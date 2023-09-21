«Ливерпуль» одержал 5 побед подряд. Команда Клоппа ни разу не проиграла в сезоне
«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд.
В четверг команда Юргена Клоппа была сильнее ЛАСК (3:1) в Лиге Европы.
В этом сезоне «Ливерпуль» одержал пять побед и один раз сыграл вничью – с «Челси» (1:1) в 1-м туре АПЛ.
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Таковой отныне считать только 3 - 4, и выше и обязательно что бы было 3 - 0, в первом тайме, или первом матче. Например матч имени УГЛОВОГО с Цирком Де Тююсселей
Ну в самом деле, посмотрите как они играюче расправляются с противником...