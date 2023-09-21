Россия опустилась с 38-го на 39-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Франция – 2-я, Бразилия – 3-я

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Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА – теперь она 39-я.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Российская команда, отстраненная от международных турниров, опустилась с 38-го места на 39-е. Ее опередила сборная Эквадора.

Топ-15 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Франция

3. Бразилия

4. Англия

5. Бельгия

6. Хорватия

7. Нидерланды

8 (9). Португалия

9 (8). Италия

10. Испания

11. США

12 (14). Мексика

13. Марокко

14 (12). Швейцария

15. Германия

...

24. Украина

Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.

Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.

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72 комментария

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Ебздрогыч
Предлагаю заголовок: Россия по-прежнему уверенно входит в число 40 лучших сборных мира!
+43
-9
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Отец Абду
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
У "***аргентины" 1 поражение в 49 матчах + ЧМ, Копа Америка, Финалиссима в копилке:)
+36
-5
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Пикачу82
Если бы играли то еще ниже бы опустились, а так все нормально и стабильно!
+35
-12
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error505
Ответ Сикарио
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больше смешно с комментариев по типу твоего)
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fbd
Будь проклята Олимпийская сборная Египта!!!!
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Боевой Бурят Путина
Редкий случай, когда топ рейтинга ФИФА выглядит адекватно. Финалисты ЧМ как-никак. В былые времена было неясно, что на вершине делает какая-нибудь Бельгия, которая ничего не выиграла
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Пикачу82
Если бы играли то еще ниже бы опустились, а так все нормально и стабильно!
Интересно, откуда ты знаешь, что опустились бы, если до отстранения поднимались постепенно.
+11
-2
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xamer 9
Ответ Ебздрогыч
Предлагаю заголовок: Россия по-прежнему уверенно входит в число 40 лучших сборных мира!
Почему в топе комментариев всегда вижу какие то популистские примечания от Ебдрогыча и Отца Абду? Вы себе как то накручиваете пользователей, которые это лайкают, или вы от редакции спортс.ру и по умолчанию ваши комменты имеют больше лайков, чем другие?
+13
-6
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bolshovandrey
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Аргентина до поражения от Саудовской Аравии шла на серии 30+ матчей без поражений. и после того матча 12 побед подряд. в чем смех то?
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Вадим Сидоров
Перед жеребьёвкой ЧМ 2034 будем в одной корзине с Сан-Марино, Лихтенштейном, Гибралтаром, Мальтой, Андорой и Молдовой
И многие сборные будут ждать жеребьёвки скрестив пальцы - лишь бы Россия не выпала)))
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Ебздрогыч
Предлагаю заголовок: Россия по-прежнему уверенно входит в число 40 лучших сборных мира!
не, все еще в недружественном рейтинге
+4
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tony
Ответ Боевой Бурят Путина
Редкий случай, когда топ рейтинга ФИФА выглядит адекватно. Финалисты ЧМ как-никак. В былые времена было неясно, что на вершине делает какая-нибудь Бельгия, которая ничего не выиграла
Рейтинг все-таки не по 1 турниру должен составляться, а за много лет. Например если Ланс выиграет ЛЧ, то он точно не должен быть номером 1 в списке УЕФА, ведь список ведется за пятилетний отрезок. Бельгия очень стабильно занимала высокие места, пока другие сборные прыгали от провала до успеха через турнир
+3
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Гоша Петров
Ответ Гамарджоба Генацвале
Интересно, откуда ты знаешь, что опустились бы, если до отстранения поднимались постепенно.
а он просто популист дешевый,если бы про Путина написал бы какой он плохой еще больше плюсов набрал бы
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Master Slova
Ответ Alex Rhea
ну по факту в оптимальном составе сильнее Франции никого нет
Аргентина их обыграла в финале
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Андрей Нахушев
Ответ xamer 9
Почему в топе комментариев всегда вижу какие то популистские примечания от Ебдрогыча и Отца Абду? Вы себе как то накручиваете пользователей, которые это лайкают, или вы от редакции спортс.ру и по умолчанию ваши комменты имеют больше лайков, чем другие?
Кучу аккаунтов нарегали и плюсуют, накручивают рейтинг
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Pb-SE
Ответ S-V-D
Зато потом как будем взлетать )
Отрицательно
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S-V-D
Ответ Бондарев Олег
А что случилось?..
Просто Бондарев Олег раскопал где-то прошлогоднюю шутку.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Wiley Fox
- Мистер Путин, что случилось со сборной России? - Она утонула. Ха-ха! Кхе-кхе
Сам типа пошутил, сам посмеялся.
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devran sadik
Аргентина - заслуженно! Все на своих местах - лучшая команда, World Cup, Сора America, best player in team, Все слаженно. Возможно что то упустил...?
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Streetbor
Бельгия вечно в топе, зато на турнирах в ж0пе..
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S-V-D
Зато потом как будем взлетать )
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Seventh
Ждём возвращения немецкой сборной в топы!
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rej1sta
Ответ realsila
Забил бы Коло Муани никто об Аргентине не вспомнил бы друг. Как только Франция добавила обороты аргентинцы посыпались
Долго обороты добавляли, раз смогли включится только после 80й минуты. Аргентинцы просто устали и стали позволять Мбаппе больше, а так черепахи не было на поле большую часть матча.
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Nikolay Ryabchikov
Ответ Игорь Ерофеенков
США на 11, все что нужно знать об этом рейтинге
А с чем тут проблема?
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Verhovn
Вообще не удивлён. Ещё долго продержались на 38м))
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