У Салаха 7 (3+4) очков в 6 матчах сезона. Вингер «Ливерпуля» совершает результативные действия в каждой игре

Мохамед Салах совершает результативные действия в каждом матче сезона.

Сегодня вингер « » забил гол в матче против в 1-м туре группового этапа (3:1).

Египтянин отметился результативными действиями в каждом из 6 матчей сезона-2023/24 – на его счету 3 гола и 4 результативных паса.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

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