Суперкубок Единой лиги ВТБ. 1/4 финала. МБА – «Фенербахче», «Локомотив-Кубань» сыграет с ЦСКА
В Москве на «ВТБ Арене» сегодня стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ, в котором принимают участие восемь команд.
В первых матчах 1/4 финала московская МБА встретится с турецким «Фенербахче», краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет с московским ЦСКА.
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Москва
1/4 финала
МБА Россия – Фенербахче Турция
21 сентября. 17:00
Локомотив-Кубань Россия – ЦСКА Россия
21 сентября. 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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