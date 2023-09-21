Журналист Sport24 о реакции Загитовой на оговорки на контрольных прокатах: «Алина начала чуть ли не пинать воздух ногами, негодовать»
Журналист Sport24 рассказала, как Алина Загитова злилась на контрольных прокатах.
Загитова была ведущей на контрольных прокатах сборной России в Москве в паре с Максимом Траньковым.
«Я сидела достаточно близко к миксту и видела, как Алина реагировала на свои косяки. Иногда она просто уходила за экраны.
В какой-то момент – по-моему, это было после проката Даши Бояринцевой и Романа Плешкова, – когда она хотела задать вопрос, но зависла на середине и не смогла продолжить – там было нечто.
Алина начала чуть ли не пинать воздух ногами, негодовать – не знаю, на кого. То ли сама на себя, что не смогла сообразить и довести вопрос до конца, то ли на Транькова, который отпустил пару и перевел все в шутку над Алиной по факту. Не знаю.
Но в такие моменты было реально заметно, что, может быть, ей не все равно на свой образ. Хотя зачем она тогда соглашается? Я не понимаю.
В прошлом году была такая же история – трибуны натурально смеялись в голос над вопросами, которые задавала Алина», – рассказала Анастасия Логинова.
«Где ваши бумажки? Это мои вообще!» Загитова – ведущая фигурных прокатов: забывает выключать микрофон и задает странные вопросы
«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой
Хуже всего то, при этом всем она продолжает отвергать всякую критику и принимает только льстивую похвалу от своих поклонников
Тут просто самолюбование: "Смотрите, а нашу маму по телевизору показывают!", а не серьезное отношение и понимание профессии. И злость на всех, что по шелчку пальцев ее речь не редактируют в прямом эфире.
вообще быть ведущим или томадой - это профессия, на которую учатся и далеко не каждый человек с этим справится. вот представьте на свадьбе будет такой ведущий, это же полностью испорчен праздник по сути.
и тут вопросы к 1 каналу, зачем они абсолютно не подготовленного человек ставят вести такое длинное мероприятие. намного лучше было бы, если например, Алина опять влог снимала
это все равно что отправить дворника (без обид) проект космодрома составлять.......
Да, и я сейчас не про фигурное катание говорю.