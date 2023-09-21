Дюков сообщил, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном. Игра, скорее всего, пройдет на «ВТБ Арене»
Сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном 12 октября.
Об этом сообщил Президент РФС Александр Дюков.
– Активно обсуждается игра с Камеруном. Что сейчас можете об этом сказать?
– Да, 12-го числа мы проведем игру с Камеруном. Это будет домашняя игра – скорее всего, она состоится у нас. Поскольку «Лужники» будут заняты, это будет какая-то другая площадка.
– «ВТБ Арена»?
– Скорее всего, да.
– С какими сборными сейчас еще ведутся переговоры по товарищеским матчам?
– Ведутся переговоры еще с несколькими сборными. В том числе, и с командами африканского континента.
– Есть ли какая-то вероятность, что мы сыграем с европейской сборной в ближайшее время?
– Сомневаюсь, что наша сборная в ближайшие два месяца проведет матч со сборной из Евросоюза.
– Какие сейчас настроения у УЕФА?
– УЕФА продолжает работать. Вы слышали уже от меня это не один раз, поэтому не хочу повторять, – заявил Дюков.
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Но это явно не мешает , может какой- нибудь ,,путинг" намечается , кто в теме ?