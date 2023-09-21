Суперкубок Единой лиги ВТБ. 1/4 финала. МБА – «Фенербахче», «Локомотив-Кубань» сыграет с ЦСКА

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Фенербахче Беко Единая лига ВТБ МБА Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

В Москве на «ВТБ Арене» сегодня стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ, в котором принимают участие восемь команд.

В первых матчах 1/4 финала московская МБА встретится с турецким «Фенербахче», краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет с московским ЦСКА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ 

Москва

1/4 финала

МБА Россия – Фенербахче Турция

21 сентября. 17:00

Локомотив-Кубань Россия – ЦСКА Россия

21 сентября. 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

25 лет назад сборная России взяла серебро ЧМ. Где сейчас герои нашего детства

«В Китае смотрят на количество очков, здесь все иначе». Новый разыгрывающий ЦСКА – об игре с Эриком Бледсоу, опыте в сборной США и Call of Duty

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий