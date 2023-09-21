«Зриньски» победил АЗ в Лиге конференций со счетом 4:3, уступая 0:3 после первого тайма

Теги высшая лига Нидерланды высшая лига Босния и Герцеговина Зриньски АЗ Звонимир Кожуль Йосип Чорлука Дани де Вит Свен Мейнанс Лига Конференций УЕФА Майрон ван Бредероде Футбол

«Зриньски» совершил впечатляющий камбэк и вырвал победу у АЗ.

Команды встретились в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. Игра проходила в Боснии и Герцеговине. 

После первого тайма нидерландский клуб вел со счетом 3:0 – забили Майрон ван БредеродеСвен Мейнанс и Дани де Вит.

Однако хозяева смогли совершить камбэк и добиться победы со счетом 4:3 – во втором тайме голами отметились Йосип Чорлука, Алдин Хрванович и Звонимир Кожуль. Последний сделал дубль.

Зриньски Босния и Герцеговина – АЗ Алкмар Нидерланды 4:3 (0:3, 4:0)
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Биели Бриег»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 ван Бредероде, 0:2 – 32 Мейнанс, 0:3 – 44 де Вит, 1:3 – 48 Кожуль, 2:3 – 68 Чорлука, 3:3 – 71 Хрванович, 4:3 – 81 Кожуль.
ЗриньскиМарич, Чорлука, Яковлевич, Радич, Мемия, Чанаджия (Киш, 63), Балич (Кожуль, 46), Иванчич (Брадарич, 81), Тичинович (Хрванович, 70), Чуже (Малекинушич, 70), Билбия.
АЗ АлкмарРайан, Сугавара, Базур (Одгор, 87), Алешандре Пенетра, Меллер Вольф, Класи, де Вит, Мейнанс (Гаудмейн, 83), ван Бредероде (ван Боммел, 64), Ладо (Садик, 64), Павлидис.
Предупреждения:
Яковлевич (42), Хрванович (71), Кожуль (83), Рендулич (83), Класи (90), Брадарич (90).

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24 комментария

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Nik Yeremich
Не представляю, как комментаторы работают онлайны ЛЕ и ЛК. 120 матчей, какой-то «Зриньски», составы надо знать ещё. У Александра Неценко всё в голове, а другие отвлекаются, завалены бумагами, как хомяки.

Но главное – это же должно быть им интересно. Мне скучно даже результаты смотреть утром на Спортсе – всё равно не запоминаю. Спецом для меня придумали Кубок России, где матчи заканчиваются по пенальти с одинаковым счётом.
+67
-4
+63
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Danny Vigneault
Ну да, больно уж подозрительно высокий кэф был на Алкмаар
+15
-4
+11
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Дядя ТУРА
чорлука наврал Локо) сказал закончил карьеру, а сам голы клепает
+12
-2
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Давид Agabekyan
Ответ marchellinos
Так комментаторы готовятся к трансляциям. Конспекты делают и прочие интересные данные ищут.
Найти интересные факты о Зриньском тоже постараться надо
+8
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marchellinos
Игра в одни ворота. В первом тайме одни забили, во втором другие.
+6
-1
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Марсель Объелся
Просто для контекста, коэффициент на Зриньски был 5.50. Я даже представить себе не могу, что творилось на маленьком боснийском стадионе, когда они четвертый забили
+4
0
+4
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AlKRD
Там Саня забивает за Арис, а этот дырявый матч тв показывает Аякс с Марселем
+3
0
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Кефтеме
Ответ marchellinos
Игра в одни ворота. В первом тайме одни забили, во втором другие.
Хах , прикольное совпадение и ситуация
+3
-1
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F_Totti
Я бы почитал истории про тех ребят, которые при 0:3 поставили на победу хозяев.
Там многие бк, как мне кажется, максимум что, х2 давали на Зриньски.
Не понимаю как так можно отвратительно сыграть голландцам.
+3
-1
+2
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BVB 09
Ответ Nik Yeremich
Не представляю, как комментаторы работают онлайны ЛЕ и ЛК. 120 матчей, какой-то «Зриньски», составы надо знать ещё. У Александра Неценко всё в голове, а другие отвлекаются, завалены бумагами, как хомяки. Но главное – это же должно быть им интересно. Мне скучно даже результаты смотреть утром на Спортсе – всё равно не запоминаю. Спецом для меня придумали Кубок России, где матчи заканчиваются по пенальти с одинаковым счётом.
Я знаю на какой канал в телеге ты подписан😁
+2
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+2
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0mertas626
Ответ Марсель Объелся
Просто для контекста, коэффициент на Зриньски был 5.50. Я даже представить себе не могу, что творилось на маленьком боснийском стадионе, когда они четвертый забили
в перерыве 1001.00 давали
+1
0
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marchellinos
Ответ Nik Yeremich
Не представляю, как комментаторы работают онлайны ЛЕ и ЛК. 120 матчей, какой-то «Зриньски», составы надо знать ещё. У Александра Неценко всё в голове, а другие отвлекаются, завалены бумагами, как хомяки. Но главное – это же должно быть им интересно. Мне скучно даже результаты смотреть утром на Спортсе – всё равно не запоминаю. Спецом для меня придумали Кубок России, где матчи заканчиваются по пенальти с одинаковым счётом.
Так комментаторы готовятся к трансляциям. Конспекты делают и прочие интересные данные ищут.
+2
-1
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Дмитрий Иванов
Клуб из Боснии и Герцеговины,а в составе одни хорваты)
Камбек в Мостаре запомниться надолго
Вообщем, дебют у боснийцев удался 👏
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Balt
Камбэкинськи.
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Enchanter WIZZARD
Снова Алина Загитова кринжанула))
Кто знает, тот поймет😂
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Почтенный эльф
Чорлука ещё пылит !
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kos.vohrt
Ответ Давид Agabekyan
Найти интересные факты о Зриньском тоже постараться надо
😄😄😄
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marchellinos
Ответ Давид Agabekyan
Найти интересные факты о Зриньском тоже постараться надо
Это работа. В век интернета не сложно. Было бы желание.
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dimamak10
Ответ Nik Yeremich
Не представляю, как комментаторы работают онлайны ЛЕ и ЛК. 120 матчей, какой-то «Зриньски», составы надо знать ещё. У Александра Неценко всё в голове, а другие отвлекаются, завалены бумагами, как хомяки. Но главное – это же должно быть им интересно. Мне скучно даже результаты смотреть утром на Спортсе – всё равно не запоминаю. Спецом для меня придумали Кубок России, где матчи заканчиваются по пенальти с одинаковым счётом.
Мне кажется Эльвин Керимов такой же робот как Александр
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Марсель Объелся
Ответ BVB 09
Я знаю на какой канал в телеге ты подписан😁
Что за канал?)
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serginn
Прямо как Зенит когда-то)
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