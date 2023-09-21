Глава ФИФА Инфантино не исключил участия сборной России на ЧМ-2026: «Будет видно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2026 Р-Спорт Футбол

В ФИФА не исключают, что Россия примет участие на следующем чемпионате мира.

Об этом заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на полях Генассамблеи ООН.

«Будет видно», – ответил Инфантино на вопрос о возможном участии сборной России на ЧМ-2026.

Сборная России и российские клубы были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года.

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30 комментариев

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Рашпель793
Ситуация в мире может измениться в любую сторону. Сейчас не стоит загадывать и на полгода вперёд, не говоря о нескольких годах или десятилетиях.
Хз зачем вообще им такие вопросы задают, конкретного ответа всё равно не будет.
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Вечно в бане
Ответ Юра Ковтун
Ежу понятно что мы там будем.
Ага, замерзнут, приползут на коленях каяться, и прямую путевку на ЧМ подарят, в качестве одной из множества компенсаций.

Откуда вы такие берётесь? Вроде последние года полтора, должны были научить, что ежу понятно только то, что даже на полгода вперёд загадывать, смысла нет.
+10
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20!8
Ответ RSM-1930
После выборов Трампа узнаем
Врядли что то изменится в политике США, это скорее красивые предвыборные речи)
+4
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Roundabout
Ответ GuruFutbola
Ну к тому времени думаю Россия уже победит, так что должны допустить
Ну еще бы, три дня-то давно пройдёт
+16
-13
+3
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Cruel Snake
Все возможно: и невозможное возможно, и возможное невозможно.
+2
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Roundabout
Ответ GuruFutbola
Ты о чем?
Ходят слухи, что Россия обычно побеждает за три дня
+9
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bzm77
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Ответ Вечно в бане
Ага, замерзнут, приползут на коленях каяться, и прямую путевку на ЧМ подарят, в качестве одной из множества компенсаций. Откуда вы такие берётесь? Вроде последние года полтора, должны были научить, что ежу понятно только то, что даже на полгода вперёд загадывать, смысла нет.
Откуда откуда….из ватниколэнда
+4
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Ярик01
И падишах и осел так быстро не сдохнут
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Ovsyankin
Ееее Инфантино Za Наших
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Cruel Snake
Это ещё бабка Джанни сказала
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igls54
Инфантино закажут очки, и все будет видно
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WelcomeBackPURE
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Алексѣй Пестовъ
"Может да, а может нет, а может пошел ты"
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justbored
https://youtu.be/KX5jNnDMfxA
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Russ Ivan
Инфантино ещё не на миротворце? Завтра будет...
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