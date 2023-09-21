ЛАСК – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
«Ливерпуль» в гостях сыграет с ЛАСК в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Вальдштадион»
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
1 комментарий