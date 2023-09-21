Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»
Никита Задоров рассказал об огромных призовых в сборной России.
Настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича.
– В сборную вливается очень много денег. Там вообще ни на чем не экономят.
– Было все роскошно?
– Да, по еде, проживанию, по перелетам, для семьи – любой каприз, все сделают.
– Для семьи?
– Да, по два номера каждой семье давали. Сборная оплачивала.
– А так обычно делается?
– В других сборных – нет. И за победу платят у нас – единственной сборной.
После Олимпиады в Сочи, когда ребята проиграли финнам, они поехали в Минск на чемпионат мира – там нужно было реабилитироваться.
Они выиграли ЧМ. Саша Овечкин попросил мерседесы, им дали мерседесы и еще по 400 тысяч долларов. Каждому дали по карте и сказали: «У тебя есть два дня, чтобы снять деньги наличными». Все поехали в банк, какой-то кремлевский.
Дали 400 «кусков» каждому за победу на чемпионате мира, на который канадцы привезли 18-ю команду.
– Это ты знаешь или предполагаешь?
– Это я знаю, это было 100%. Ребята, которые там играли, говорили.
– Если бы тебе так дали, ты разве отказался бы?
– Нет.
– А сейчас рассказываешь с осуждением.
– Когда тебе так дают за твои труды, то окей. Но, если бы я это организовывал… Это ненормально для всего мира.
Когда это рассказываешь канадцам, они говорят: «Нам IPad дали [за победу на чемпионате мира]. Нэтан Маккиннон говорил, – сказал защитник «Калгари» Никита Задоров в интервью Юрию Дудю*.
* – признан в России иностранным агентом.
– Да, по два номера каждой семье давали. Сборная оплачивала."
Оплачивала не сборная, а налогоплательщики, как и во всем остальном. Всей страной скидываемся на красивую жизнь нескольких тысяч человек. Россия - щедрая душа!
Спасибо Юрцу за контент и траффик
+ мерседесы что там давали, но явно 80+к долларов за каждый = + 2 млн.
Когда в футболе условные Челси и МЮ выигрывают ЛЕ, там тоже радости не так много, как у той же Севильи - и по-моему очевидно почему так
И я всё ещё не уведил пример твоих слов, ты так признаешься что немного наврал?
Я понимаю, что ты включил тактику Стасяна Васильева с бесконечным повтором своих фантазий, но попробкй хоть на один простой вопрос ответить, пожалуйста