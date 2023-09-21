Дюков о словах Чеферина про условия возвращения российских команд: «Какая-то газета что-то написала. У нас с УЕФА прямое и доверительное общение»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Александер Чеферин Р-Спорт Футбол

Аоександр Дюков прокомментировал слова президента УЕФА о российских командах.

Ранее Александер Чеферин в интервью изданию Sportklub заявил, что российские команды вернутся в международные турниры после завершения событий на Украине.

«Я никогда не комментирую слова, которые приведены в издании, которое мне незнакомо. Я раньше не слышал об этом издании. Есть видеозапись этого интервью, но в ней этих слов нет.

В нашем общении с УЕФА мы руководствуемся тем, что у нас прямая коммуникация. Если у нас есть какая-то позиция или информация, которую мы хотим донести до УЕФА, мы делаем это напрямую, без посредников, без СМИ. Ровно как и наоборот. Наше общение – прямое и доверительное.

Если УЕФА есть, что нам сказать, они поступают так же – действуют напрямую без посредников, без использования СМИ.

В наших коммуникациях мы руководствуемся тем, что каждый говорит напрямую – что говорит УЕФА РФС, и что мы говорим им.

Нам не нужны посредники – при всем уважении к журналистам, я не привык доверять тому, что я порой вижу в тех или иных СМИ, тем более в тех СМИ, которые я не знаю.

Какая-то газета что-то написала – вот такая реакция. Как вы реагируете, когда кто-то пишет о том, что вы знаете лучше этого издания? Попробуйте сформулировать – примерно такая реакция была», – заявил глава РФС.

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20 комментариев

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fbd
Со стороны выглядит как будто Дюков пытается всеми силами удержать РФ от выхода из УЕФА, потому что понимает последствия. Ну или его послали в Азии и он понимает, что других вариантов просто не остается. В любом случае на фоне других чиновников Дюков выглядит островком адекватности, как минимум в части публичной риторики.
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Mario Lee
Ответ fbd
Со стороны выглядит как будто Дюков пытается всеми силами удержать РФ от выхода из УЕФА, потому что понимает последствия. Ну или его послали в Азии и он понимает, что других вариантов просто не остается. В любом случае на фоне других чиновников Дюков выглядит островком адекватности, как минимум в части публичной риторики.
Дюков вообще-то лоббировал отмену лимита, смену формата чемпионата (с целью поднять интенсивность), там даже какая-то история с борьбой с агентами была - правда потом Пу в рандомном интервью сказал "низзя много иностранных футболистов" и всё свернулось
Не хочу сказать что Дюков какой-то очень крутой управленец, но на фоне большинства других он хоть фриком не выглядит и не молится на методы из СССР
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Dinamik1
Пресса врет Дюков темнит а болелы все ждут чего то.
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Pertinax Gandi
Поэтому, хотя Чеферин и сказал нам в доверительной беседе то же самое, мы всё равно будем говорить, что это неправда.
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PetrRechkunov
Нормальная позиция. Сербские СМИ я не знаю, поэтому не доверяю им. Напишет какой нибудь BBC или gazette de la sport можно сказать, что они же просто прозападные и не любят нас хорошеньких, поэтому гадости всякие пишут. Надо верить только Соловьеву и Губерниеву!
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Ярик01
Тут нужна известная фотография, где Чеферин морщится от Дюкова, как будто от него плохо пахнет
https://img.championat.com/s/1350x900/news/big/m/n/aleksandr-dyukov-i-aleksander-cheferin_1650390436405877808.jpg
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Graziano
А что такого Чеферин сказал, что нельзя даже вслух повторять? Любой адекватный чел понимает что пока конфликт не закончится, никого никуда не пустят.
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alex052010
Ответ Тиджани Бабангида
Хотелось-бы понять как все на самом деле. Ситуация для нашего футбола лучше или хуже того что «какая-то газета написала» ?
Ситуация в футболе непосредственно связана с ситуацией в Украине
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Собиратель хаоса
Вспоминая классика: результаты - есть, только денег нет
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Тиджани Бабангида
Хотелось-бы понять как все на самом деле. Ситуация для нашего футбола лучше или хуже того что «какая-то газета написала» ?
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Александр Бодров
«У нас с уефа прямое и доверительное общение. И они прямо нам сказали, что вернемся в еврокубки- после конца сво» добавил Дюков.
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Mukunku 64
. Наше общение – прямое и доверительное.
Я легко втираюсь в доверие. Я кот.
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Spartakus1984
Тогда опровержение должен дать Чеферин а не Дюков.Дюкову веры нет
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Ничего Нового
Дюков, так и что там со сроками, которые вам озвучили при "доверительном" общении?!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ fbd
Со стороны выглядит как будто Дюков пытается всеми силами удержать РФ от выхода из УЕФА, потому что понимает последствия. Ну или его послали в Азии и он понимает, что других вариантов просто не остается. В любом случае на фоне других чиновников Дюков выглядит островком адекватности, как минимум в части публичной риторики.
Они там кореша просто с Чеферином, поэтому он и нашим и вашим.
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Ярик01
Ответ Graziano
А что такого Чеферин сказал, что нельзя даже вслух повторять? Любой адекватный чел понимает что пока конфликт не закончится, никого никуда не пустят.
Конфликт не закончится и с окончанием войны, о чем речь
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