Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА – теперь она 39-я.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Российская команда, отстраненная от международных турниров, опустилась с 38-го места на 39-е. Ее опередила сборная Эквадора.

Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Франция

3. Бразилия

4. Англия

5. Бельгия

6. Хорватия

7. Нидерланды

8 (9). Португалия

9 (8). Италия

10. Испания

11.

12 (14). Мексика

13. Марокко

14 (12). Швейцария

15. Германия

...

24. Украина

Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.

Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS