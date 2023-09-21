Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Теги СКА Сборная России по хоккею Калгари Илья Воробьев Алексей Кудашов Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Валерий Брагин КХЛ ЧМ по хоккею Никита Кучеров Роман Ротенберг Никита Задоров Юрий Дудь Хоккей

Никита Задоров высказался о работе Романа Ротенберга в хоккее.

– На тех чемпионатах мира где был ты, Ротенберг еще пытался тренировать?

– Он руководил всем, все через него было. Его музыка в раздевалке – ни Саша Овечкин, ни Малкин, никто не может подойти и поменять ее.

– А какая была?

– Та, под которую ты прямо перед игрой выходишь, которая должна тебя взбадривать и закалять, – это «Любэ» – Солдат. Как тебе такое (смеется), за душу берет, да?

– Реально?

– Да, два чемпионата мира, когда я был, она играла.

– Но в этой же раздевалке есть Овечкин, он не может поменять?

– А там нереально – человек всем руководит.

– Окей, это менеджмент, а спортивные вещи?

– Когда была Братислава, было очень много звезд, ребята – Малкин, Овечкин, Ковальчук, Кучеров – сами собирались. Тогда на бумаге была одна из самых сильных сборных за последние 20 лет. И мы проиграли финнам (в полуфинале ЧМ-2019 со счетом 0:1 – Sports.ru), у них ни одного игрока из НХЛ не было.

Системы не было. Много звезд набрали, но не было тренера, который мог систему поставить. Была неразбериха на собраниях. Вроде Воробьев тренер, но Кудашов постоянно орет, Ротенберг что-то свое втыкает. Полная неразбериха по сравнению с НХЛ, где все по расписанию, где тебя подготаваливают к сопернику.

У нас в России такого не было. Что-то типа: о, финны [у них], как еж стоит в средней зоне. Все смеяться начинают. Просто тренеров нету. Наверное, в КХЛ есть. Но те, что были у Ротенберга, из СКА, – там системы нет.

– А Брагин, который годами тренировал молодежку?

– Молодежный хоккей – это другое, нельзя сравнивать с взрослым. Брагин – круто мотиватор, а не сильный тренер, он настроит тебя так на игру, что убивать пойдешь человека, он словами берет.

– Ты удивился, когда Роман Ротенберг официально стал тренером?

– Нет (смеется). Он был неофициально, просто поменял бумажку – теперь, может, не team leader, а team coach.

– Ты допускаешь, что он может тренировать, что можно научиться?

– То, что он фанат хоккея – 100%, что каждую ночь не спит, смотрит игры НХЛ – да, я это знаю. Он стремится прогрессировать, ему нравится это, он горит этим.

– Как игроки реагируют? Если я буду сыном какого-то богатого человека, решу, что могу тренировать, меня же раздевалка никогда не примет, я не смогу эту команду привести к успеху?

– Ну если за спиной смеются. Ребята собираются сами, обговаривают как играть. Тренера не было.

– Когда кто-то со стороны просит объяснить, что вообще происходит, – это такая Россия в миниатюре?

– Ну конечно, это все внутри. Ну как ты объяснишь или кто объяснит? Что, у нас свобода слова или свободная журналистика? Кто про него напишет, если он контролирует все СМИ?

– На Sports.ru я регулярно читаю, что это, блин, цирк.

– Ну, окей, это цирк, но в хоккейном мире об этом никто не говорит, потому что это тоже самое, что и с Сергеем Федоровым – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться, зачем это надо? Мне легко говорить – я за океаном сижу, – сказал защитник «Калгари» Никита Задоров в интервью Юрию Дудю*.

* – признан в России иностранным агентом.

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24 комментария

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Александр Невский
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Молодец правильно сказал , СКА это цирк и все смеются над этим цирком .
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Вячеслав Лобачев
факты
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will21
Он про КХЛ в целом говорит, не только про клоуна Роттенберга. Посмотрите интервью. И ЦСКА зашкварный и кумовство и трусов по типу Овечкина
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Роман
Смело, респект
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Light Yagami
Любэ – Солдат 🤣🤣🤣

Правильно Дудь сказал, что это Россия в миниатюре с сочащейся из всех щелей пропагандой и милитаризмом.
+19
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AntOn
Такая система -непотизм, кумовство, по простому - хозяин - барин: кто платит, тот и заказывает музыку, в прямом и переносном смыслах этого слова. Непрофессионализм ....
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Макс Смирнов
Ох как у депутатов пердаки скоро взорвутся и улетят в стратосферу
+7
-3
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Роман
Задоров мог заговорить минимум на двух языках,
Но выбрал язык фактов.
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Федя Букин
Об этом ещё Тютин несколько лет назад сказал, только в более жёсткой форме
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Дмитрий Якушевич
Когда русским хоккеистам за победу на чм 14 помимо геликов дали каждому 400к долларов карту, чтобы за 2 дня обналичить, это реально треш. Вот и весь патриотизм. А Маккиннон не патриот, когда за айпад выиграл чм))))
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Игорь Чекунов
В эту пятницу по ходу появится первый спортсмен-иноагент
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Machine Head
Задоров ошпарил кипятком систему. Я тоже писал , что все поддакивают, а за углом смеются.
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mantruck
Задорову контракт чтоли выписали 8*8, и он не собирается возвращатьсяв КХЛ ?
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Палец Мето
Ну наконец-та начали выкладывать вьюшку Дудю)
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Brassic
Тут все цирк 🎪 🤡
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Валерий Нистратов
Ответ Machine Head
Задоров ошпарил кипятком систему. Я тоже писал , что все поддакивают, а за углом смеются.
Скорее уж соломку подстелил
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