Фигурист Гуменник может оставить программу под Rammstein в переработанном варианте («СЭ»)
Петр Гуменник может оставить программу под Rammstein в переработанном варианте.
Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на собственные источники.
Гуменник может выйти на соревнованиях сезона-2023/24 с программой по мотивам песни Rammstein Sonne, а не ставить новую программу или оставлять старую.
Программа будет переработана — один из источников назвал этот вариант «компромиссным».
Гуменник и Тамара Москвина, в школе которой тренируется фигурист, от комментариев отказались.
Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
Кавер-версия от группы Любэ?
Музыку тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=OPss-d5Lztk
Сама Москвина ничего на этот счёт нп сказала, чтобы ей кто-то что-то запрещал.
Короче, обсуждаем ситуацию в вакууме.