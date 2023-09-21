World Aquatics утвердила критерии допуска россиян: только индивидуальные виды, запрет на общение со СМИ, ограниченное количество заявок

Теги сборная России сборная России жен World Aquatics (FINA) Матч ТВ Водные виды

World Aquatics утвердила критерии допуска россиян к международным соревнованиям.

Декларация Международной федерации плавания (World Aquatics) предлагает российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами, а также указать, делались ли высказывания о ситуации на Украине, в том числе в соцсетях.

Согласно декларации, российские спортсмены должны согласиться с критериями допуска World Aquatics, которые основаны на рекомендациях Международного олимпийского комитета. 

Допущены будут только спортсмены из индивидуальных видов, где соревнуются между собой по одному человеку; есть запрет на общение со СМИ, а также ограничено количество заявок в одной дисциплине. 

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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7 комментариев

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Назарбек Рамунанаев
а ещё надо встать на колени перед спортсменами из фашкраины и просить прощения.
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Зубы Дзюбы
Плыть в жёлто-синих плавках
Стартовать из воды
Очки солнечные вместо плавательных

Мало придумали что-то
+3
-1
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Anton Kortenko
разрешается взять гимном песню "скованные одной цепью"
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VDX00
И где куплена шапочка
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Atsuktuvas
Овчинка стоит выделки...
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