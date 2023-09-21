Адамов о Грозном: «Как мини-Дубай, реально. Город активно застраивается – через пару лет будет просто красотища»

Арсен Адамов поделился впечатлениями о Грозном.

– Насколько часто бываешь в родном Грозном?

– Только в отпуске. Там живут мои родные и близкие, стараюсь их навещать.



– В чем главное отличие этого города от того, который был в твоем детстве?

– Грозный сейчас активно застраивается – дома, торговые центры и так далее. Через пару лет там будет просто красотища.

Реально, как мини-Дубай, – сказал защитник « », права на которого принадлежат « ».

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