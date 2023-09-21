Смолов и Истомина ждут ребенка

Федор Смолов и Карина Истомина станут родителями.

Жена форварда « » объявила о том, что беременна.

Она опубликовала в телеграм-канале свою фотосессию фотографа Ирины Воротынцевой.

Смолов и диджей и блогер Карина Истомина поженились в начале июня.

Фото: t.me/istominakarina/1879

Таким образом, Федор впервые станет отцом. Ранее он состоял в отношениях с российской телеведущей и фотомоделью, обладательницей титула «Мисс Россия-2003» Викторией Лопыревой. После этого он непродолжительное время встречался с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко, «Мисс Россия 2015» Софьей Никитчук.

В начале января 2020 года ряд сообщалось, что Смолов встречается с 17-летней Марией Юмашевой, внучкой первого президента России Бориса Ельцина. В 2023 году стало известно, что пара рассталась.

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