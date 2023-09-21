Алиев о короткой программе под «Любэ»: «В ней все описывает русскую душу. Представляешь родной дом, бабушкины пирожки, мамино лицо»

Фигурист Дмитрий Алиев считает, что его программа описывает русскую душу.

16 сентября чемпион Европы представил на контрольных прокатах короткую программу под песню «Любэ» – «А река течет».

«Как обычно, после окончания сезона мы стали думать над музыкой для новых программ. С короткой определились достаточно быстро. Благодаря тому, что я съездил домой, почувствовал тепло родного дома, пообщался с родителями, появилось ощущение, что надо найти композицию, созвучную именно такому состоянию души. Теплую, добрую…

Сама идея попробовать что-то в таком ключе родилась еще после турнира по шоу-программам, когда по итогам я оказался низко в турнирной таблице, но получил такую обратную связь от зрителей, которые говорили, что программа «Есенин» очень сильно понравилась. И на всех шоу, где я был потом, зал заходился в восторге. Я всегда катал эту программу всей душой, на разрыв аорты...

Во многом это и определило выбор музыки для новой короткой. Мы решили взять русскую композицию, под которую программа будет трогать не только исполнением, катанием, но музыкой, словами.

Каждый в зале будет вспоминать о своем, потому что даже фраза «а река течет…» навевает такие мысли, создает настроение, когда представляешь родной дом, бабушкины пирожки, мамино лицо… В этом есть что-то родное, душевное, русское…

Мы долго искали подходящую музыку, и наш хореограф Ольга Германовна (Глинка) прислала мне песню в исполнении Николая Расторгуева «А река течет». И когда я прослушал ее, сразу понял – это в точку. Когда в первый раз я включил эту песню, а я ехал в машине, где хорошее звучание, акустика, все дела, то был под таким впечатлением, что потом переслушал еще и еще раз.

Я понял, это может сработать именно для нашей аудитории, потому что программа под такую музыку не может не цеплять. И мне самому захотелось кататься под нее, выкладываясь полностью, чтобы каждый зритель прочувствовал не только мое настроение, но и окунулся в свое, ведь в этой программе все описывает русскую душу», – рассказал Алиев.