«Ливерпуль» одержал 5 побед подряд. Команда Клоппа ни разу не проиграла в сезоне

«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд.

В четверг команда Юргена Клоппа была сильнее ЛАСК (3:1) в Лиге Европы.

В этом сезоне «Ливерпуль» одержал пять побед и один раз сыграл вничью – с «Челси» (1:1) в 1-м туре АПЛ.

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