World Aquatics утвердила критерии допуска россиян к международным соревнованиям.

Декларация Международной федерации плавания (World Aquatics) предлагает российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами, а также указать, делались ли высказывания о ситуации на Украине, в том числе в соцсетях.

Согласно декларации, российские спортсмены должны согласиться с критериями допуска World Aquatics, которые основаны на рекомендациях Международного олимпийского комитета.

Допущены будут только спортсмены из индивидуальных видов, где соревнуются между собой по одному человеку; есть запрет на общение со СМИ, а также ограничено количество заявок в одной дисциплине.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать