Никита Задоров рассказал об огромных призовых в сборной России.

Настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича.

– В сборную вливается очень много денег. Там вообще ни на чем не экономят.

– Было все роскошно?

– Да, по еде, проживанию, по перелетам, для семьи – любой каприз, все сделают.

– Для семьи?

– Да, по два номера каждой семье давали. Сборная оплачивала.

– А так обычно делается?

– В других сборных – нет. И за победу платят у нас – единственной сборной.

После Олимпиады в Сочи, когда ребята проиграли финнам, они поехали в Минск на чемпионат мира – там нужно было реабилитироваться.

Они выиграли ЧМ. Саша Овечкин попросил мерседесы, им дали мерседесы и еще по 400 тысяч долларов. Каждому дали по карте и сказали: «У тебя есть два дня, чтобы снять деньги наличными». Все поехали в банк, какой-то кремлевский.

Дали 400 «кусков» каждому за победу на чемпионате мира, на который канадцы привезли 18-ю команду.

– Это ты знаешь или предполагаешь?

– Это я знаю, это было 100%. Ребята, которые там играли, говорили.

– Если бы тебе так дали, ты разве отказался бы?

– Нет.

– А сейчас рассказываешь с осуждением.

– Когда тебе так дают за твои труды, то окей. Но, если бы я это организовывал… Это ненормально для всего мира.

Когда это рассказываешь канадцам, они говорят: «Нам IPad дали [за победу на чемпионате мира]. говорил, – сказал защитник « » в интервью Юрию Дудю*.

* – признан в России иностранным агентом.