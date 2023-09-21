У Салаха 7 (3+4) очков в 6 матчах сезона. Вингер «Ливерпуля» совершает результативные действия в каждой игре

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА ЛАСК Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах совершает результативные действия в каждом матче сезона.

Сегодня вингер «Ливерпуля» забил гол в матче против ЛАСК в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (3:1). 

Египтянин отметился результативными действиями в каждом из 6 матчей сезона-2023/24 – на его счету 3 гола и 4 результативных паса. 

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

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19 комментариев

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Отец Абду
Игрок одного сезона ❎
Игрок каждого матча ✅
+37
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+37
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sbtqg59825
Как бы после этого сезона он уже за 300млн не обошёлся Саудитам)
+16
-1
+15
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Евгений Суворов
Салах Топ!!!
+9
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llolishe
Ответ Манковский
Где Салах и где Мане сейчас. Один сезон и такая пропасть. Невероятно.
Кроме Суареса ,который выиграл Ла Лигу с Барселоной другие кто уходил из Ливерпуля в эпоху Клоппa чаще всего просто страдают и жалеют что ушли из лучшего клуба мира
+8
-2
+6
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aseke
Салах снова показал, что он значит для игры Ливерпуля. Сложно будет заменить.
+5
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newhood@icloud.com
Ответ llolishe
Кроме Суареса ,который выиграл Ла Лигу с Барселоной другие кто уходил из Ливерпуля в эпоху Клоппa чаще всего просто страдают и жалеют что ушли из лучшего клуба мира
Так суарез не в эпоху Клоппа ушел
+3
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+3
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Манковский
Где Салах и где Мане сейчас. Один сезон и такая пропасть. Невероятно.
+4
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Бронислав Каминский
Ответ llolishe
Кроме Суареса ,который выиграл Ла Лигу с Барселоной другие кто уходил из Ливерпуля в эпоху Клоппa чаще всего просто страдают и жалеют что ушли из лучшего клуба мира
Суарес так то ЛЧ выиграл
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Red_Old_Scull
Продавать не стоит однозначно контракт продлить , пожизненно , желательно. Он достоен заслужил своей работой , и потом . Пускай играет , пока Доак, не наберется опыта который отсутствует у него.
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Deni Magician
сезон в карьере 😊🤣🤣
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Николай Дягель
не многие смотрю заметили что при выходе салаха ливерпуль заиграл без суеты и более осмысленно. вот почему его не продали , хотя туташние бизнесмены уже и замену ему находили.
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Алекс 80
в цвет зажал передачу, двое открыты были. а если бы не забил
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Artūras Grigas
Как говорили ( тупые специалисты ) - игрок одного сезона...
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moscow_scouser
Ответ Отец Абду
Игрок одного сезона ❎ Игрок каждого матча ✅
Какие же вы все банальные🤦‍♂️
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Artūras Grigas
Ответ sbtqg59825
Как бы после этого сезона он уже за 300млн не обошёлся Саудитам)
300 млн. это только бонусы будут.
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