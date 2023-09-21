Месси о «ПСЖ»: «Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба за победу на ЧМ»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Лионель Месси вспомнил о периоде выступлений за «ПСЖ».

«Все случилось не так, как я ожидал, но я всегда говорю, что все происходит по какой-то причине. Хотя там у меня дела и шли неважно, в этот период я стал чемпионом мира. Все происходит по какой-то причине, так что если все должно было произойти именно так...

С Килианом [Мбаппе] у меня нормальные отношения, как и со всеми остальными. Ситуация [после чемпионата мира было понятной] – из-за нас они [сборная Франции] не смогли снова стать чемпионами мира. Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба, ну да ладно», – сказал нападаюший «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью ютуб-каналу Olga TV. 

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107 комментариев

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S. A.
Сколько уже слёз пролилось в комментах😁
+53
-19
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Я Гражданин Мира
Ответ Roman
Ты просто от Франс футбол получаешь левые золотые мячи, чем не почет?)
Вы даже не представляете Франс футболу опять придётся отдать зм Месси
Это будет проста унижение для них
+48
-18
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Отец Абду
Давайте будем честны:

Месси подкупил марокканцев, чтобы те отправили Португалию домой. Месси подкупил Коло Муани, чтобы он на 123 - минуте попал прямо в ногу Мартинеса. Месси подкупил Ван Дейка, Комана, Тчуамени, чтобы те промазались в серии пенальти. Месси договорился с саудитами, чтоб они обыграли Аргентину в первом матче. Месси подкупил мексиканцев, чтобы те дали забить ему с 25 - метров. Месси подкупил Гвардиолу, чтобы он просто наблюдал, как его обыгрывает сам Месси. Месси подкупил Лаоса, чтобы он добавил 10 минут в пользу Нидерланды...

Говорят французы и хейтеры убрали 18 - декабря из календаря, это правда?:)
+40
-19
+21
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FEZ10
Ответ Мукунку хороший
Как ты всех уже #####л!
Только ты
+28
-14
+14
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Геннадий Тимченко
а то, что владельцы договорились для тебя, а ты после ЧМ перестал играть - это нормально❓
+57
-46
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Мукунку хороший
Как ты всех уже #####л!
+70
-63
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Ярик01
Ответ &_Bishep_&
Так это же катарский клуб. И там все были прекрасно осведомлены, что это за победа .
Почему не французам эту победу обеспечили катарцы? Не Месси, а французские президенты обеспечили поддержку и победу Катара не выборах host-страны
+9
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Я Гражданин Мира
Какой же унижение будет для Франс футбола очередной раз вручат зм Месси
Тем более он этого зм получить именно из победы над сб Франции на ЧМ
+29
-23
+6
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Экспертное мнение
Ответ Геннадий Тимченко
а то, что владельцы договорились для тебя, а ты после ЧМ перестал играть - это нормально❓
ПСЖ поклоняется, умоляет, бегает за Мбаппе уже сколько лет, дает ему самый жирный контракт в истории футбола. Все факты указывают, кого и выгодно тащить для катарцев и получить его расположение, так это Мбаппе. Еще есть Неймар, более значимая фигура для ПСЖ чем Месси. Как у вас в голове ввязывается, что ПСЖ решил тащить именно Месси, а не Мбаппе или Нея? В этом есть хоть какая-та логика?) Есть - обидки клубничной фермы.
+10
-5
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Гамарджоба Генацвале
А какие почести ещё должны были ему от клуба достаться?
Мерседес и 400 тысяч наличкой🙂
+5
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Zed_patriot
Ответ &_Bishep_&
Так это же катарский клуб. И там все были прекрасно осведомлены, что это за победа .
всё верно, катарский клуб во Франции хотел сделать чемпионом мира Мбапе, два пеналя тому подтверждение, а тут пришёл плохой Месси и испортил им праздник
+9
-5
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Леван Мкртчян
Ответ FEZ10
Только ты
Так это он про себеподобных хейтерков . Вместо решеточек надо вставить "унизи" и, в конце, добавить плачущий смайл
+7
-3
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saynaraboy
Ответ Fan of Sport
Не должен был Месси переходить в ПСЖ. Я всегда хотел посмотреть на Месси в другом клубе, а в особенности в АПЛ, но точно не в ПСЖ. Если можно было бы выбрать 3 трансфера, которые лучше бы не состоялись, то я бы выбрал в первую очередь трансфер Неймара в ПСЖ, потом трансфер Роналду в Юве, ну и уход Месси таким образом, бонусом трансфер Роналду в СА.
Он боится АПЛ как огня, думаешь за всю карьеру не было топовых предложений? Он всегда выберет комфорт и фарм лигу
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Zed_patriot
Ответ Cyle Rayner
забить с рикошета и с пенальти)))
описал всю карьеру кринжа в миниатюре...
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Родя Раскольников
Ответ S. A.
Сколько уже слёз пролилось в комментах😁
А сколько аккаунтов заброшены после 18.12.22... Один даже такую стену плача написал, как бы чего не сделал с собой тогда.
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Real_v_dushe
Очередная порция лицемерия и вранья от алчного арга
+7
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Men77
Честно говоря , выходить Лео с кубком мира на стадион для чествования было бы странно, учитывая , что именно Францию обыграли в финале , и вряд ли болельщики сильно бы радовались. Уверен, если бы Франции не было в финале, то Месси вышел бы в начале матча с Кубком мира.
Поэтому в данном случае клуб я бы не стал винить.
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Ivan Ivanych
Бедненький лео, не плачь...
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Real_v_dushe
Ответ Отец Абду
Давайте будем честны: Месси подкупил марокканцев, чтобы те отправили Португалию домой. Месси подкупил Коло Муани, чтобы он на 123 - минуте попал прямо в ногу Мартинеса. Месси подкупил Ван Дейка, Комана, Тчуамени, чтобы те промазались в серии пенальти. Месси договорился с саудитами, чтоб они обыграли Аргентину в первом матче. Месси подкупил мексиканцев, чтобы те дали забить ему с 25 - метров. Месси подкупил Гвардиолу, чтобы он просто наблюдал, как его обыгрывает сам Месси. Месси подкупил Лаоса, чтобы он добавил 10 минут в пользу Нидерланды... Говорят французы и хейтеры убрали 18 - декабря из календаря, это правда?:)
Будьте объективны до конца: алчный арг - продукт приёма допинга с 12 лет
+6
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Слончик
ЧМ был слишком важен для Месси, он даже на клуб смотрел через призму успеха со сборной. В Псж могли бы попытаться это уловить и как-то продлить эту волну, чтобы Лео за них вдохновился играть. Но не случилось.
Но в итоге все кончилось хорошо для обеих сторон - Месси зажигает в Млс, Псж с новым тренером и линией нападения выносит Боруссию.
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Экспертное мнение
Ответ &_Bishep_&
Так это же катарский клуб. И там все были прекрасно осведомлены, что это за победа .
Скорее катарский клуб был в шоке, что чемпионат прошел не по сценарию, судя по двум пенкам черепашке в финале
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Alex
ПСЖ - никто по сравнению с великим Месси.
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Гамарджоба Генацвале
А какие почести ещё должны были ему от клуба достаться?
+7
-5
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Макс Абдрахманов
Перспективная ветка
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Игорь Горочкин
в смысле? ты же весь такой правильный Лео, для тебя главное команда) а тут захотел индивидуальных почестей?)
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