World Aquatics утвердила критерии допуска россиян: только индивидуальные виды, запрет на общение со СМИ, ограниченное количество заявок
World Aquatics утвердила критерии допуска россиян к международным соревнованиям.
Декларация Международной федерации плавания (World Aquatics) предлагает российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами, а также указать, делались ли высказывания о ситуации на Украине, в том числе в соцсетях.
Согласно декларации, российские спортсмены должны согласиться с критериями допуска World Aquatics, которые основаны на рекомендациях Международного олимпийского комитета.
Допущены будут только спортсмены из индивидуальных видов, где соревнуются между собой по одному человеку; есть запрет на общение со СМИ, а также ограничено количество заявок в одной дисциплине.
Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать
Стартовать из воды
Очки солнечные вместо плавательных
Мало придумали что-то