«Лада» победила ЦСКА, поднявшись на 3-е место на Востоке. Вернувшаяся из ВХЛ команда набрала очки в 6-м матче подряд

«Лада» поднялась на третье место в таблице Восточной конференции.

Команда тренера победила (3:1) в матче Фонбет чемпионата .

Тольяттинский клуб выиграл пять из шести последних игр, причем набирает очки все шесть последних матчей, поскольку один раз проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ) за пределами основного времени.

В предыдущих играх « » обыграла «Амур» (5:1), дважды «Трактор» (3:1 и 2:1) и «Металлург» (3:1).

На данный момент команда Браташа находится на третьем месте в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в 9 матчах.

В нынешнем сезоне «Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.