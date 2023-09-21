«Сочи» обыграл «Трактор» – дубль и победный гол Мичкова на 59:11. Южане выиграли 5 игр подряд, занимая 3-е место на Западе

Теги СКА Трактор Филадельфия видео НХЛ КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Матвей Мичков Хоккей

«Сочи» одержал пятую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла «Трактор» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Южане уступали со счетом 2:3 по ходу третьего периода. Отыграться команде удалось на 54-й минуте благодаря голу Кирилла Рассказова.

Победную шайбу для «Сочи» на отметке 59:11 забросил 18-летний нападающий Матвей Мичков, оформивший дубль в этом матче.

Сочинцы одержали пятую победу подряд и занимают третье место в таблице Западной конференции, набрав 12 очков в 9 играх.

Ранее «Сочи» обыграл «Локомотив», «Сибирь» и дважды «Северсталь».

16 комментариев

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Анатолий Чавыкин
Пацан Мичков сделал всех миллионеров Трактора и Анвару нос утёр.
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Георгий Янцевич
Трактор каждый сезон одно и то же, сватают в лидеры конференции, а по итогу борьба за попадание в плей офф
+19
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vladimirmonomah
Элитный бросок, красавец Матвей. Вообще с удовольствием посмотрел игру, потолок зарплат и вектор развития в лиге радует. Глубокий аутсайдер обкатал молодёжь в прошлом году, добавил точечно двух центров Кшиштофа и Рассказова и вылез в лидеры лиги. Прямо классическая перестройка. Ну и наличие хедлайнера заставляет за ними с интересом следить.
+15
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+15
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Arti22
Блокадник там локти не кусает случайно по Мичкову?
+11
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DMITRY UDODOV
Ну красавец же!
+9
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HockeyMan
Это вообще законно, что два фарм клуба СКА выглядят сильнее основной команды?)
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ЧакЧак
Анвар уходи со своим Г хоккеем !!!
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gja
Какой Йозе молодец. Раскрыл такую звёздочку. Цены нет Йозе. Отпустил талант раскрываться дальше, а не гнить на лавке. Какой Йозе системный: даже бывшие пьяницы и непроходящие в его стартовый состав благодаря его системе на ведущих ролях.
Давайте ещё три раза поблагодарим Основателя Системы.
+6
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Serleb
Так я не понял: Мичков ты на что намекаешь? Рома талант не разглядел?
+4
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Mors Principium Est
Мичкову бы еще в скорости прибавить, а также прекратить заниматься фигней - грязь из игры убирать (как сегодня при удалении на вратаре) и перестать при каждом удобном случае падать, изображая нарушения правил.
+4
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Огюст
В Сочи продолжаются хоккейные светлые ночи -молодчики парни , порадовали в очередной раз !
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Анна
Трактор самим не стыдно
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ЧакЧак
фармы вЕЛИКОГО на третьих местах!!!!
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Max Kochetkov
Ротенберг: "система, это самое, система, надо следовать системе! "
Мичков в Сочи: "Плюнул на последней - забил!"
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Фёдор Кузнецов
Ответ vladimirmonomah
Элитный бросок, красавец Матвей. Вообще с удовольствием посмотрел игру, потолок зарплат и вектор развития в лиге радует. Глубокий аутсайдер обкатал молодёжь в прошлом году, добавил точечно двух центров Кшиштофа и Рассказова и вылез в лидеры лиги. Прямо классическая перестройка. Ну и наличие хедлайнера заставляет за ними с интересом следить.
Ещё Грэм и Рендулич очень помогли
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