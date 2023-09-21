Дюков считает, что сборная России не потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026

Теги Сборная России по футболу РФС Александр Дюков ЧМ-2026 Футбол

Александр Дюков оценил шансы сборной России попасть на чемпионат мира-2026.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

– Вы сказали, что до конца года нужно принять решение о переходе в Азиатскую конфедерацию.

– У нас просто будет теоретическая возможность этот переход совершить. Для этого мы должны принять соответствующее решение и договориться об этом с УЕФА.

– А смысл в этом есть, если мы так и не сможем попасть на отборочные матчи чемпионата мира?

– Это и требует решения. Потому что для участия в тех же отборочных матчах на чемпионат мира нам, соответственно, нужно подтверждение ФИФА, которого у нас на данный момент нет.

– На ближайший чемпионат мира уже шансы потеряны?

– Еще нет, – сказал президент РФС.

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41 комментарий

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Mihel
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кuraakula belov
Александр Валерьевич, старт отбора на ЧМ 26 от Азии через 20 дней, да и следующий раунд где начинают местные топы уже с жеребьёвкой🧐
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Andrew Chepaylo
Ответ Mihel
Блажен кто верует
кто ворует
+19
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Люсия Федосова
Кажется Дюков находиться в параллельной вселенной
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Константин Эсперов
Ответ кuraakula belov
Александр Валерьевич, старт отбора на ЧМ 26 от Азии через 20 дней, да и следующий раунд где начинают местные топы уже с жеребьёвкой🧐
Он просто лапшу на уши вешает.
+8
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thtscrz
🤡
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Мохнатый55
А также на ЧМ-2022.
+4
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Михон Мясной
Если человек имел или имеет отношение к фк зенит, то это уже диагноз))
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goshforever
Ответ кuraakula belov
Александр Валерьевич, старт отбора на ЧМ 26 от Азии через 20 дней, да и следующий раунд где начинают местные топы уже с жеребьёвкой🧐
Он отбора в зоне УЕФА будет ждать же)) В азиатский отбор надо было решение принимать в декабре 2022. У РФС этот поезд ушел.
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Игорь Пичугин
Песню Фантазер в студию, для этого господина.
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bzm77
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Еще ничего не потеряно, надо просто немножечко подождать, потерпеть бггг ))
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Михаил Опякин
Фантастический
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Борис Энгельгардт
интервью неполное, после минутной паузы он продолжил: ... а вот теперь всё, шансов нет"
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Advokaat
На ЧМ 2026 на плейстейшн Sony, уточнил Дюков в конце беседы
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Виктор Войнов
К 2026 году захватить Канаду , США и Мексику не реально. Надо смотреть правде в глаза
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Крыс Пол
Если что, можно пройти отбор экстерном.
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Adjusted
Ответ Виктор Войнов
К 2026 году захватить Канаду , США и Мексику не реально. Надо смотреть правде в глаза
А Мексику зачем?
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URALETC
Япония и Южная Корея скажут НЕТ при приёме в Азию. Нет?
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Отличник Ослов
Шансов Ноль. Цветок Дюкова - Гвоздика.
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Иван Иванов
Ну все правильно она их не теряла, их просто не было а как можно потерять то чего нет)
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Антиглор17
Бахнул наверное 150, расслабился под конец недели.
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укротитель троллей
Ответ Adjusted
А Мексику зачем?
чтобы сделать новый чвк из наркокартелей ))
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goshforever
В УЕФА отбор на ЧМ стартует в марте 2025го. Собственно, до зимы-весны 2025го РФС и будет сидеть в УЕФА, видимо, пока не получит очередной пинок. Это бьется и с заявленным Сорокиным сроком в 3 года ожидания чуда.
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Мукунку хороший
.. и стать ЧМ-2026)))
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андрэ
допустим случится чудо и мы перейдем в Азию, пройдем отбор и выйдем в финальную часть иииии.... получим визы только в Мексику - парам парам пам!!!!
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