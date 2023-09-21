«Трактор» – худшая команда КХЛ по игре в третьих периодах. Сегодня проиграли отрезок «Сочи», всего 6 поражений в 9 периодах

Теги Трактор КХЛ Сочи Анвар Гатиятулин Хоккей

«Трактор» – последняя команда КХЛ по игре в третьих периодах.

Команда тренера Анвара Гатиятулина уступила «Сочи» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Уральцы вновь проиграли третий период, как и в прошлой игре с «Ладой» (1:2).

В матче с южанами «Трактор» вел со счетом 2:1 после двух периодов, но в итоге проиграл, пропустив три шайбы в третьем периоде.

На данный момент «Трактор» находится на последнем, 23-м месте, в лиге по статистике игры в третьих периодах. У команды 6 поражений в 9 матчах в третьих периодах, победа лишь одна.

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7 комментариев

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Анна
Просто позорище. Больше не чего сказать. Когда что-нибудь поменяется
+8
0
+8
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Rio de Janeiro
У Трактора состав не уступает никому на Востоке кроме Казани но реализация этого потенциала никакая
+3
0
+3
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Анатолий Чавыкин
Ответ Анна
Просто позорище. Больше не чего сказать. Когда что-нибудь поменяется
Поменяется только тогда,когда уберут Анвара,а его не уйдут никогда!
+3
0
+3
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Sergey2517
Печальное ☹️ зрелище…
0
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pg5kcmgytn
Ответ Анатолий Чавыкин
Поменяется только тогда,когда уберут Анвара,а его не уйдут никогда!
Да ладно вам, он же не Ромка
0
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0
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Анатолий Балич
Ответ pg5kcmgytn
Да ладно вам, он же не Ромка
🤣🤣🤣🤣👍👍
0
0
0
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