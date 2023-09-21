Сергей Иванов: «Доходы Лиги ВТБ составили 1 миллиард 365 миллионов рублей»

Теги Сергей Иванов Единая лига ВТБ Баскетбол

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал об увеличении бюджета турнира.

«Если говорить о бюджете Единой лиги ВТБ, то он достаточно серьезно увеличился. Доходы составили 1 миллиард 365 миллионов рублей. Мне это приятно, потому что расходы тоже растут, матчей стало больше, а в новом сезоне их станет еще больше. Мы к этому готовимся и готовимся заранее. 150 миллионов рублей в расходах прописаны на призовой фонд. Это деньги, которые идут клубам. Они получают за участие в Лиге, не платят. Не платят, а получают, это принципиальная разница», – рассказал Иванов.

Бюджет Единой лиги ВТБ в сезоне-22/23 оказался профицитным, поступления составили 1,365 млрд рублей, расходы – 884,2 млн рублей.

Основная часть доходов лиги приходится на спонсоров: банк ВТБ, «Лукойл», «Сибур», «Академсервис», «Согаз», «Русвьетпетро» и «Олимп» – 725 млн рублей. На продаже билетов Единая лига ВТБ заработала 13,6 млн рублей.

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20 комментариев

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Ярик01
На продаже билетов Единая лига ВТБ заработала 13,6 млн рублей. - вот здесь до слез
+24
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+24
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kenny_182
ОДИН процент общего дохода с продажи билетов.
один процент!
никому не нужное недоразумение за бюджетные деньги.
+8
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Sonder
Только на якобы четвертьфинал Суперкубка ЦСКА – Локо пришло 54 целых и 54 десятых человека. Операторы трансляции уже устали зум на х5 выкручивать, чтобы не подсвечивать пустые места, начиная уже с пятого зрительского ряда
+6
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GMF
Ага, мы в курсе и инфляция 2%
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dimitrii36
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бизнес по - русски "не платят, а получают"
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Тузик и грелка
В министры финансов Сергунька надо - деньги у него как кролики плодятся.
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catcher69
На продаже билетов Единая лига ВТБ заработала 13,6 млн рублей.
мвахахахахахаха)))))))))
это то на что будет жить лига без назначенных сверху спонсоров
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Russ Ivan
Спонсорские отчисления - это не доходы...
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Mbest77
13 млн руб. Вот по сути реальный доход. Все что сверху, это уже откатные схемы.
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37old
Ответ Ярик01
На продаже билетов Единая лига ВТБ заработала 13,6 млн рублей. - вот здесь до слез
Один процент от "доходов".
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catcher69
Ответ MIHAS
Откуда?
оттуда !!!!!!!!!!
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vzi
Ответ catcher69
ахахахахахаха))))))))))))))))
Я сам не фанат РПЛ, но при этом стоит признать, что если уж что из спорта и смотрят, то ее, а никак не ВТБ лигу.
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catcher69
Ответ vzi
РПЛ в Росси нормально смотрят. На уровне иностранных чемпионатов. Баскетбол ВТБ реально “для ценителей”. ;)
ахахахахахаха))))))))))))))))
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vzi
Ответ catcher69
футбольных канала с зарубежным футболом...российский смотрят чуть больше чем баскетбольную лигу втб
РПЛ в Росси нормально смотрят. На уровне иностранных чемпионатов.

Баскетбол ВТБ реально “для ценителей”. ;)
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catcher69
Ответ Сергей
Рекламы практически нет. На Матче три+ футбольных канала. Баскетбол не нужен. А если спонсорам надоест?
футбольных канала с зарубежным футболом...российский смотрят чуть больше чем баскетбольную лигу втб
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Цзю Константина
Ответ Сергей
Рекламы практически нет. На Матче три+ футбольных канала. Баскетбол не нужен. А если спонсорам надоест?
спонсорам не надоест, это легальная схема "вывода", вот и все))
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Ярик01
Ответ Сергей
Рекламы практически нет. На Матче три+ футбольных канала. Баскетбол не нужен. А если спонсорам надоест?
У спонсоров социальная государственная нагрузка, эти откажутся, других нагрузят
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Сергей
Ответ Ярик01
На продаже билетов Единая лига ВТБ заработала 13,6 млн рублей. - вот здесь до слез
Рекламы практически нет. На Матче три+ футбольных канала. Баскетбол не нужен. А если спонсорам надоест?
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Цзю Константина
это говорит об уровне умственного развития Иванова, он гордится чужими бабками от спонсоров и приписывает это себе в заслуги, видимо))))при этом продает билетов на 13,6 млн. рублей)))17000 человек посетило все матчи во всех городах за весь сезон, что ли?мощно
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MIHAS
Откуда?
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