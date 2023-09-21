Кокорин забил в еврокубках впервые с 2018 года. Форвард «Ариса» реализовал пенальти в матче ЛЕ
Александр Кокорин забил в еврокубках впервые с 2018 года.
Форвард «Ариса» на 11-й минуте реализовал пенальти в матче группового этапа Лиги Европы против пражской «Спарты».
Кокорин забил в еврокубках впервые с октября 2018 года – тогда он, выступая за «Зенит», поразил ворота «Славии» (1:0) в рамках Лиги Европы.
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И кстати, перед пенальти на стадионе было отлично слышно Шайбу-Шайбу...