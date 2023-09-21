Адамов о Грозном: «Как мини-Дубай, реально. Город активно застраивается – через пару лет будет просто красотища»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Арсен Адамов Футбол

Арсен Адамов поделился впечатлениями о Грозном.

– Насколько часто бываешь в родном Грозном?

– Только в отпуске. Там живут мои родные и близкие, стараюсь их навещать.

– В чем главное отличие этого города от того, который был в твоем детстве?

– Грозный сейчас активно застраивается – дома, торговые центры и так далее. Через пару лет там будет просто красотища.

Реально, как мини-Дубай, – сказал защитник «Оренбурга», права на которого принадлежат «Зениту».

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67 комментариев

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Саша Пушкин
Могут себе позволить на наши пенсии и налоги.
+74
-6
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DanielCarvalho
Да хоть пусть как нью-Йорк застроят, пока не поменяют свое колхозное мировоззрение, что нельзя ходить в шортах, то так и будут аулом из 17 века
+65
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Stewart D.
а управленцы какие там талантливые уххх все как на подбор!
+47
-7
+40
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Stewart D.
Ответ Always_sam
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утю тю какой воин у нас тут объявился ахахахахаха
+34
-2
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Nico Boi
Ответ ЫЫыыы
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неприятно слушать усколобные и ограниченные умозаключения
+34
-7
+27
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apossym
И вся страна платит дань, дон
+27
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lovec23
Сравнение вообще не корректно ,одни сами зарабатывают и развивают город , а другие живут за счёт дотаций
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Mario Lee
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
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90% процентов госдотаций в формировании бюджета - это грабит? А можно мою область так ограбить, пожалуйста
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Bigbadaboom
Ответ ЫЫыыы
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Лицо девушкам в Беларуси ещё можно показывать?
+9
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Злой Руся
Ответ Always_sam
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ты такую чушь несешь, но ты не сможешь это осознать.
Или ты хочешь сказать все чиновники Чечни идеальные, и вообще их нельзя критиковать?
Ты еще скажи что в Чечне нет коррупции, а менты чеченские не берут взяток 🤡
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Боевой Бурят Путина
Господи, какой Дубай?😂😂😂 «Грозный Сити» - чисто внешне самый убогий комплекс высотных зданий в мире. Как будто типовые 25-этажки из спального района сделали чуть выше
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Roman
Ответ madaev
Комментарий удален модератором
ага.поэтому "мусорные баки" кавказцами переполнены.не хотят чеченцы своих городах-садах проживать.
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sled
До Дубай не дотягивают. Я в Дубаях в шортах ходил никому дела не было
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Анатолий Дмитриевич
был я и там, и там. ****** Адамов, иного слова на букву "п" не подобрать))
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AlbertDav
Сравнил тоже… кроме фотографий семьи правителей на каждом шагу никакого сходства
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Vićtor Diaź
Ответ madaev
Комментарий удален модератором
Не очень уважительно по отношению к тем, за чей счёт грозный содержится.
Надеюсь ты и тебе подобные не будут приезжать в наши города-мусорные баки😉🐒
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Always_sam
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Кадыров, Москва 3 парковая
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Savarona25
"Через пару лет там будет просто красотища". Что будет через пару лет вообще никто сейчас не знает. А вот Дубай и через пару лет наверняка будет процветать.
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Demedieu
зачем это интервью вообще выкладывать, кому интересны эти размышления?
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Timur Gabdullin
Ответ Мишаня Кашников
а если бы все-таки была их любимая Очкерия во главе с Басаевым, там бы было так же комфортно?
Мне действительно интересно кто-то из русских реально верит что если бы Дудаеву дали столько денег и свобод как Кадырову он бы отказался? Человек который окончил военную академию в СССР, получил генеральские погоны в СССР и был женат на русской для вас серьезно выглядит менее договороспособным чем Кадыров старший который с трактора объявлял русским газават и говорил что его дорогой брат Шамиль все правильно сделал в Будённовске?
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Александр Калачев
Ответ Artur Smith
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Люди должны быть рабами, как в Китае, угу хорошо
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moldfan
Ага, Душанбе уже 10 лет как новый Дубай... Только в этим мраморных домах никто не живет, кроме семьи главы, членов правительства и друзей...
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Дмитрий Морозов ЦСКА
Ответ Stewart D.
а управленцы какие там талантливые уххх все как на подбор!
Да Дон, они топ там Дон, красавчики Дон
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Михаил Черный
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
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там как бы нечего грабить
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Алексей Ненахов
Хорошо строить на самые большие дотации , можно и Мерседесы раздаривать всем родственникам и родственникам родственников , и иногда футболистам
+2
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