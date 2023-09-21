Дюков не видит снижения интереса к сборной России: «Рейтинги, доли и просмотры не падают»

Александр Дюков не видит снижения интереса к сборной России.

Ранее в четверг президент РФС сообщил, что сборная России 12 октября проведет домашний матч с командой Камеруна.

«Интерес к сборной России падает? Как мы можем это определить? Можем определить это только рейтингами, долями, просмотрами, охватом той информации, которая выходит относительно сборной.

Мы не видим снижения этих показателей. Будет хорошая возможность проверить, сможет ли сборная России собрать полный стадион», – сказал Дюков.

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