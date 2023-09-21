Сергей Миронов о выступлении на Олимпиаде в нейтральном статусе: «В частном порядке – ради бога, но не за деньги налогоплательщиков»

Депутат Сергей Миронов выступил против участия россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Понятно, что для спортсменов участие в Олимпиаде и других крупных соревнованиях – смысл их жизни. Но если бы они все это делали за свои деньги или деньги спонсоров, то это одно дело, другое – если за государственные деньги, а их при этом зовут выступать под нейтральным флагом, без гимна, представлять непонятно какую страну.

В частном порядке – ради бога, но не за деньги налогоплательщиков. Когда наши ребята под флагом России в рамках СВО гибнут за то, чтобы братский народ Украины освободить от нацизма, выступление без флага и гимна мне представляется не очень логичным и не очень честным и справедливым по отношению к нашим участникам СВО.

МОК забыл все олимпийские принципы. Сегодня это некая политическая бизнес-структура, которая диктует свои правила и требования. В основном все направлено против России.

Полностью поддерживаю мнение , которая считает, что современные Олимпийские игры себя изжили. Нужно думать о своих национальных интересах, чтобы мы становились законодателем мод в этом направлении», – сказал лидер партии «Справедливая Россия – За правду» во время круглого стола в Госдуме.

«Пусть умники, дающие советы, учат своих жен». Депутат Миронов предложил выйти из олимпийского движения – и наш спорт закипел

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?