Алиев о короткой программе под «Любэ»: «В ней все описывает русскую душу. Представляешь родной дом, бабушкины пирожки, мамино лицо»

Теги сборная России мужское катание Ольга Глинка Дмитрий Алиев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев считает, что его программа описывает русскую душу.

16 сентября чемпион Европы представил на контрольных прокатах короткую программу под песню «Любэ» – «А река течет».

«Как обычно, после окончания сезона мы стали думать над музыкой для новых программ. С короткой определились достаточно быстро. Благодаря тому, что я съездил домой, почувствовал тепло родного дома, пообщался с родителями, появилось ощущение, что надо найти композицию, созвучную именно такому состоянию души. Теплую, добрую…

Сама идея попробовать что-то в таком ключе родилась еще после турнира по шоу-программам, когда по итогам я оказался низко в турнирной таблице, но получил такую обратную связь от зрителей, которые говорили, что программа «Есенин» очень сильно понравилась. И на всех шоу, где я был потом, зал заходился в восторге. Я всегда катал эту программу всей душой, на разрыв аорты...

Во многом это и определило выбор музыки для новой короткой. Мы решили взять русскую композицию, под которую программа будет трогать не только исполнением, катанием, но музыкой, словами.

Каждый в зале будет вспоминать о своем, потому что даже фраза «а река течет…» навевает такие мысли, создает настроение, когда представляешь родной дом, бабушкины пирожки, мамино лицо… В этом есть что-то родное, душевное, русское…

Мы долго искали подходящую музыку, и наш хореограф Ольга Германовна (Глинка) прислала мне песню в исполнении Николая Расторгуева «А река течет». И когда я прослушал ее, сразу понял – это в точку. Когда в первый раз я включил эту песню, а я ехал в машине, где хорошее звучание, акустика, все дела, то был под таким впечатлением, что потом переслушал еще и еще раз.

Я понял, это может сработать именно для нашей аудитории, потому что программа под такую музыку не может не цеплять. И мне самому захотелось кататься под нее, выкладываясь полностью, чтобы каждый зритель прочувствовал не только мое настроение, но и окунулся в свое, ведь в этой программе все описывает русскую душу», – рассказал Алиев.

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11 комментариев

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FlowerF
Ответ Софья Гончарова
какой-то испанский стыд. надо еще,чтобы произвольная под Газманова, показательный под шамана. парень ну ты чего?
Стыд? Правда, стыд?
А что конкретно Вам стыдно?
Представлять родной дом? Бабушкины пирожки? Мамино лицо?
+4
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Mikhail Lopatin
Честно говоря, эта КП стала самым большим шоком и огорчением в мужской части. Как-то от Алиева такого не ожидал. Ни музыкальный материал, ни тем паче текст (со всеми своими оладушками от бабушки с костяникой) совершенно не ложатся на ФК-программу. В лучшем случае пару раз в шоу можно такое откатать, не более. Как соревновательная программа это просто никуда не годится.

Есть вещи уместные для фигурного катания, а есть неуместные. Вот это из второго. И дело не в группе Любэ как таковой даже -- просто сам материал совершенно неподходящий. Странно, что всех все устроило и такое пропустили на контрольные прокаты.
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vanessa2021
Ответ Софья Гончарова
какой-то испанский стыд. надо еще,чтобы произвольная под Газманова, показательный под шамана. парень ну ты чего?
А в чем стыд? Поясните ваш коммент, пожалуйста.
+2
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vanessa2021
Ответ Mikhail Lopatin
Честно говоря, эта КП стала самым большим шоком и огорчением в мужской части. Как-то от Алиева такого не ожидал. Ни музыкальный материал, ни тем паче текст (со всеми своими оладушками от бабушки с костяникой) совершенно не ложатся на ФК-программу. В лучшем случае пару раз в шоу можно такое откатать, не более. Как соревновательная программа это просто никуда не годится. Есть вещи уместные для фигурного катания, а есть неуместные. Вот это из второго. И дело не в группе Любэ как таковой даже -- просто сам материал совершенно неподходящий. Странно, что всех все устроило и такое пропустили на контрольные прокаты.
Чем именно такой материал неподходящий для фк? Под испанские народные мотивы кататься подходяще, а под русские- неподходяще?
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Софья Гончарова
какой-то испанский стыд. надо еще,чтобы произвольная под Газманова, показательный под шамана. парень ну ты чего?
+7
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Михаил Опякин
Ещё будет лучше, если сам будет её исполнять в ходе проката живьём.
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Katerina Sunny
Ответ Mikhail Lopatin
Честно говоря, эта КП стала самым большим шоком и огорчением в мужской части. Как-то от Алиева такого не ожидал. Ни музыкальный материал, ни тем паче текст (со всеми своими оладушками от бабушки с костяникой) совершенно не ложатся на ФК-программу. В лучшем случае пару раз в шоу можно такое откатать, не более. Как соревновательная программа это просто никуда не годится. Есть вещи уместные для фигурного катания, а есть неуместные. Вот это из второго. И дело не в группе Любэ как таковой даже -- просто сам материал совершенно неподходящий. Странно, что всех все устроило и такое пропустили на контрольные прокаты.
Если сейчас реально будет отказ от иностранной музыки, то Алиев и Самарин, как никто, вписываются в пожелания.
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Mikhail Lopatin
Ответ vanessa2021
Чем именно такой материал неподходящий для фк? Под испанские народные мотивы кататься подходяще, а под русские- неподходяще?
Просто сам музыкальный материал очень беден и в нем совсем нет развития -- соответственно, некуда ставить элементы, не показать развития в дорожке, не выстроить нормально композицию, итд. Ну и текст не помогает. "Оладушки от бабушки с костяникой" сами по себе, возможно, чудесны, но хореографически их никак не обыграть. :) зачем там Алиев начал рубашку на груди рвать, непонятно -- так понравились оладушки? или рубашка стала тесна в груди? :)
Под русские мотивы вполне можно кататься, просто надо нормальный материал подбирать. Весь мир вон катается (в том числе в этом сезоне) под "Очи черные" -- это шикарный материал. И характерный, и интересный, и с развитием. А песня Любэ... просто никакая.
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