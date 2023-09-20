Лига конференций. «Лилль» сыграет с «Олимпией», «Легия» завтра примет «Астон Виллу», «Динамо» Загреб – «Астану»
«Лилль» примет «Олимпию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций.
В четверг «Легия» примет «Астон Виллу», «Динамо» Загреб – «Астану», «Заря» сыграет с «Гентом», «Брюгге» будет противостоять «Бешикташу».
Лига конференций
Групповой этап
1-й тур
- Дата проведения
- 20 сентября, 17.30, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Биели Бриег»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Сонера Стэдиум»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Люминус Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Стадион Войска Польского»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Шюкрю Сараджоглу»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Лудогорец Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Групама-Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Максимир»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Доосан-Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Arena Lublin»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Блумфилд»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Ян Брейдель»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.00, «Летцигрунд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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