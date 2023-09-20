Лига конференций. «Лилль» сыграет с «Олимпией», «Легия» завтра примет «Астон Виллу», «Динамо» Загреб – «Астану»

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«Лилль» примет «Олимпию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций.

В четверг «Легия» примет «Астон Виллу», «Динамо» Загреб – «Астану», «Заря» сыграет с «Гентом», «Брюгге» будет противостоять «Бешикташу». 

Лига конференций

Групповой этап

1-й тур

Лилль Франция – Олимпия Словения
Дата проведения
20 сентября, 17.30, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зриньски Босния и Герцеговина – АЗ Алкмар Нидерланды
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Биели Бриег»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф Германия – Абердин Шотландия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ХИК Финляндия – ПАОК Греция
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Сонера Стэдиум»
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Генк Бельгия – Фиорентина Италия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Люминус Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Легия Польша – Астон Вилла Англия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Стадион Войска Польского»
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Фенербахче Турция – Нордшелланд Дания
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Шюкрю Сараджоглу»
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Лудогорец Болгария – Спартак Трнава Словакия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Лудогорец Арена»
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Ференцварош Венгрия – Чукарички Сербия
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Групама-Арена»
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Динамо Загреб Хорватия – Астана Казахстан
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Максимир»
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Виктория Пльзень Чехия – Балкани Косово
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Доосан-Арена»
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Заря Украина – Гент Бельгия
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Arena Lublin»
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Маккаби Тель-Авив Израиль – Брейдаблик Исландия
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Блумфилд»
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Брюгге Бельгия – Бешикташ Турция
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Ян Брейдель»
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Слован Братислава Словакия – КИ Клаксвик Фарерские острова
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Национальный стадион»
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Лугано Швейцария – Буде-Глимт Норвегия
Дата проведения
21 сентября, 22.00, «Летцигрунд»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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