Сергей Миронов о выступлении на Олимпиаде в нейтральном статусе: «В частном порядке – ради бога, но не за деньги налогоплательщиков»

Теги Олимпийская сборная России Государственная дума Сергей Миронов Париж-2024 Политика ТАСС Легкая атлетика

Депутат Сергей Миронов выступил против участия россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Понятно, что для спортсменов участие в Олимпиаде и других крупных соревнованиях – смысл их жизни. Но если бы они все это делали за свои деньги или деньги спонсоров, то это одно дело, другое – если за государственные деньги, а их при этом зовут выступать под нейтральным флагом, без гимна, представлять непонятно какую страну. 

В частном порядке – ради бога, но не за деньги налогоплательщиков. Когда наши ребята под флагом России в рамках СВО гибнут за то, чтобы братский народ Украины освободить от нацизма, выступление без флага и гимна мне представляется не очень логичным и не очень честным и справедливым по отношению к нашим участникам СВО. 

МОК забыл все олимпийские принципы. Сегодня это некая политическая бизнес-структура, которая диктует свои правила и требования. В основном все направлено против России.

Полностью поддерживаю мнение Ирины Винер, которая считает, что современные Олимпийские игры себя изжили. Нужно думать о своих национальных интересах, чтобы мы становились законодателем мод в этом направлении», – сказал лидер партии «Справедливая Россия – За правду» во время круглого стола в Госдуме. 

«Пусть умники, дающие советы, учат своих жен». Депутат Миронов предложил выйти из олимпийского движения – и наш спорт закипел

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

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31 комментарий

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Ебздрогыч
А давайте также и про депутатов - депутатствуйте в частном порядке, но не за деньги налогоплательщиков
+58
-2
+56
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Wokulski
Вспомнил про деньги налогоплательщиков.... Ну-ну
+49
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Александр Митраков
Мужику уже прогулы в аду засчитывают, а он высказывается, что актуально, а что - нет
+33
-2
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Lordk
А можно так и на "СВО"? В частном порядке – ну если кто хочет, но не за деньги налогоплательщиков.
+26
0
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Ебздрогыч
По ходу ему подаренная кувалда все-таки на голову упала, последние мозги потерял
+12
-1
+11
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lenson
вот тебя почему налогоплательщики содержать должны
+10
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Бибис
По старой методичке шпарит - цели СВО вроде уже поменялись. Да и миллионы беженцев, тысячи погибших мирных людей, разрушенные города - все это не очень похоже на освобождение братского народа.
+8
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Dmitriy Korchagin
Да живи ты сам в палатке, вылезай из особняков, построенных на деньги налогоплательщиков! )
+6
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Francesc Fàbregas
Кобзон ждет, дорогой.
+6
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Kimi-Rus
правильно, деньги налогоплательщиков пойдут на выплаты иностранцам, победившим в играх дружбы.
+5
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Сергей Штырков
Спорт вне политики. Тем временем на каждом русском стадионе висит буква z внутри и снаружи и рядом фотка какого то челикса с помяткой " помним, любим, скорбим"
+4
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Аврал
И почему его не взяли на рейс Пригожина?
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Saveliy Ivanov
пусть лучше воевать на деньги налогоплательщиков перестанут.
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mim81
Ответ Ебздрогыч
А давайте также и про депутатов - депутатствуйте в частном порядке, но не за деньги налогоплательщиков
Да не, надо как в Др. Риме - платите за должности, причем много. В рф все равно окупится, а случайных людей все равно среди них нет.
+4
0
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EvGe
... ибо деньги налогоплательщиков мне нужны самому.
+3
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Беня_Финитас
пусть парни , участвующие в СВО гибнут за свои деньги или деньги воровского общака , а не за деньги налогоплательщиков и не под флагом России , а под флагом Вагнеровской банды , Шубертовской банды или еще какого музыкального объединения .
+3
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A K
В очередной раз какая-то выхухоль указывает, как нам наши налоги тратить.
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Mukunku 64
Похоже геолога- десантника возрожденная выхухоль покусала / для тех кто не помнит
"Возродим русского выхухоля!" - такую акцию предложила Партия жизни, возглавляемая спикером Совета федерации Сергеем Мироновым. ( естественно эта веселуха шла на деньги налогоплатильщиков)
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Павел Мельников
Миронов собрался считать бюджетные деньги на спортсменов. Лучше бы посчитал деньги, которые потратили на одну организацию с кувалдой, с которой он позировал давече.
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Александр Митраков
Ответ mim81
Да не, надо как в Др. Риме - платите за должности, причем много. В рф все равно окупится, а случайных людей все равно среди них нет.
Они и платят, просто не в казну
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K Investor
Перестали финансировать часть программ в космосе: "считаем что программы покорения Марса изжили себя". Перестали финансировать стройки крупных надводных кораблей "считаем что авианосцы, крейсеры и эсминцы изжили себя". Перестали показывать что-то в еврокубках "считаем что главное - олимпиада". Выкинули с олимпиады "считаем что олимпийские игры изжили себя". Вот это и есть настоящие враги народа по-моему.
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Data Architector
Ответ fewral
Все идёт к тому, что "линия партии" не пущщать.
Официально пустят, но кроме лишения финансирования еще и лейбу "предателя" повесят. Вряд ли кто-то поедет...
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Манковский
Как это не за деньги налогоплательщиков?!

А или те уже распределены между яхтами, дачами, и золотыми унитазами Дырова или его преемника.
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Аврал
Глумиться над такими самое то.Вперед ребята..)
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fewral
Все идёт к тому, что "линия партии" не пущщать.
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