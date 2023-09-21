ЛАСК – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 19:45

Теги Ливерпуль Лига Европы УЕФА ЛАСК онлайны Футбол

«Ливерпуль» в гостях сыграет с ЛАСК в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

ЛАСК Австрия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Вальдштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблицы Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий