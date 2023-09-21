КХЛ. «Амур» примет «Динамо», «Сибирь» сыграет с «Авангардом», «Лада» – с ЦСКА, «Спартак» против «Барыса»

«Амур» примет «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также сегодня «Сибирь» сыграет с «Авангардом», «Лада» – с ЦСКА, «Спартак» будет противостоять «Барысу».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ