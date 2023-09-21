Журналист Sport24 рассказала, как Алина Загитова злилась на контрольных прокатах.

Загитова была ведущей на контрольных прокатах сборной России в Москве в паре с .

«Я сидела достаточно близко к миксту и видела, как Алина реагировала на свои косяки. Иногда она просто уходила за экраны.

В какой-то момент – по-моему, это было после проката Даши Бояринцевой и Романа Плешкова, – когда она хотела задать вопрос, но зависла на середине и не смогла продолжить – там было нечто.

Алина начала чуть ли не пинать воздух ногами, негодовать – не знаю, на кого. То ли сама на себя, что не смогла сообразить и довести вопрос до конца, то ли на Транькова, который отпустил пару и перевел все в шутку над Алиной по факту. Не знаю.

Но в такие моменты было реально заметно, что, может быть, ей не все равно на свой образ. Хотя зачем она тогда соглашается? Я не понимаю.

В прошлом году была такая же история – трибуны натурально смеялись в голос над вопросами, которые задавала », – рассказала Анастасия Логинова.

«Где ваши бумажки? Это мои вообще!» Загитова – ведущая фигурных прокатов: забывает выключать микрофон и задает странные вопросы

«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой