласия бывшего. Получилась бы нормальная аренда по ценам ниже рынка, но уже лучше, чем ничего
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Итачи Учиха
Та ничего. Ринатка простым гражданам тарифы на электроэнергию повысит и ничего не потеряет. Ворье
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newjersey
В углу плакал Паниковский. — Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. — Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там вам помогут.
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Алексей Полиенков
Такова цена дружбы с Западом.
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Akhor100
Без привязки к политике, всё верно он сказал. Что украинские, что российские клубы просто нагнули и кинули на деньги. Если фифа такая добрая и гуманная, то могла бы выкупить по рыночной цене контракты иностранцев и даровать им свободу за свой счет.
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александр модов
Ответ Akhor100
Без привязки к политике, всё верно он сказал. Что украинские, что российские клубы просто нагнули и кинули на деньги. Если фифа такая добрая и гуманная, то могла бы выкупить по рыночной цене контракты иностранцев и даровать им свободу за свой счет.
Кто вообще думал, что ФИФА и УЕФА какие то добрые и справедливые организации?))Там такие же ворюги сидят, которые пилят бабки и которых интересует только прибыль.
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доктор Ливси
Привилегии для украинского футбола есть? Дай!
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Семён Жуйло
Им вообще переименоваться нужно. Не "Шахтёр" Донецк, а "Рыбак" Гамбург.
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Dmona1
А так вообще кинули и нас и украинцев на деньги.
Думаю в будущем надо потребовать компенсации!
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Zlodimir
Смотрите как, а ведь они начинают что то понимать. Сейчас они начали понимать про фифа и уефа, завтра так дойдёт и про другие «семейные» организации, которые всё для всех делают «бескорыстно»…
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Textus
но кстати да... Мудрик всё компенсирует получается))
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pulyalke
по факту фифа должна еще будет вернуть клуб домой из рук этих воров, которые украли клуб у жителей донецка!
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dimitrii36
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подайте, ради Христа за пазухой, а то, так выпить хочется, что жрать нечего
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Опа, Митяй
Скоро вас еще из Польши выкинут
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Rustam Guseynoff
Ответ Social Warrior
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Вполне себе литературное русское слово. В словаре Даля имеется, например
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