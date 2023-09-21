Глава ФИФА Инфантино не исключил участия сборной России на ЧМ-2026: «Будет видно»
В ФИФА не исключают, что Россия примет участие на следующем чемпионате мира.
Об этом заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на полях Генассамблеи ООН.
«Будет видно», – ответил Инфантино на вопрос о возможном участии сборной России на ЧМ-2026.
Сборная России и российские клубы были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Хз зачем вообще им такие вопросы задают, конкретного ответа всё равно не будет.
Откуда вы такие берётесь? Вроде последние года полтора, должны были научить, что ежу понятно только то, что даже на полгода вперёд загадывать, смысла нет.