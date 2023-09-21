Адамов о Грозном: «Как мини-Дубай, реально. Город активно застраивается – через пару лет будет просто красотища»
Арсен Адамов поделился впечатлениями о Грозном.
– Насколько часто бываешь в родном Грозном?
– Только в отпуске. Там живут мои родные и близкие, стараюсь их навещать.
– В чем главное отличие этого города от того, который был в твоем детстве?
– Грозный сейчас активно застраивается – дома, торговые центры и так далее. Через пару лет там будет просто красотища.
Реально, как мини-Дубай, – сказал защитник «Оренбурга», права на которого принадлежат «Зениту».
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Или ты хочешь сказать все чиновники Чечни идеальные, и вообще их нельзя критиковать?
Ты еще скажи что в Чечне нет коррупции, а менты чеченские не берут взяток 🤡
Надеюсь ты и тебе подобные не будут приезжать в наши города-мусорные баки😉🐒