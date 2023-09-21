Дюков сказал, что возможность перехода РФС в Азию есть: «Мы держим ее в уме. Решение нужно принять в конце года»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Спорт-Экспресс Футбол

Александр Дюков сообщил, что возможность перехода РФС в Азию есть.

– Возможен ли переход в Азию?

– Действительно, такая возможность есть. Мы держим ее в уме, исходя из того, что для нас важны официальные матчи. На данный момент какие-то переговоры с УЕФА о смене конфедерации и переходе в Азию мы не ведем. Хотя такая возможность, теоретическая, есть.

– Что делать РФС сейчас?

– Мы ведем переговоры. В зависимости от результатов переговоров нужно будет принимать решение. Либо мы остаемся в УЕФА, либо рассматриваем возможность смены конфедераций. Решение нужно будет принять в конце года.

Нужно понимать, что официально мы можем сменить конфедерацию самостоятельно, но неофициально – без неофициального согласия со стороны УЕФА мы не сможем сменить конфедерацию.

Это не решение президента РФС, формально, это решение Исполкома РФС. Хочу, чтобы в таких решения была консолидация всей футбольной общественности, – сказал президент РФС.

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18 комментариев

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Дядя ТУРА
ну да, Азия же ждёт )) только там тоже откажутся многое играть. та же Япония
+10
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кuraakula belov
Даже если в теории поверить в бредятину что из Азии нас пустят на ЧМ 26, там через 20 дней отбор на него начинается. О каком решении до конца года тогда речь?

Серьёзный разговор будет только к ЧМ 30, до финала 26 вести не пустые разговоры - вредительство
+4
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Евгений
Ответ Dmitry Vasilchenko
Главный вопрос. Вот мы через Азию попадаем на ЧМ(это же главная цель). И нам на жеребьевке в группу попадает, условно, Польша и Нидерланды. И они опять говорят, что не будут с нами играть. И? Куда потом переходим? В мезозой?
И значит польша и нидерланды получат технарь
+3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Makeav
+Австралия и Южная Корея как минимум. Интересно, кого федерация Азии выберет, все это страны или одну Россию? Ответ очевиден по моему
Открою секрет, там 47стран и решение о вступлении принимается большинством голосов. Не составляет особого труда прикинуть, что большинство проголосуют "за".
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Dmitry Vasilchenko
Главный вопрос. Вот мы через Азию попадаем на ЧМ(это же главная цель). И нам на жеребьевке в группу попадает, условно, Польша и Нидерланды. И они опять говорят, что не будут с нами играть. И? Куда потом переходим? В мезозой?
Зачем вы прыгаете на 5 шагов вперёд? Если Россия перейдет в АФК , то сборная и клубы смогут играть в азиатских кубках, а это официальные игры и турниры.Уже плюс. Вопрос отбора и участия на ЧМ - это уже компетенция ФИФА и будет обсуждаться отдельно.
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Makeav
Ответ Дядя ТУРА
ну да, Азия же ждёт )) только там тоже откажутся многое играть. та же Япония
+Австралия и Южная Корея как минимум. Интересно, кого федерация Азии выберет, все это страны или одну Россию? Ответ очевиден по моему
+4
-3
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Дядя ТУРА
Ответ Ранальду с пивком
Ну азиатские страны нейтрально к нам относятся в большинстве своем , та же Япония относится не настолько враждебно к нам , как Прибалтика , Чехия , Польша
кто сказал? посмотри на список санкций от них
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Ярик01
Ответ Гамарджоба Генацвале
Открою секрет, там 47стран и решение о вступлении принимается большинством голосов. Не составляет особого труда прикинуть, что большинство проголосуют "за".
Несложно узнать что нужно 2/3 голосов и подумать, что большинству не нужен конкурент
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Dmitry Vasilchenko
Главный вопрос.
Вот мы через Азию попадаем на ЧМ(это же главная цель).
И нам на жеребьевке в группу попадает, условно, Польша и Нидерланды. И они опять говорят, что не будут с нами играть.
И? Куда потом переходим? В мезозой?
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Ранальду с пивком
Ответ Дядя ТУРА
ну да, Азия же ждёт )) только там тоже откажутся многое играть. та же Япония
Ну азиатские страны нейтрально к нам относятся в большинстве своем , та же Япония относится не настолько враждебно к нам , как Прибалтика , Чехия , Польша
+1
-1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ярик01
Несложно узнать что нужно 2/3 голосов и подумать, что большинству не нужен конкурент
Австралию почему-то приняли из Океании вообще и никто не парился о ещё одном конкуренте.
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Евгений
Ответ кuraakula belov
Даже если в теории поверить в бредятину что из Азии нас пустят на ЧМ 26, там через 20 дней отбор на него начинается. О каком решении до конца года тогда речь? Серьёзный разговор будет только к ЧМ 30, до финала 26 вести не пустые разговоры - вредительство
По рейтингу фифа, Сборная России начнёт в случает перехода в Азию со второго круга.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ кuraakula belov
Даже если в теории поверить в бредятину что из Азии нас пустят на ЧМ 26, там через 20 дней отбор на него начинается. О каком решении до конца года тогда речь? Серьёзный разговор будет только к ЧМ 30, до финала 26 вести не пустые разговоры - вредительство
Решение о переходе всегда принимается в конце года.На ЧМ 26 России точно не будет. Чтобы попытаться туда попасть через Азию решение нужно было принимать до конца 2022года.
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