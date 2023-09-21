Лига Европы. «Ливерпуль» сыграет с ЛАСК, «Шериф» – с «Ромой», «Арис» Кокорина против «Спарты», «Аталанта» Миранчука примет «Ракув»

«Ливерпуль» в гостях сыграет с ЛАСК в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Также в четверг «Шериф» дома встретится с «Ромой», « » сыграет с « », « » Алексея Миранчука примет « », а « » Александра Кокорина в гостях сыграет против пражской «Спарты».

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Групповой этап

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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