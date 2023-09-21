Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»

Теги Сборная России по хоккею Калгари Александр Овечкин Сборная Канады по хоккею НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Нэтан Маккиннон Никита Задоров Юрий Дудь деньги Хоккей

Никита Задоров рассказал об огромных призовых в сборной России.

Настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича.

– В сборную вливается очень много денег. Там вообще ни на чем не экономят.

– Было все роскошно?

– Да, по еде, проживанию, по перелетам, для семьи – любой каприз, все сделают.

– Для семьи?

– Да, по два номера каждой семье давали. Сборная оплачивала.

– А так обычно делается?

– В других сборных – нет. И за победу платят у нас – единственной сборной.

После Олимпиады в Сочи, когда ребята проиграли финнам, они поехали в Минск на чемпионат мира – там нужно было реабилитироваться.

Они выиграли ЧМ. Саша Овечкин попросил мерседесы, им дали мерседесы и еще по 400 тысяч долларов. Каждому дали по карте и сказали: «У тебя есть два дня, чтобы снять деньги наличными». Все поехали в банк, какой-то кремлевский.

Дали 400 «кусков» каждому за победу на чемпионате мира, на который канадцы привезли 18-ю команду.

– Это ты знаешь или предполагаешь?

– Это я знаю, это было 100%. Ребята, которые там играли, говорили.

– Если бы тебе так дали, ты разве отказался бы?

– Нет.

– А сейчас рассказываешь с осуждением.

– Когда тебе так дают за твои труды, то окей. Но, если бы я это организовывал… Это ненормально для всего мира.

Когда это рассказываешь канадцам, они говорят: «Нам IPad дали [за победу на чемпионате мира]. Нэтан Маккиннон говорил, – сказал защитник «Калгари» Никита Задоров в интервью Юрию Дудю*.

* – признан в России иностранным агентом.

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82 комментария

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Deathember
Вся суть российского спорта. Не в детей вкладываться, а мерседесы долларовым миллионерам давать.
+121
-6
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Игорь Игорев
Выдал базу. Деньги с налогов жителей страны должны иначе расходоваться. А не на премии за победу никому ненужного того послеолимпийского второсортного ЧМ, где лучшим бомбардиром, на минуточку, стал Тихонов.
+69
-3
+66
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Always_sam
Программа развития спорта по-нашему.
+35
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Сергей Дорощенков
"– Для семьи?

– Да, по два номера каждой семье давали. Сборная оплачивала."

Оплачивала не сборная, а налогоплательщики, как и во всем остальном. Всей страной скидываемся на красивую жизнь нескольких тысяч человек. Россия - щедрая душа!
+33
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marcusdi
Ответ Apol
Было бы наоборот - орали бы дудеподобные, что вот у канадцев аж мерседесы дарят, а у нас жалкие айпады... Это же обычные двойные стандарты
если было бы наоборот, то тогда россияне жили бы как канадцы, а канадцы как россияне
+24
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Pronger
Мммм, там Задоров на 1,5 часа наговорил. Спротс надергает с десяток новостей и под каждой будет срач.
Спасибо Юрцу за контент и траффик
+22
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Иван Помидоров
Ответ Deathember
Вся суть российского спорта. Не в детей вкладываться, а мерседесы долларовым миллионерам давать.
Так это не только спорта, это в принципе мышление этих миллиардеров, вылезших из секций дзюдо и дачных кооперативов. Тот же пресловутый дворец взять, роскошь и китч, замаскированный изначально под детский лагерь.
+17
-1
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Айвенго
Ответ Pronger
Мммм, там Задоров на 1,5 часа наговорил. Спротс надергает с десяток новостей и под каждой будет срач. Спасибо Юрцу за контент и траффик
Задоров для России на 10 лет наговорил)))
+16
0
+16
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Александр Калачев
Ответ Sla Slo
Осуждаю, но сам бы не отказался. Интересно как
Он осуждает тех, кто это даёт, а не тех кто это получил
+15
-2
+13
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Марсель Объелся
Хочется отметить, что на седьмой год вДудя Юрец вспомнил, что он спортивный журналист, и таки сподобился на интервью с действующим спортсменом. Ну наконец-то
+29
-17
+12
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undermail@mail.ru
Понятно, что отказываться никто не обязан. Но раздавать такие деньги просто так - это реально позор для страны.
+10
0
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Apol
Ответ Марсель Объелся
Хочется отметить, что на седьмой год вДудя Юрец вспомнил, что он спортивный журналист, и таки сподобился на интервью с действующим спортсменом. Ну наконец-то
Игорек, ты меня за что-то в чс кинул (видимо это стандарты свободы слова в Эстонии, ну да ладно), поэтому отвечу тут - Юрий сам говорил, что Вдудь - не про спорт, и спортсменов он звать не хочет. А Касаткину он позвал лишь осветить тему ее личной жизни
+18
-8
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Данила Вишневский
Ответ Лев Бабенко
Ммм Интервью, в котором человек за границей рассказывает россиянам, как у них плохо всё устроено. А вот в Канаде/Америке/Европе всё здорово, замечательно и справедливо. И люди честнее, и воздух как-то чище. Вот это да! Вот это свежо и смело! Как и последние 10-15 видео на канале, которые уже нет желания открывать
Он говорил исключительно про цифры, которые это доказывают, Никаких абстрактных разговоров как в России плохо не было и кстати он никого не осуждал за нахождение в стране.
+9
-2
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Ярик01
400 кусков на 25 тел = 10 млн. долларов за победу на кубке послеолимпийской водокачки. Неплохо.
+ мерседесы что там давали, но явно 80+к долларов за каждый = + 2 млн.
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Mario Lee
Ответ Apol
Было бы наоборот - орали бы дудеподобные, что вот у канадцев аж мерседесы дарят, а у нас жалкие айпады... Это же обычные двойные стандарты
Приведи хоть один случай когда у нас жаловались на малые награды для спортсменов-миллеонеров либералы? А то такие как ты штампы вешаете, но обычно за этим ничего не стоит
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Айвенго
Ответ Pronger
на ссылку на Колыме, штрафбат и расстрел
Это точно. Я бы его еще на связи с ГосДепом проверил и карманы посмотрел бы, наверняка, визитка Яроша найдется.
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marcusdi
порадовали дедушку, заслужили
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Mario Lee
Ответ Ramil_27
Позиция Задорова типичная либерасня (под которую он давно косит). "Аххахаха канадцы привезли же 18-ый состав, какому золоту вы радуетесь, лохи? " "Ахахахах не смогли обыграть 18-ый состав канадцев, вот лошары". В любом случае плохо) Ну и вон в Латвии недавно по случаю аж бронзы на ЧМ, на которяй кэнаки как обычно привезли 18-ый состав, выходной день в стране объявляли. Или там можно?) Собственно кэнаки на любой ЧМ возят 18-ый состав, НХЛ уже почти 10 лет не отпускает на ОИ, а кубок мира один раз в те же 10 лет еле организовывают. Теперь никогда ничему не радоваться?)
А ты реально сборные России и Латвии сравниваешь?
Когда в футболе условные Челси и МЮ выигрывают ЛЕ, там тоже радости не так много, как у той же Севильи - и по-моему очевидно почему так
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Light Yagami
Гойда!
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Duck Nightingale
Ответ Лев Бабенко
Ммм Интервью, в котором человек за границей рассказывает россиянам, как у них плохо всё устроено. А вот в Канаде/Америке/Европе всё здорово, замечательно и справедливо. И люди честнее, и воздух как-то чище. Вот это да! Вот это свежо и смело! Как и последние 10-15 видео на канале, которые уже нет желания открывать
И как ни удивительно, там и чище, и свежее, и справедливее, и в целом лучше. Прикинь
+2
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Антон Киселёв
Ответ Apol
Ты чтооо, там же нет коррупции и вообще никаких минусов. Это страна розовых поней
Ну да🤣 правда их даже Госдеп США назвал "главной страной отмывания денег", но Никитка на такие мелочи внимания не обращает
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HRYNDEL
Если бы в Советские времена сборная проиграла бы так позорно домашнюю Олимпиаду как в Сочи , то думаю многие бы на Колыму поехали за мерседесами и банковскими картами причём на долго!!!
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Mario Lee
Ответ Apol
А спортсмены должны нищенствовать, по твоему мнению?
А хоккеисты и футболисты у нас нищие и не могут без подачек из народных денег прожить? У них клубных контрактов нет, рекламных, призовых от международных федераций? Точно эффективно несколько миллионов тратить на людей с и без того огромным доходом?
И я всё ещё не уведил пример твоих слов, ты так признаешься что немного наврал?
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Mario Lee
Ответ Apol
Да кому ты трындишь, сидишь где-то в Тбилиси или Ереване и говоришь, что в Архангельске. Смешной такой релокант))
Ещё раз, чем полезны игровые призовые за незначительный турнир для богатых спортсменов?
Я понимаю, что ты включил тактику Стасяна Васильева с бесконечным повтором своих фантазий, но попробкй хоть на один простой вопрос ответить, пожалуйста
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marcusdi
Ответ Apol
Комментарий удален модератором
да уж получше чем в окопах, портретик ромки ротенберга на заставку телефона не забуть поставить, на ночь целовать будешь
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