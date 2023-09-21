«Сочи» обыграл «Трактор» – дубль и победный гол Мичкова на 59:11. Южане выиграли 5 игр подряд, занимая 3-е место на Западе
«Сочи» одержал пятую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла «Трактор» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Южане уступали со счетом 2:3 по ходу третьего периода. Отыграться команде удалось на 54-й минуте благодаря голу Кирилла Рассказова.
Победную шайбу для «Сочи» на отметке 59:11 забросил 18-летний нападающий Матвей Мичков, оформивший дубль в этом матче.
Сочинцы одержали пятую победу подряд и занимают третье место в таблице Западной конференции, набрав 12 очков в 9 играх.
Ранее «Сочи» обыграл «Локомотив», «Сибирь» и дважды «Северсталь».
Давайте ещё три раза поблагодарим Основателя Системы.
Мичков в Сочи: "Плюнул на последней - забил!"