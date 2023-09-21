Тарасова о программе Гуменника: «Кто сказал, что вообще надо что‑то менять? При чем тут этот человек, даже если бы был десять раз депутатом?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Петр Гуменник Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Петр Гуменник должен оставить программу под Rammstein.

«Я бы вообще ничего не меняла. Кто сказал, что вообще надо что‑то менять? При чем тут этот человек, даже если бы был десять раз депутатом? Он для нас кто? Никто. Звать его как? Никак.

Надо оставлять свою программу! Если вдруг не нравится с голосом, то будет катать без голоса! Почему надо вообще что‑то менять? Я вообще этого не понимаю. Я бы никогда этого не сделала.

У меня были такие истории, но я никогда ничего не меняла. Петя вообще прекрасно катался и прекрасно себя показал. Почему он не может взять музыку, которая нигде не запрещена? Кто ее запретил? Какой‑то больной человек. Только рекламу этой музыке сделали.

Пете всего хорошего желаю!» — сказала Тарасова. 

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

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11 комментариев

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RusVector
Вот здесь ТАТ права на 100% ! Кто это вообще такой?
+17
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ann-ermolova
Ответ ano
Здраво. Скатал бы - уже рядовой зритель и забыл, подо что. А тут досталось всем, включая Баха и Бетховена. И только ленивый не послушал оригинал)
Саму нарезку в музыке к программе разобрали на молекулы, а многие, как и я, узнали про существование радиоТапка и кавера на мове😃
Правило "Запрети что нибудь, чтобы об этом узнали все" сработало на все 100%.
Это вообще была самая маштабная пиар-кампания КП на моей памяти😅
+11
-1
+10
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ano
Здраво. Скатал бы - уже рядовой зритель и забыл, подо что. А тут досталось всем, включая Баха и Бетховена. И только ленивый не послушал оригинал)
+9
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+8
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Светлана Романова
Шла 102 серия сериала Гуменник и Рамштайн.
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elena-
когда самая разумная- женщина под 80 в инвалидном кресла...
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Док Аксель
У нас много сейчас безымянных "героев" с ценными указаниями и рекомендациями. Знаешь куда послать, а вот кого...
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RusVector
Петя, наверное, тысячу раз уже пожалел, что вообще в фигурку пошел! Бывают же вурдалаки!
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polinarmax
ну тут согласна, разрекламировали музыку по полной. так бы даже никто и не обратил внимания, что там за название, кто вообще поёт, а тут на тебе, скандал целый ! Опросили кого только можно и нельзя
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Alina Kernes
Так и мы о чем, Татьяна Анатольевна))
И инициатором истории был не депутат (вдруг ещё кто-то не в курсе), депутаты-то как раз не против и не поддерживают запрет.
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RusVector
Да это Ленка Родина была, все же есть в ее телеге! Все притворяется единороской, мол я Путина люблю, слушайте меня и только я всегда права! Не понимаю, почему все, кого она оклеветала, не могут собраться и в суд подать?
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Ir_rish
Ответ RusVector
Вот здесь ТАТ права на 100% ! Кто это вообще такой?
Kто именно? Не было ж никакого запрета. :D
Более или менее четко высказались как раз представители ФК: Авербух, Роднина, Филимоновна.
Да и министр в конце концов выдал глубокомысленное: "Думать надо было!"
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