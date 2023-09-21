«Ливерпуль» одержал 5 побед подряд. Команда Клоппа ни разу не проиграла в сезоне

Теги Ливерпуль Юрген Клопп Лига Европы УЕФА ЛАСК Футбол

«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд.

В четверг команда Юргена Клоппа была сильнее ЛАСК (3:1) в Лиге Европы.

В этом сезоне «Ливерпуль» одержал пять побед и один раз сыграл вничью – с «Челси» (1:1) в 1-м туре АПЛ.

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13 комментариев

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леннорыч-абрамович
Какой же Клопп непобедимый!
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llolishe
Горд болеть за лучший клуб мира!Вперед Ливерпуль!
+27
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+18
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JetAnfild
А можно Ливерпулю проводить только вторые таймы?
+13
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+13
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QWertY
Ответ llolishe
Горд болеть за лучший клуб мира!Вперед Ливерпуль!
А ты еще хейтил Клопа, говоря, что его нынешний уровень Гладбах
+9
-3
+6
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Александр Белов
Первый тайм дурака валяли откровенно, смотреть было противно, хорошо, что собрались и включились. Но играть нужно весь матч, с более сильным соперником такое не прокатит.
+6
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corazón blanco
Ответ JetAnfild
А можно Ливерпулю проводить только вторые таймы?
Ребята, в очередь, Мадрид тоже играет только вторые таймы)
+3
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+3
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aseke
Все это замечательно, но тревожит, что основа на три головы выше скамейки. Эндо откровенно не тянет, Цимикас очень долго принимает решения (а ведь одно время выглядел перспективно), Доак, Байчетич и Эллиот пока незрелые. Гравенберх, пожалуй, сыграл неплохо для новичка. Но по сути усиления не произошло. Просто подменили сдавших Фаба и Хендо, выбывшего Тиаго, не заигравшего Кейта и замученного травмами Окса двумя хорошими новичками, кем пришлось и молодняком.
+2
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los merengues
Ответ corazón blanco
Ребята, в очередь, Мадрид тоже играет только вторые таймы)
В матче Ливерпуля и Мадрида будет зафиксирована обоюдная победа с победными голами в концовке матча.
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Роман
Клопп наносит ответный удар.
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kos.vohrt
Ну так у них и соперников ещё серьёзных не было.
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А.В. Бубнов
Предлагаю, более не использовать в отношении Ненавистного Ливерпуля понятие волевая победа с счёта 1 - 0 и до 1 - 3
Таковой отныне считать только 3 - 4, и выше и обязательно что бы было 3 - 0, в первом тайме, или первом матче. Например матч имени УГЛОВОГО с Цирком Де Тююсселей

Ну в самом деле, посмотрите как они играюче расправляются с противником...
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Алексѣй Пестовъ
Причем из этих 5 побед 4 волевые. У многих команд столько за сезон волевых побед не набирается, сколько у Ливерпуля за месяц. Проблемы есть, но вот с характером у этой команды всё супер!
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