Кокорин забил в еврокубках впервые с 2018 года. Форвард «Ариса» реализовал пенальти в матче ЛЕ

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин забил в еврокубках впервые с 2018 года.

Форвард «Ариса» на 11-й минуте реализовал пенальти в матче группового этапа Лиги Европы против пражской «Спарты».

Кокорин забил в еврокубках впервые с октября 2018 года – тогда он, выступая за «Зенит», поразил ворота «Славии» (1:0) в рамках Лиги Европы.

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59 комментариев

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Отец Абду
Забил больше голов в Еврокубках, чем Холанд, Дембеле, Коло Муани, Грилиш вместе взятые в этом сезоне:)
+140
-5
+135
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Футболист по фамилии Плеймейкер
Я на Никольской! Где все?
+121
-3
+118
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Паша
Завелась машина
+50
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Nojevilka
Ответ Отец Абду
Забил больше голов в Еврокубках, чем Холанд, Дембеле, Коло Муани, Грилиш вместе взятые в этом сезоне:)
Больше чем Месси и Криштиану Роналду вместе взятые!
+46
0
+46
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Копатель морей
В еврокубках уже 1.5 русских гола
Гойда!
+50
-17
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Старик Стариканов
Такого топаря отпустила фиорентина,в прошлом сезоне два финала без кокорина проиграли.Никаких выводов фиалки не сделали
+30
-3
+27
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Groznyi2024
На Никольской биток
+26
-4
+22
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QWertY
Вопрос по поводу ЗМ по итогам сезона 23/24 закрывается
+22
-2
+20
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Александр Беляков
Шутки шутками , но посмотрите игру. Саша гораздо сильнее и класнее, чем те кого Валера вызывал в сборную.
+17
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Футболист по фамилии Плеймейкер
Я на Никольской! Где все?
выезжаю!
+13
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Mmr19
Ответ Футболист по фамилии Плеймейкер
Я на Никольской! Где все?
В Лимассоле отмечаем
+11
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Alex_V69
Ответ Nojevilka
Больше чем Месси и Криштиану Роналду вместе взятые!
Мало того, он их и по результата сезона опередит! Величайший)
+10
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4 shizzle ma nizzle
Ответ v.belorussky
А кто ещё отметился?
воротчик Лацио Проведель Иван
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БолельщикСоСтажем
А я помню его гол «Селтику» в Глазго в ЛЧ за «Динамо», динамо уже по сути нет, а Саша до сих пор забивает- красавец!
+10
-4
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Valik Slovo
Станет лучшим бомбардиром ЛЕ в этом году)
+7
-2
+5
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I'mNotChrisPaul
через 10 лет: Славия, которой забил Кокорин, где они сейчас
+3
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Никому_никабельный
Ответ Александр Беляков
Шутки шутками , но посмотрите игру. Саша гораздо сильнее и класнее, чем те кого Валера вызывал в сборную.
Нынешняя сборная не достойна таких голеадоров. В непойми каких матчах непойми с кем. Дёргать великого по пустякам
+3
0
+3
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Russ Ivan
Молоток, не ныл, не скулил, работал и добивался!
И кстати, перед пенальти на стадионе было отлично слышно Шайбу-Шайбу...
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Кот под ногами майора
Переживаем за него всей "Кофеманией"
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Le Tallec
Ну что, хейтеры, вы где?!
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Kulver
На чехах специализируется Саша
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БолельщикСоСтажем
Ответ Давид Agabekyan
И куда Динамо делось?
Летит в медиапропасть
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Ник88
Легенда Ариса. Вывести номер из обращения
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Никому_никабельный
Юран: - Я же говорил!! 😎
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MaitreML
Ансуманэ КокорА
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