«Зриньски» победил АЗ в Лиге конференций со счетом 4:3, уступая 0:3 после первого тайма
«Зриньски» совершил впечатляющий камбэк и вырвал победу у АЗ.
Команды встретились в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. Игра проходила в Боснии и Герцеговине.
После первого тайма нидерландский клуб вел со счетом 3:0 – забили Майрон ван Бредероде, Свен Мейнанс и Дани де Вит.
Однако хозяева смогли совершить камбэк и добиться победы со счетом 4:3 – во втором тайме голами отметились Йосип Чорлука, Алдин Хрванович и Звонимир Кожуль. Последний сделал дубль.
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.45, «Биели Бриег»
- Голы:
- 0:1 – 10 ван Бредероде, 0:2 – 32 Мейнанс, 0:3 – 44 де Вит, 1:3 – 48 Кожуль, 2:3 – 68 Чорлука, 3:3 – 71 Хрванович, 4:3 – 81 Кожуль.
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Зриньски –
Марич, Чорлука, Яковлевич, Радич, Мемия, Чанаджия (Киш, 63), Балич (Кожуль, 46), Иванчич (Брадарич, 81), Тичинович (Хрванович, 70), Чуже (Малекинушич, 70), Билбия.
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АЗ Алкмар –
Райан, Сугавара, Базур (Одгор, 87), Алешандре Пенетра, Меллер Вольф, Класи, де Вит, Мейнанс (Гаудмейн, 83), ван Бредероде (ван Боммел, 64), Ладо (Садик, 64), Павлидис.
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Но главное – это же должно быть им интересно. Мне скучно даже результаты смотреть утром на Спортсе – всё равно не запоминаю. Спецом для меня придумали Кубок России, где матчи заканчиваются по пенальти с одинаковым счётом.
Там многие бк, как мне кажется, максимум что, х2 давали на Зриньски.
Не понимаю как так можно отвратительно сыграть голландцам.
Камбек в Мостаре запомниться надолго
Вообщем, дебют у боснийцев удался 👏
Кто знает, тот поймет😂