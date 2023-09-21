Тарасова о программе Гуменника: «Кто сказал, что вообще надо что‑то менять? При чем тут этот человек, даже если бы был десять раз депутатом?»

Татьяна Тарасова считает, что Петр Гуменник должен оставить программу под Rammstein.

«Я бы вообще ничего не меняла. Кто сказал, что вообще надо что‑то менять? При чем тут этот человек, даже если бы был десять раз депутатом? Он для нас кто? Никто. Звать его как? Никак.

Надо оставлять свою программу! Если вдруг не нравится с голосом, то будет катать без голоса! Почему надо вообще что‑то менять? Я вообще этого не понимаю. Я бы никогда этого не сделала.

У меня были такие истории, но я никогда ничего не меняла. Петя вообще прекрасно катался и прекрасно себя показал. Почему он не может взять музыку, которая нигде не запрещена? Кто ее запретил? Какой‑то больной человек. Только рекламу этой музыке сделали.

Пете всего хорошего желаю!» — сказала Тарасова.

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