«Зриньски» победил АЗ в Лиге конференций со счетом 4:3, уступая 0:3 после первого тайма

«Зриньски» совершил впечатляющий камбэк и вырвал победу у АЗ.

Команды встретились в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. Игра проходила в Боснии и Герцеговине.

После первого тайма нидерландский клуб вел со счетом 3:0 – забили Майрон ван Бредероде, и Дани де Вит.

Однако хозяева смогли совершить камбэк и добиться победы со счетом 4:3 – во втором тайме голами отметились , Алдин Хрванович и Звонимир Кожуль. Последний сделал дубль.

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