КХЛ. «Амур» примет «Динамо», «Сибирь» сыграет с «Авангардом», «Лада» – с ЦСКА, «Спартак» против «Барыса»
«Амур» примет «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Также сегодня «Сибирь» сыграет с «Авангардом», «Лада» – с ЦСКА, «Спартак» будет противостоять «Барысу».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 21 сентября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 21 сентября, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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