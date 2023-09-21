Дюков сказал, что возможность перехода РФС в Азию есть: «Мы держим ее в уме. Решение нужно принять в конце года»
Александр Дюков сообщил, что возможность перехода РФС в Азию есть.
– Возможен ли переход в Азию?
– Действительно, такая возможность есть. Мы держим ее в уме, исходя из того, что для нас важны официальные матчи. На данный момент какие-то переговоры с УЕФА о смене конфедерации и переходе в Азию мы не ведем. Хотя такая возможность, теоретическая, есть.
– Что делать РФС сейчас?
– Мы ведем переговоры. В зависимости от результатов переговоров нужно будет принимать решение. Либо мы остаемся в УЕФА, либо рассматриваем возможность смены конфедераций. Решение нужно будет принять в конце года.
Нужно понимать, что официально мы можем сменить конфедерацию самостоятельно, но неофициально – без неофициального согласия со стороны УЕФА мы не сможем сменить конфедерацию.
Это не решение президента РФС, формально, это решение Исполкома РФС. Хочу, чтобы в таких решения была консолидация всей футбольной общественности, – сказал президент РФС.
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Серьёзный разговор будет только к ЧМ 30, до финала 26 вести не пустые разговоры - вредительство
Вот мы через Азию попадаем на ЧМ(это же главная цель).
И нам на жеребьевке в группу попадает, условно, Польша и Нидерланды. И они опять говорят, что не будут с нами играть.
И? Куда потом переходим? В мезозой?