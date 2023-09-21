Журналист Sport24 о реакции Загитовой на оговорки на контрольных прокатах: «Алина начала чуть ли не пинать воздух ногами, негодовать»

Теги Максим Траньков Роман Плешков Алина Загитова контрольные прокаты Дарья Бояринцева Фигурное катание

Журналист Sport24 рассказала, как Алина Загитова злилась на контрольных прокатах.

Загитова была ведущей на контрольных прокатах сборной России в Москве в паре с Максимом Траньковым.

«Я сидела достаточно близко к миксту и видела, как Алина реагировала на свои косяки. Иногда она просто уходила за экраны.

В какой-то момент – по-моему, это было после проката Даши Бояринцевой и Романа Плешкова, – когда она хотела задать вопрос, но зависла на середине и не смогла продолжить – там было нечто.

Алина начала чуть ли не пинать воздух ногами, негодовать – не знаю, на кого. То ли сама на себя, что не смогла сообразить и довести вопрос до конца, то ли на Транькова, который отпустил пару и перевел все в шутку над Алиной по факту. Не знаю.

Но в такие моменты было реально заметно, что, может быть, ей не все равно на свой образ. Хотя зачем она тогда соглашается? Я не понимаю.

В прошлом году была такая же история – трибуны натурально смеялись в голос над вопросами, которые задавала Алина», – рассказала Анастасия Логинова.

«Где ваши бумажки? Это мои вообще!» Загитова – ведущая фигурных прокатов: забывает выключать микрофон и задает странные вопросы

«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой

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171 комментарий

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Mohnatiy
Многие задаются вопросом: зачем вообще заниматься не своим делом, которое откровенно не получается?
+157
-11
+146
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BolxoB
Ответ Mohnatiy
Многие задаются вопросом: зачем вообще заниматься не своим делом, которое откровенно не получается?
Чтобы не стать Забытовой
+100
-9
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majestic1980
Ответ Mohnatiy
Многие задаются вопросом: зачем вообще заниматься не своим делом, которое откровенно не получается?
Хочется славы и медийности, но для работы ведущей не хватает элементарной культуры общения и отсутствие самокритики.
+88
-7
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Боевой Бурят Путина
«Меня не задевают комментарии»(с)😂
+69
-18
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Татьяна Макарова
Зачем быть посмешищем? Кто заставляет?
+56
-8
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Gemma157
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
За 3-4 года можно было бы вытянуться на более-менее приемлемый для показа по телевидению уровень. А она как-будто только хуже говорит с каждым годом.. Значит не работает над собой и даже элементарно не готовится. Такое ощущение, что случайного прохожего с улицы приведи и он лучше справится со всем этим перед камерой.
Хуже всего то, при этом всем она продолжает отвергать всякую критику и принимает только льстивую похвалу от своих поклонников
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pups99
Сосуд блестит снаружи , но внутри , увы , одна лишь пустота...
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Николай Криницкий
Этот кринж Загитовой не сейчас случился, до этого в ЛП она постоянно выбешивала Ягудина и участников шоу, которые ждали, разгоряченные после прокатов, пока звезда наконец то правильно произнесет написанный текст и без ошибок , назовёт фамилии конкурсантов. И так по несколько дублей, её спасало, что это был не прямой эфир. Вопрос, кто это ханжество покрывает, другую уже давно бы погнали.
+45
-11
+34
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Amneris
Нормально, что процесс обучения дается кому-то легче, а кому-то сложнее. Как говорится, главное - желание. Но если честно, я не верю, что Алине реально интересна тележурналистика. Если б было так, она сама бы сидела день и ночь за учебниками, с книгами и репетиторами, а мы бы видели прогресс. Когда человек "горит", его не остановишь. Тем более, спортсменку, которая смогла себя заставить заниматься фигурным катанием, чтобы выиграть Олимпиаду. Алина сама знает, что тяжелый труд всегда окупается.

Тут просто самолюбование: "Смотрите, а нашу маму по телевизору показывают!", а не серьезное отношение и понимание профессии. И злость на всех, что по шелчку пальцев ее речь не редактируют в прямом эфире.
+39
-5
+34
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Streetbor
Просто кому-то нужно больше читать, чтобы расширить свой кругозор. А не принимать участие в очередном однодневном мастере-классе для фоточек в инстаграме
+39
-7
+32
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bona ulo
То, что Алине не все равно на свой образ и на критику заметно по ее реакции. Но, увы, больших изменений в лучшую сторону за все эти годы не наблюдается. Да, стала раскованнее перед камерой, но и все на этом. Косноязычие и недостаток словарного запаса все на том же уровне. Для этого нужно заниматься и много. Само собой это не исправится. Т.е. нужно выделить на это время, хотя бы 1-2 часа в день. По большому счету, ей нужно учить русский язык как иностранный - запоминать десятками новые слова, их значение, и стараться применять их в речи. А то так и будет - хочу сказать/спросить, но не могу. Вместо бокса, фехтования и чего там еще, лучше уделить время улучшению разговорных навыков.
+33
-4
+29
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MARG-la
Ответ Татьяна Макарова
Зачем быть посмешищем? Кто заставляет?
ДЕНЬГИ!
+32
-4
+28
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kate_ko
Ответ nina1212
тут косяк и 1 канала. Они же знают что Алина сама от себя не может задавать вопросы. Неужели трудно было подготовить ей варианты, чтобы она выучила. Или просто диктовать. Такое впечатление что ее поставили, чтобы позориться. Вести шоу в прямом эфире без подготовки, ну это даже у Урганта не всегда получается. Траньков молодец, он вытягивал как мог, хотя где то тоже перегибал палку. Но это же на самом деле очень сложная работа, и соревнования длились несколько часов, все время надо быть в тонусе
в том-то и дело, что у них были "бумажки", как выразилась Алина, забыв выключить микрофон. убивает именно нежелание нормально подготовиться, отношение "на отженись, итак сойдет, фанатики скушают, остальные - хейтеры и грязь", а у нас кровь из ушей и "инфаркт микарда вот такой рубец" - у тех, кто посердобольнее и действительно переживает за нее
+37
-9
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nina1212
тут косяк и 1 канала. Они же знают что Алина сама от себя не может задавать вопросы. Неужели трудно было подготовить ей варианты, чтобы она выучила. Или просто диктовать. Такое впечатление что ее поставили, чтобы позориться. Вести шоу в прямом эфире без подготовки, ну это даже у Урганта не всегда получается. Траньков молодец, он вытягивал как мог, хотя где то тоже перегибал палку. Но это же на самом деле очень сложная работа, и соревнования длились несколько часов, все время надо быть в тонусе
+40
-12
+28
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Ева Винер
Ответ nina1212
тут косяк и 1 канала. Они же знают что Алина сама от себя не может задавать вопросы. Неужели трудно было подготовить ей варианты, чтобы она выучила. Или просто диктовать. Такое впечатление что ее поставили, чтобы позориться. Вести шоу в прямом эфире без подготовки, ну это даже у Урганта не всегда получается. Траньков молодец, он вытягивал как мог, хотя где то тоже перегибал палку. Но это же на самом деле очень сложная работа, и соревнования длились несколько часов, все время надо быть в тонусе
согласна
вообще быть ведущим или томадой - это профессия, на которую учатся и далеко не каждый человек с этим справится. вот представьте на свадьбе будет такой ведущий, это же полностью испорчен праздник по сути.
и тут вопросы к 1 каналу, зачем они абсолютно не подготовленного человек ставят вести такое длинное мероприятие. намного лучше было бы, если например, Алина опять влог снимала
+31
-4
+27
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Российский пользователь
какой дурак ее приглашает коментить - видно же что бездарь не чего не получается

это все равно что отправить дворника (без обид) проект космодрома составлять.......
+33
-6
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Полина Михалева
Ответ Streetbor
Просто кому-то нужно больше читать, чтобы расширить свой кругозор. А не принимать участие в очередном однодневном мастере-классе для фоточек в инстаграме
Я уже не уверена, что она умеет читать. Кроме того, надо же еще понимать прочитанное. А когда знаешь не все буквы и с трудом складываешь слоги, то это проблематично. Да и бОльшую часть слов она просто не поймет. Эллочка-людоедка.
+27
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RusVector
Понятно что эти косяки и оговорки Загитовой уже норма и исправляться она не собирается! Но за каверканье фамилий участников могла бы уж и извиниться ! Чуточку уважения к своим коллегам-фигуристам надо проявлять!
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1ultima1
Я, конечно, любитель насладиться новостями и комментариями по этой тематике, но в данном случае не могу не высказать простую мысль: тысячи (!) девчонок (если уж надо, чтобы именно девочка этим занималась) обладают достаточным уровнем образования, таланта, привлекательности, целеустремленности и харизмы, чтобы заниматься тем, чем занимается Алина, у которой получается мы сами видим как.

Да, и я сейчас не про фигурное катание говорю.
+29
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EmperorNazer
Ну то есть Загитова прекрасно понимает, что она из себя представляет как ведущая, но при этом, когда об этих косяках пишут зрители, она начинает репостить пафосные панегирики про травлю и хейт. Хорошо устроилась.
+27
-6
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Е...С
Ответ BolxoB
Чтобы не стать Забытовой
Интересно, если бы кто-то вместо Загитова сказал Забытова, как бы Алина отреагировала на такую маленькую ошибочку.
+24
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+21
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Док Аксель
Чтобы технично, красиво скользить на ледовой арене, прыгать и показывать высокое мастерство в своих программах, фигуристы много тренируются. А чтобы хорошо говорить, владеть лексикой и иметь большой словарный запас, надо много читать с детства, заниматься с преподавателями по сценической речи, больше общаться в живую, а не по интернету кружочки с видосиками выкладывать. Надо работать над собой, самообразование ещё никому не мешало.
+23
-3
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Lilia Sadykova
Ответ Татьяна Макарова
Зачем быть посмешищем? Кто заставляет?
амбиции. Тем более фанатики и купленные премии крепко внушили Загитовой, что она крутая ведущая, отсюда и отсутствие самокритики. А любая критика со стороны воспринимается как хейт
+21
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+19
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1ultima1
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Если это ирония, то вам плюс. А если нет, то мне вам и сказать нечего...
+23
-4
+19
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ДИОНИС
Каждый должен заниматься своим делом. И Алина - не исключение.
+22
-4
+18
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