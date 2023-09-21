У Салаха 7 (3+4) очков в 6 матчах сезона. Вингер «Ливерпуля» совершает результативные действия в каждой игре
Мохамед Салах совершает результативные действия в каждом матче сезона.
Сегодня вингер «Ливерпуля» забил гол в матче против ЛАСК в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (3:1).
Египтянин отметился результативными действиями в каждом из 6 матчей сезона-2023/24 – на его счету 3 гола и 4 результативных паса.
Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
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