Дюков сказал, что возможность перехода РФС в Азию есть: «Мы держим ее в уме. Решение нужно принять в конце года»

Александр Дюков сообщил, что возможность перехода РФС в Азию есть.

– Возможен ли переход в Азию?

– Действительно, такая возможность есть. Мы держим ее в уме, исходя из того, что для нас важны официальные матчи. На данный момент какие-то переговоры с УЕФА о смене конфедерации и переходе в Азию мы не ведем. Хотя такая возможность, теоретическая, есть.

– Что делать РФС сейчас?

– Мы ведем переговоры. В зависимости от результатов переговоров нужно будет принимать решение. Либо мы остаемся в УЕФА, либо рассматриваем возможность смены конфедераций. Решение нужно будет принять в конце года.

Нужно понимать, что официально мы можем сменить конфедерацию самостоятельно, но неофициально – без неофициального согласия со стороны УЕФА мы не сможем сменить конфедерацию.

Это не решение президента РФС, формально, это решение Исполкома РФС. Хочу, чтобы в таких решения была консолидация всей футбольной общественности, – сказал президент РФС.

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