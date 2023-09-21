Смолов и Истомина ждут ребенка

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Федор Смолов и Карина Истомина станут родителями.

Жена форварда «Динамо» объявила о том, что беременна.

Она опубликовала в телеграм-канале свою фотосессию фотографа Ирины Воротынцевой.

Смолов и диджей и блогер Карина Истомина поженились в начале июня.

Фото: t.me/istominakarina/1879

Таким образом, Федор впервые станет отцом. Ранее он состоял в отношениях с российской телеведущей и фотомоделью, обладательницей титула «Мисс Россия-2003» Викторией Лопыревой. После этого он непродолжительное время встречался с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко, «Мисс Россия 2015» Софьей Никитчук.

В начале января 2020 года ряд сообщалось, что Смолов встречается с 17-летней Марией Юмашевой, внучкой первого президента России Бориса Ельцина. В 2023 году стало известно, что пара рассталась.

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50 комментариев

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Жиртрес
Родится сразу с татуировками😂
+56
-3
+53
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luu
Назовут Антонин в честь Паненки
+37
-1
+36
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Gt99
Здесь можно только поздравить !)
+21
-6
+15
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Инженер Управляющий
Ответ luu
Назовут Антонин в честь Паненки
или Майкл)
+9
-1
+8
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jAmAn
Ответ luu
Назовут Антонин в честь Паненки
Джордан, однозначно
+7
0
+7
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Великий Алонсо
А че она в наколках вся? Где чалилась?
+13
-7
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KonradMillius
Татуировки смотрятся ужасно....
+7
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Wiley Fox
Не Мадонна Рафаэля, конечно

Но хоть попугая нет, надеюсь

А Федя себе искал подругу по татуировкам

Тут важно родителям рассказать, что до года ребенку лучше не набивать ничего
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AntOn
Взгляд обиженого томата
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Vitto
Ответ Великий Алонсо
А че она в наколках вся? Где чалилась?
По пьяне заснул в тату салоне у стажеров...
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simakovak
Ответ luu
Назовут Антонин в честь Паненки
Если родится дочь, то нужно сразу называть Паненка. Паненка Смолова - очень красивое имя.
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Копатель морей
Ответ luu
Назовут Антонин в честь Паненки
Павел, в честь Мамаева
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Moffo
23-го числа родится. А если серьезно, то Смол адекватное впечатление производит, здоровья ребенку и родителям.
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S100 Winner
И?
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Сергей Стес
Федя конечно молоток на этом поле, двух Мисс России и внучку Ельцина окучил.. Лучше бы с таким рвением в свое время топ- сборным так забивал.
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Футбол, хоккей итд
Значит быть Фёдоровичу или Фёдоровне....😉
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Кавабунга Шреддоголовый
Паненка Смолова. И сразу вся в наколках
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Иван Тасминский
Ответ Жиртрес
Родится сразу с татуировками😂
Назовут "Паненка"
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ДМ-1чемпион
Фёдор её сейчас нельзя расстраивать! Так что порадуй её и нас в субботу!
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