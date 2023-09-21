Кожевников о Задорове: «Посмотрите, кто брал интервью – иноагент-гаденыш. На какую разведку работает? Живет там, не знает, что происходит здесь»

Теги Калгари НХЛ КХЛ Александр Кожевников Никита Задоров Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников критично оценил интервью Никиты Задорова.

«Задоров просто несет чушь! Где он живет? Вот от этого надо отталкиваться.

Льет грязь на наших легенд, говорит, что за меня якобы кто-то пишет. Все знает!

Интересно, на какую разведку он работает? Живя в Америке, он откуда-то знает, что я говорю, что пишу, кто у меня берет интервью, кто мне звонит.

Пусть играет в хоккей – это у него получается лучше.

Просто бред какой-то несет. Живет там, не знает, что происходит здесь. О чем с ним можно разговаривать?

Посмотрите, кто у него брал интервью: иноагент-гаденыш, который специально провоцировал и задавал такие вопросы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»

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137 комментариев

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KasperSurgut
Пригорело знатно🤣
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isyourmajesty
ахахах как и говорил Задоров, не прошло и полдня, начались комментари , страшно представить что будет на шоу "есть тема" 🤣
+138
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+137
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Berlin Alexanderplatz
значит, и вопросы хорошие, и ответы правдивые:)
+79
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zheka#23
НА РАЗВЕДКУ РАБОТАЕТ!
И ГОВОРИТ В ИНТЕРВЬЮ...

Ну когда уже он начнет закусывать...
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Montenegro Serbian
К Дудю можно относиться как угодно.
Но что точно поражает - это закостенелось мышления наших турбо-патриотов: чуть что сразу кричать про шпионов, агентов и что человек целенаправленно работает на западные структуры, хоть тот же Дудь или другой медийный человек бесплатно может иметь свою точку зрения, как и те люди которые целыми днями сруться на политические темы в интернете абсолютно бесплатно, чисто за идею)
Я таких много знаю, причём с обеих сторон.
+58
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Харламов Никита
Ответ Гамарджоба Генацвале
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дело в том, что Юра задаёт вопросы не спущенные из АП и неудобные власти - КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
+51
-7
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21tDen
Ответ Йети
Так, кто пишет тексты Кожевникову?))
Кузя из универа
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Rus00
Всё правильно сказал, Тютин ещё жестче высказывался и всё по фактам. ротенберг не имеет ни какого отношения к хоккею, это для него хобби, потому что много денег и потому что в России живём. А его пресс конференции отдельный вид маразма, я вот такого нигде представить не могу кроме России.
+44
-2
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Radik_2.0
команда кожевы снова что то написала
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Йети
Так, кто пишет тексты Кожевникову?))
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Pigmalion
Ответ Копатель морей
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Ну Стас, конечно, ещё тут интеллектуал.
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Газонокосильщик Хави
Самое ужасное, что фанаты режима согласны с словами Кожевникова. При этом они поверят словам с телека и таких как Кожевникова о том, что на западе плохо. И будут остальным рассказывать как там плохо. Причём их самих не волнует, что они там не были. Главное сказать, давно в России не был. По этому не знаешь что здесь да как
+21
-6
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Газонокосильщик Хави
На какую разведку работает. Госпаде. Ты по ходу новости по радиоле узнаешь
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sintenced
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Почему одно и то же? Говорил и с человеком с другой стороны - Кучерой. Все увидели, что там, на той стороне.
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Денис Давыдов
Ответ Газонокосильщик Хави
Самое ужасное, что фанаты режима согласны с словами Кожевникова. При этом они поверят словам с телека и таких как Кожевникова о том, что на западе плохо. И будут остальным рассказывать как там плохо. Причём их самих не волнует, что они там не были. Главное сказать, давно в России не был. По этому не знаешь что здесь да как
да даже если плохо, это причина одобрать все, что происходит в России? ну хотя да, для них главная отмазка от всего "а в США, а вот НАТО, а вот Европа....".
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Tosha NeoN
оперативно человек пишущий от лица алкаша сработал
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Arseniy&LH
Ахахах, а Задоров говорит, что на него, как и на Панарина в свое время, польется говно
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Фанат Сан-Марино
Обычно команда Кожевы за ящиками Финляндии идёт, а тут вот оно как, команда ещё и спичрайтит
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Men77
На какую разведку работает этот гаденыш? Откуда он узнал, что за меня пишут? Кто меня сдал?
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личные рекорды это не хоккей
там все неправда, наши ребята после просраных домашних ОИ занесли в бюджет по 400к и отдали все свои автомобили,потом на площади били себя розгами , тренера Ротенберга мы все ждали давно как единственного спасителя хоккея, а ветераны наши заслуженные каждый день дают ему советы и совсем не посмеиваются втихаря
+9
-2
+7
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Ебздрогыч
Завтра весь день будут высказывания наших доблестных депутатов, ветеранов, "журналистов кремлевского пула". Представляю, как трясет Соловьева, Симоньян и Скабееву. Алкогольвица Захарова обязательно выступит, тем более пятница - ее любимый день!
+13
-7
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Миша Панюков
как будто вы знаете как Россия живёт
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milya ololo
Легенда тренерского цеха Ротенберг :)
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shahmur
Сам писал?)
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Ми Ша
Интервью не читал, но поддерживаю что он сказал
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