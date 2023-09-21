Фигурист Гуменник может оставить программу под Rammstein в переработанном варианте («СЭ»)

Теги Тамара Москвина сборная России мужское катание Петр Гуменник Спорт-Экспресс музыка Фигурное катание

Петр Гуменник может оставить программу под Rammstein в переработанном варианте.

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на собственные источники. 

Гуменник может выйти на соревнованиях сезона-2023/24 с программой по мотивам песни Rammstein Sonne, а не ставить новую программу или оставлять старую.

Программа будет переработана — один из источников назвал этот вариант «компромиссным».

Гуменник и Тамара Москвина, в школе которой тренируется фигурист, от комментариев отказались. 

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don_Krebs
по мотивам песни Rammstein Sonne ----------------

Кавер-версия от группы Любэ?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Устроили цирк с этой композицией еще и спортсмену нервы помотали.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fbd
Ответ Don_Krebs
по мотивам песни Rammstein Sonne ---------------- Кавер-версия от группы Любэ?
Слова возьмут из песни Шамана.
Музыку тоже.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
О как! Ну, добро. Оказывается, все- таки определённый информационный шум на что-то ещё влияет. Поздравляю Петю. Очень за него рада. Когда затраченный такой недюжинный труд летит в помойку вообще непонятно почему, это ужасно. И наверняка сильно бы деморализовало бы Петра. Да и слишком уж мутная это история изначально. Столько народу из верхушки Федерации её видело и непосредственно участвовало в постановке программы, а потом её решили вдруг запретить. Идиотизм полный. Как в этой истории выглядят наши мэтры ФК - Чайковская и Москвина? Отлично, что хватило ума сдать назад.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Цензура во всей красе!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДМ-1чемпион
Включай кавер "Мама" "Радио Тапок" на Рамштайн! Это просто класс!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Ответ Don_Krebs
по мотивам песни Rammstein Sonne ---------------- Кавер-версия от группы Любэ?
)))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Ответ Don_Krebs
по мотивам песни Rammstein Sonne ---------------- Кавер-версия от группы Любэ?
Знаю одну кавер-версию. Должна зайти всем в госдуме 🤘
https://www.youtube.com/watch?v=OPss-d5Lztk
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
У того же Радиотапка есть очень годный русскоязычный кавер на эту песню, может под него сделают?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mukunku 64
Оранжировка Чичериной , исполнение Шаманом, текст Рома Билык ( старые грехи надо искупать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergio_AlBioL
Ответ несахар
а под какую песню рамштайн катается гуменюк? pussy?
Sonne, написано ж
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ MARG-la
О как! Ну, добро. Оказывается, все- таки определённый информационный шум на что-то ещё влияет. Поздравляю Петю. Очень за него рада. Когда затраченный такой недюжинный труд летит в помойку вообще непонятно почему, это ужасно. И наверняка сильно бы деморализовало бы Петра. Да и слишком уж мутная это история изначально. Столько народу из верхушки Федерации её видело и непосредственно участвовало в постановке программы, а потом её решили вдруг запретить. Идиотизм полный. Как в этой истории выглядят наши мэтры ФК - Чайковская и Москвина? Отлично, что хватило ума сдать назад.
Справедливости ради: никто никому ничего не запрещал официально. Мы можем только предполагать что если и запрет был, то в форме совета и неофициально.
Сама Москвина ничего на этот счёт нп сказала, чтобы ей кто-то что-то запрещал.

Короче, обсуждаем ситуацию в вакууме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий