КХЛ. «Амур» примет «Динамо», «Сибирь» сыграет с «Авангардом», «Лада» – с ЦСКА, «Спартак» против «Барыса»

Теги Авангард Сибирь ЦСКА Лада Трактор Амур Спартак результаты матчей КХЛ Барыс Динамо Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Амур» примет «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также сегодня «Сибирь» сыграет с «Авангардом», «Лада» – с ЦСКА, «Спартак» будет противостоять «Барысу».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Динамо Москва
Дата проведения
21 сентября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

Адмирал – Куньлунь
Дата проведения
21 сентября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Сибирь – Авангард
Дата проведения
21 сентября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Лада – ЦСКА
Дата проведения
21 сентября, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Спартак – Барыс
Дата проведения
21 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

Сочи – Трактор
Дата проведения
21 сентября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гражданин 1975.
Адмирал и только победа. Якорь всё теперь он дома, значит точно на волнах :)!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий