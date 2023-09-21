«Лада» победила ЦСКА, поднявшись на 3-е место на Востоке. Вернувшаяся из ВХЛ команда набрала очки в 6-м матче подряд

Теги ЦСКА Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

«Лада» поднялась на третье место в таблице Восточной конференции.

Команда тренера Олега Браташа победила ЦСКА (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Тольяттинский клуб выиграл пять из шести последних игр, причем набирает очки все шесть последних матчей, поскольку один раз проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ) за пределами основного времени.

В предыдущих играх «Лада» обыграла «Амур» (5:1), дважды «Трактор» (3:1 и 2:1) и «Металлург» (3:1).

На данный момент команда Браташа находится на третьем месте в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в 9 матчах.

В нынешнем сезоне «Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.

Лада – ЦСКА 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Дата проведения
21 сентября, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 33 Мамин (Григоренко)
1:1 – 34 Кугрышев ()
2:1 – 35 Моисеев (Джозефс, Космачук)
3:1 – 47 Алтыбармакян ()

11 комментариев

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Алексей Еремеев
Тольятти с победой!!!
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Григорий Сербаков
наконц в КХЛ вроде появилась конкуренция
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Фёдор Кузнецов
Все же помнят как перед началом сезона всё спрашивали зачем их взяли?
+4
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Eugene59
Молодцы!
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alemih
ЦСКА сливаются.Именно сливаются а не проигрывают.Не думая о болельщиках.
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IVAN-67
Браво , парни. Кугрышеву и канадцам отдельная благодарность.
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igorgilead@yandex.ru
Вот она, турнирная интрига!
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artistry
Самая худшая игра армейцев - впечатление как кружевный балет- невнятный брак в завершении, защита проваливает уже не первый матч. Что делает Кравчук работая с защитниками в команде. Показалось что первый период Армейцы выглядели лучше потому что Лада играла осторожно а после того как повела осмелела.
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Crenk
Блестяще !
В Субботу приедем в Тольятти поболеть в игре против брутальных североамериканцев
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Skiff orda
Совсем разленились армейцы
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Pablo Diablo
И эти "армейцы" пока не вошли в сезон
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