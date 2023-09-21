Дюков не видит снижения интереса к сборной России: «Рейтинги, доли и просмотры не падают»

Теги Сборная России по футболу РФС Александр Дюков ТАСС Футбол

Александр Дюков не видит снижения интереса к сборной России.

Ранее в четверг президент РФС сообщил, что сборная России 12 октября проведет домашний матч с командой Камеруна.

«Интерес к сборной России падает? Как мы можем это определить? Можем определить это только рейтингами, долями, просмотрами, охватом той информации, которая выходит относительно сборной.

Мы не видим снижения этих показателей. Будет хорошая возможность проверить, сможет ли сборная России собрать полный стадион», – сказал Дюков.

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11 комментариев

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olander
А много тут людей посмотрели хотя бы один матч после Хорватии?
+11
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+11
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Ярик01
Не важно как голосуют, важно кто считает.
Поэтому и товарняки с Киргизией и Ираком набирают такую же аудиторию как официальные матчи в Европе)
+5
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ARSEN1308
да, с хорватами был последний матч сборной который я смотрел)
+4
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Andrey Maximkin
Крепко держится на нуле, никаких падений
+1
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Никому_никабельный
😂😂😂😂😂
Как определить?
Да запустите опрос на спортсе!
А то бред городят постоянно. И людей за идиотов держат. Да кому сдалась ваша сборная? Тем более в таком виде и в таком положении. 🤡🤦‍♂️
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Руслан Узденов
Конечно не падают. Люди активно ищут себя в списках приглашённых в сборную.
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валя_стакан
ну да вциому всегда верим
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sashka.loker
наверное не видят снижения по сравнению с прошлым годом
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Dvapyatdesyat
Явку на трансляцию обеспечивают путем привлечения работников гос организаций. Обязательно +4 привести
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Фут.Боль
Ответ olander
А много тут людей посмотрели хотя бы один матч после Хорватии?
Я смотрел) второй матч против Хорватии)
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Евгений Суворов
Ответ olander
А много тут людей посмотрели хотя бы один матч после Хорватии?
Да один точно смотрел)
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