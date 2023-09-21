Сергей Иванов: «Доходы Лиги ВТБ составили 1 миллиард 365 миллионов рублей»

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал об увеличении бюджета турнира.

«Если говорить о бюджете Единой лиги ВТБ, то он достаточно серьезно увеличился. Доходы составили 1 миллиард 365 миллионов рублей. Мне это приятно, потому что расходы тоже растут, матчей стало больше, а в новом сезоне их станет еще больше. Мы к этому готовимся и готовимся заранее. 150 миллионов рублей в расходах прописаны на призовой фонд. Это деньги, которые идут клубам. Они получают за участие в , не платят. Не платят, а получают, это принципиальная разница», – рассказал Иванов.

Бюджет Единой лиги ВТБ в сезоне-22/23 оказался профицитным, поступления составили 1,365 млрд рублей, расходы – 884,2 млн рублей.

Основная часть доходов лиги приходится на спонсоров: банк ВТБ, «Лукойл», «Сибур», «Академсервис», «Согаз», «Русвьетпетро» и «Олимп» – 725 млн рублей. На продаже билетов Единая лига ВТБ заработала 13,6 млн рублей.

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