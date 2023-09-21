Россия опустилась с 38-го на 39-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Франция – 2-я, Бразилия – 3-я
Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА – теперь она 39-я.
Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.
Российская команда, отстраненная от международных турниров, опустилась с 38-го места на 39-е. Ее опередила сборная Эквадора.
Топ-15 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
1. Аргентина
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия
5. Бельгия
6. Хорватия
7. Нидерланды
8 (9). Португалия
9 (8). Италия
10. Испания
11. США
12 (14). Мексика
13. Марокко
14 (12). Швейцария
15. Германия
...
24. Украина
Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.
Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.
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И многие сборные будут ждать жеребьёвки скрестив пальцы - лишь бы Россия не выпала)))