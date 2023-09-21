Дюков о словах Чеферина про условия возвращения российских команд: «Какая-то газета что-то написала. У нас с УЕФА прямое и доверительное общение»

Аоександр Дюков прокомментировал слова президента УЕФА о российских командах.

Ранее Александер Чеферин в интервью изданию Sportklub заявил, что российские команды вернутся в международные турниры после завершения событий на Украине.

«Я никогда не комментирую слова, которые приведены в издании, которое мне незнакомо. Я раньше не слышал об этом издании. Есть видеозапись этого интервью, но в ней этих слов нет.

В нашем общении с УЕФА мы руководствуемся тем, что у нас прямая коммуникация. Если у нас есть какая-то позиция или информация, которую мы хотим донести до УЕФА, мы делаем это напрямую, без посредников, без СМИ. Ровно как и наоборот. Наше общение – прямое и доверительное.

Если УЕФА есть, что нам сказать, они поступают так же – действуют напрямую без посредников, без использования СМИ.

В наших коммуникациях мы руководствуемся тем, что каждый говорит напрямую – что говорит УЕФА РФС, и что мы говорим им.

Нам не нужны посредники – при всем уважении к журналистам, я не привык доверять тому, что я порой вижу в тех или иных СМИ, тем более в тех СМИ, которые я не знаю.

Какая-то газета что-то написала – вот такая реакция. Как вы реагируете, когда кто-то пишет о том, что вы знаете лучше этого издания? Попробуйте сформулировать – примерно такая реакция была», – заявил глава РФС.

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