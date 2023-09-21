Лига Европы. «Ливерпуль» сыграет с ЛАСК, «Шериф» – с «Ромой», «Арис» Кокорина против «Спарты», «Аталанта» Миранчука примет «Ракув»

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«Ливерпуль» в гостях сыграет с ЛАСК в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Также в четверг «Шериф» дома встретится с «Ромой», «Аякс» сыграет с «Марселем», «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Ракув», а «Арис» Александра Кокорина в гостях сыграет против пражской «Спарты».

Лига Европы

Групповой этап

1-й тур

 

Карабах Азербайджан – Мольде Норвегия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Серветт Швейцария – Славия Чехия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Стад де Женев»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЛАСК Австрия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Вальдштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер Германия – Хэкен Швеция
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шериф Молдова – Рома Италия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Шериф»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Юнион Бельгия – Тулуза Франция
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Панатинаикос Греция – Вильярреал Испания
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн Франция – Маккаби Хайфа Израиль
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Олимпиакос Греция – Фрайбург Германия
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рейнджерс Шотландия – Бетис Испания
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта Италия – Ракув Польша
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон Англия – АЕК Греция
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штурм Австрия – Спортинг Португалия
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Либенауэр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аякс Нидерланды – Марсель Франция
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм Англия – ТСЦ Бачка Топола Сербия
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спарта Прага Чехия – Арис Лимасол Кипр
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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8 комментариев

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vladimir.kostrichko
Удачи Ливерпулю и победы сегодня !!!!!Главное без травм.
+4
-2
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Старый Волк
В этом сезоне надо зарубиться за ЛЕ. И никакой тейлор не должен в этом помешать!

Forza Roma 💛❤️
+2
0
+2
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Мартинелли
Ответ Зизуха
Кстати, Украина не представлена в этом сезоне в еврокубках, а от России выступают клубы из Донецка и Луганска
+20₽
+1
0
+1
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Streetbor
Арис Кокорина ни один канал Матча не покажет, если только в подборке онлайна. Не хотят демонстрировать стране сей невиданный талант ((
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Ферзь на р1
Друзья, что скажите насчёт Ромы? Должна побеждать?
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trav
Шериф против Ромы - прекрасное название для какого-нибудь фильма 😁
0
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Мартинелли
Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «ЛАСКом» в
Лиге Европы. Если вы никогда о них не слышали, это небольшой клуб с севера Англии, завоевавший 1 чемпионский титул за 33 года.
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