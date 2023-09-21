Кожевников о Задорове: «Посмотрите, кто брал интервью – иноагент-гаденыш. На какую разведку работает? Живет там, не знает, что происходит здесь»

Александр Кожевников критично оценил интервью Никиты Задорова.

«Задоров просто несет чушь! Где он живет? Вот от этого надо отталкиваться.

Льет грязь на наших легенд, говорит, что за меня якобы кто-то пишет. Все знает!

Интересно, на какую разведку он работает? Живя в Америке, он откуда-то знает, что я говорю, что пишу, кто у меня берет интервью, кто мне звонит.

Пусть играет в хоккей – это у него получается лучше.

Просто бред какой-то несет. Живет там, не знает, что происходит здесь. О чем с ним можно разговаривать?

Посмотрите, кто у него брал интервью: иноагент-гаденыш, который специально провоцировал и задавал такие вопросы», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»