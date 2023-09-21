«Трактор» – худшая команда КХЛ по игре в третьих периодах. Сегодня проиграли отрезок «Сочи», всего 6 поражений в 9 периодах

«Трактор» – последняя команда КХЛ по игре в третьих периодах.

Команда тренера уступила « » (3:4) в матче Фонбет чемпионата .

Уральцы вновь проиграли третий период, как и в прошлой игре с «Ладой» (1:2).

В матче с южанами « » вел со счетом 2:1 после двух периодов, но в итоге проиграл, пропустив три шайбы в третьем периоде.

На данный момент «Трактор» находится на последнем, 23-м месте, в лиге по статистике игры в третьих периодах. У команды 6 поражений в 9 матчах в третьих периодах, победа лишь одна.