В ФИФА не исключают, что Россия примет участие на следующем чемпионате мира.

Об этом заявил президент Международной федерации футбола на полях Генассамблеи ООН.

«Будет видно», – ответил Инфантино на вопрос о возможном участии сборной России на .

и российские клубы были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года.

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