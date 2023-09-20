Лига конференций. «Лилль» сыграет с «Олимпией», «Легия» завтра примет «Астон Виллу», «Динамо» Загреб – «Астану»

«Лилль» примет «Олимпию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций.

В четверг « » примет « », « » Загреб – «Астану», « » сыграет с « », «Брюгге» будет противостоять «Бешикташу».

Лига конференций

Групповой этап

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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