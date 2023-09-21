Лига Европы. «Ливерпуль» сыграет с ЛАСК, «Шериф» – с «Ромой», «Арис» Кокорина против «Спарты», «Аталанта» Миранчука примет «Ракув»
«Ливерпуль» в гостях сыграет с ЛАСК в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
Также в четверг «Шериф» дома встретится с «Ромой», «Аякс» сыграет с «Марселем», «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Ракув», а «Арис» Александра Кокорина в гостях сыграет против пражской «Спарты».
Лига Европы
Групповой этап
1-й тур
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «им. Тофика Бахрамова»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Стад де Женев»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Вальдштадион»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «БайАрена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Шериф»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Констант Ванден Сток»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Спирос Луис»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Айброкс»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Либенауэр»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Генерали Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Forza Roma 💛❤️
Лиге Европы. Если вы никогда о них не слышали, это небольшой клуб с севера Англии, завоевавший 1 чемпионский титул за 33 года.