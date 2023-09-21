Месси о «ПСЖ»: «Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба за победу на ЧМ»

Лионель Месси вспомнил о периоде выступлений за «ПСЖ».

«Все случилось не так, как я ожидал, но я всегда говорю, что все происходит по какой-то причине. Хотя там у меня дела и шли неважно, в этот период я стал чемпионом мира. Все происходит по какой-то причине, так что если все должно было произойти именно так...

С Килианом [ ] у меня нормальные отношения, как и со всеми остальными. Ситуация [после чемпионата мира было понятной] – из-за нас они [сборная Франции] не смогли снова стать чемпионами мира. Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба, ну да ладно», – сказал нападаюший « » и сборной в интервью ютуб-каналу Olga TV.

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