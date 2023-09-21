ЛАСК – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 19:45

«Ливерпуль» в гостях сыграет с ЛАСК в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Таблицы Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS