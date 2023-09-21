Лавров предложил БРИКС создать футбольную команду: «Нас уже будет 11. Думаю, Бразилия особо это отмечает»

Сергей Лавров считает, что БРИКС мог бы создать свою футбольную команду.

Об этом глава МИД РФ сказал на министерской встрече стран БРИКС на полях 78-ой сессии ГА ООН.

«Наша страна полноценно заступает на вахту председателя с будущего года. Но по традиции именно мы проводим сейчас такое заседание в рамках мероприятий Генеральной Ассамблеи.

В ближайшее время распространим программу своего председательства с учетом того, что нас уже будет одиннадцать. Думаю, Бразилия особо отмечает, что одиннадцать – это состав футбольной команды. Может быть, нам подумать о том, чтобы сделать футбольную команду БРИКС», – сказал .

С 1 января 2024 года в состав союза будет входить 11 государств вместо пяти. К странам-организаторам ( , Россия, , и Южная Африка) присоединятся , , , , и Саудовская Аравия.

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