Суперкубок Единой лиги ВТБ. 1/4 финала. МБА – «Фенербахче», «Локомотив-Кубань» сыграет с ЦСКА

В Москве на «ВТБ Арене» сегодня стартует лиги ВТБ, в котором принимают участие восемь команд.

В первых матчах 1/4 финала московская МБА встретится с турецким «Фенербахче», краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет с московским ЦСКА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ

Москва

1/4 финала

МБА Россия – Фенербахче Турция

21 сентября. 17:00

Локомотив-Кубань Россия – ЦСКА Россия

21 сентября. 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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