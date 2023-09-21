«Трактор» – худшая команда КХЛ по игре в третьих периодах. Сегодня проиграли отрезок «Сочи», всего 6 поражений в 9 периодах
«Трактор» – последняя команда КХЛ по игре в третьих периодах.
Команда тренера Анвара Гатиятулина уступила «Сочи» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Уральцы вновь проиграли третий период, как и в прошлой игре с «Ладой» (1:2).
В матче с южанами «Трактор» вел со счетом 2:1 после двух периодов, но в итоге проиграл, пропустив три шайбы в третьем периоде.
На данный момент «Трактор» находится на последнем, 23-м месте, в лиге по статистике игры в третьих периодах. У команды 6 поражений в 9 матчах в третьих периодах, победа лишь одна.
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