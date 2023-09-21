Дюков сообщил, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном. Игра, скорее всего, пройдет на «ВТБ Арене»

Теги ВТБ Арена УЕФА Сборная России по футболу РФС сборная Камеруна по футболу Александр Дюков товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном 12 октября.

Об этом сообщил Президент РФС Александр Дюков.

– Активно обсуждается игра с Камеруном. Что сейчас можете об этом сказать?

– Да, 12-го числа мы проведем игру с Камеруном. Это будет домашняя игра – скорее всего, она состоится у нас. Поскольку «Лужники» будут заняты, это будет какая-то другая площадка.

– «ВТБ Арена»?

– Скорее всего, да.

– С какими сборными сейчас еще ведутся переговоры по товарищеским матчам?

– Ведутся переговоры еще с несколькими сборными. В том числе, и с командами африканского континента.

– Есть ли какая-то вероятность, что мы сыграем с европейской сборной в ближайшее время?

– Сомневаюсь, что наша сборная в ближайшие два месяца проведет матч со сборной из Евросоюза.

– Какие сейчас настроения у УЕФА?

– УЕФА продолжает работать. Вы слышали уже от меня это не один раз, поэтому не хочу повторять, – заявил Дюков.

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26 комментариев

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Нефанатик
Сборная Камеруна U-14 я надеюсь. Хочется увидеть победу сборной.
+31
-3
+28
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ostap&mio&dio
Ответ Нефанатик
Сборная Камеруна U-14 я надеюсь. Хочется увидеть победу сборной.
U-14 в африканских странах - это как раз U-21 в остальных
+20
0
+20
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edward_freeman
Ответ s3mp3riuv3nis
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но раз уж проводятся - проведите в провинции, где народ редко видит сборную. хоть какая-то польза будет от этих матчей.
+13
-1
+12
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edward_freeman
нельзя где-нибудь в регионе сыграть?
зачем в мск товарняк, кому он там нужен
+7
-1
+6
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Геннадий Тёкин
Хороший соперник...жаль опять не выиграем.
+2
0
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Go-go-love
Ответ Нефанатик
Сборная Камеруна U-14 я надеюсь. Хочется увидеть победу сборной.
Женскую
+2
0
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Francesc Fàbregas
самое интересное сколько вы им заплатили.
+1
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Mukunku 64
А чем Лужники заняты ? Погуглил , но нашёл только это :
Международные соревнования по художественной гимнастике. Финал Кубка Сильнейших
09 октября - 14 октября Лужники, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Но это явно не мешает , может какой- нибудь ,,путинг" намечается , кто в теме ?
+2
-1
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Усатый КозлоБык ©
Найс ✌🏻
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sergspartak
ну и прекрасно
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K Investor
А вот это уже поинтереснее соперник
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Dinamik1
Самое главное какие состааы будут играть.Можно и с бразилами договорится но они выпустят 15 состав и кому это нужно а афиша будет громкая сборная Бразилии.
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@rtrblk
Онана к нам не поедет
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Заборостроитель
Этоеву котлета не хуже керимовской прилетела?
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catcher69
Ответ Усатый КозлоБык ©
Найс ✌🏻
найс-вай
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