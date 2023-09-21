«Лада» победила ЦСКА, поднявшись на 3-е место на Востоке. Вернувшаяся из ВХЛ команда набрала очки в 6-м матче подряд
«Лада» поднялась на третье место в таблице Восточной конференции.
Команда тренера Олега Браташа победила ЦСКА (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Тольяттинский клуб выиграл пять из шести последних игр, причем набирает очки все шесть последних матчей, поскольку один раз проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ) за пределами основного времени.
В предыдущих играх «Лада» обыграла «Амур» (5:1), дважды «Трактор» (3:1 и 2:1) и «Металлург» (3:1).
На данный момент команда Браташа находится на третьем месте в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в 9 матчах.
В нынешнем сезоне «Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.
- Дата проведения
- 21 сентября, 18.00, «Лада-Арена»
- 0:1 – 33 Мамин (Григоренко)
- 1:1 – 34 Кугрышев ()
- 2:1 – 35 Моисеев (Джозефс, Космачук)
- 3:1 – 47 Алтыбармакян ()
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