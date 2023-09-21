Лавров предложил БРИКС создать футбольную команду: «Нас уже будет 11. Думаю, Бразилия особо это отмечает»

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Сергей Лавров считает, что БРИКС мог бы создать свою футбольную команду.

Об этом глава МИД РФ сказал на министерской встрече стран БРИКС на полях 78-ой сессии ГА ООН.

«Наша страна полноценно заступает на вахту председателя с будущего года. Но по традиции именно мы проводим сейчас такое заседание в рамках мероприятий Генеральной Ассамблеи.

В ближайшее время распространим программу своего председательства с учетом того, что нас уже будет одиннадцать. Думаю, Бразилия особо отмечает, что одиннадцать – это состав футбольной команды. Может быть, нам подумать о том, чтобы сделать футбольную команду БРИКС», – сказал Лавров.

С 1 января 2024 года в состав союза будет входить 11 государств вместо пяти. К странам-организаторам (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.

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48 комментариев

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Манковский
Что по лошадиным скачкам Лавров? Будет команда БРИКС?
+40
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MstAndreev
От России в состав попадут Клаудиньо и Малком)
+29
-1
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Михаил1970
А почему когда было 5 стран, не создали хоккейную команду? Поставили бы Байдена в ворота и забивали ему голы.
+13
-3
+10
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legenda mma
Самое интересное в странах Бразилии и Индии представителей ЛГБТ больше чем народа в России. Также там разрешены браки между одними гендерами. Думайте дальше сами..
+17
-8
+9
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topsatan
Ухахахах, мечта Бразилии
+10
-2
+8
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limitforever
Я бы прокомментировал эту цитату Лаврова другой, самой известной цитатой Лаврова, но спортс не пропустит(
+8
-2
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Опа, Митяй
Ответ Михаил1970
А почему когда было 5 стран, не создали хоккейную команду? Поставили бы Байдена в ворота и забивали ему голы.
Дед на ногах стоять не может, а вы его на коньки
+10
-4
+6
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#SharkTeam
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Он пошутил же?
Естественно, это к тому что 11 государств стало в союзе
+8
-3
+5
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#SharkTeam
По мнению спорца это спортивная новость?
+4
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Саша Пушкин
Ответ Опа, Митяй
Дед на ногах стоять не может, а вы его на коньки
"Дед на ногах стоять не может, а вы его на коньки"
Уточните, пожалуйста, Вы про какого именно деда?
С коньками не задалось вот у этого:
https://www.youtube.com/watch?v=kMpgohsbJG0
+3
-1
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ivan Morozov 20
Ответ legenda mma
Самое интересное в странах Бразилии и Индии представителей ЛГБТ больше чем народа в России. Также там разрешены браки между одними гендерами. Думайте дальше сами..
в бразилии очень много трапов, сотни тысяч
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ #SharkTeam
дядь чекай тренды, а то фишку не рубишь
фишку на скачках с Лавровым руби, или с Руби Аллесом🤢
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wshnmn
Парни из фавел босиком , обыграют любую сборную БРИКС,
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Геннадий Тёкин
Как данную новость привязать к спорту? Ах, да там есть слово футбол!))
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Геннадий Тимченко
Ответ #SharkTeam
Естественно, это к тому что 11 государств стало в союзе
в каком-таком союзе❓🤔 был один союз, да распался в 1991☝️
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OldRedWhite
Ответ Lionel Andres Messi 10
Комментарий удален модератором
Очень любопытные приоритеты у Лаврова , хотя не исключено, что сегодня и он сопереживает своим соплеменникам, но не публично !
Такая работа …
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Геннадий Тимченко
Ответ limitforever
Я бы прокомментировал эту цитату Лаврова другой, самой известной цитатой Лаврова, но спортс не пропустит(
полагаю, что Лавров в восторге от фильма Жмурки (2005), поэтому и решил позвать Эфиопию 👏👏👏
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David Rigert
Ответ limitforever
Я бы прокомментировал эту цитату Лаврова другой, самой известной цитатой Лаврова, но спортс не пропустит(
пропустит. дебил - медицинский термин, означающий лёгкую стадию олигофрении.
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Marienburg
Ещё ОДКБ, ЕвразЭС, НАТО тоже свой ЦСКА не помешает
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Spaten
Бразилия Аргентина в финале
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ariuntrius
Меня больше интересует название брикса после вступления новых членов
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GMF
В трубку скатай..
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Он пошутил же?
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David Rigert
Ответ legenda mma
Самое интересное в странах Бразилии и Индии представителей ЛГБТ больше чем народа в России. Также там разрешены браки между одними гендерами. Думайте дальше сами..
даа. так себе затейка.
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Павел Поляков
Вот это там трио в нападении нас ждет: Месси, Неймар, Салах)
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