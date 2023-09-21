Месси о «ПСЖ»: «Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба за победу на ЧМ»
Лионель Месси вспомнил о периоде выступлений за «ПСЖ».
«Все случилось не так, как я ожидал, но я всегда говорю, что все происходит по какой-то причине. Хотя там у меня дела и шли неважно, в этот период я стал чемпионом мира. Все происходит по какой-то причине, так что если все должно было произойти именно так...
С Килианом [Мбаппе] у меня нормальные отношения, как и со всеми остальными. Ситуация [после чемпионата мира было понятной] – из-за нас они [сборная Франции] не смогли снова стать чемпионами мира. Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба, ну да ладно», – сказал нападаюший «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью ютуб-каналу Olga TV.
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Это будет проста унижение для них
Месси подкупил марокканцев, чтобы те отправили Португалию домой. Месси подкупил Коло Муани, чтобы он на 123 - минуте попал прямо в ногу Мартинеса. Месси подкупил Ван Дейка, Комана, Тчуамени, чтобы те промазались в серии пенальти. Месси договорился с саудитами, чтоб они обыграли Аргентину в первом матче. Месси подкупил мексиканцев, чтобы те дали забить ему с 25 - метров. Месси подкупил Гвардиолу, чтобы он просто наблюдал, как его обыгрывает сам Месси. Месси подкупил Лаоса, чтобы он добавил 10 минут в пользу Нидерланды...
Говорят французы и хейтеры убрали 18 - декабря из календаря, это правда?:)
Тем более он этого зм получить именно из победы над сб Франции на ЧМ
Поэтому в данном случае клуб я бы не стал винить.
Но в итоге все кончилось хорошо для обеих сторон - Месси зажигает в Млс, Псж с новым тренером и линией нападения выносит Боруссию.