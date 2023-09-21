«Сочи» обыграл «Трактор» – дубль и победный гол Мичкова на 59:11. Южане выиграли 5 игр подряд, занимая 3-е место на Западе

«Сочи» одержал пятую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла « » (4:3) в матче Фонбет чемпионата .

Южане уступали со счетом 2:3 по ходу третьего периода. Отыграться команде удалось на 54-й минуте благодаря голу Кирилла Рассказова.

Победную шайбу для «Сочи» на отметке 59:11 забросил 18-летний нападающий , оформивший дубль в этом матче.

Сочинцы одержали пятую победу подряд и занимают третье место в таблице Западной конференции, набрав 12 очков в 9 играх.

Ранее « » обыграл «Локомотив», «Сибирь» и дважды «Северсталь».