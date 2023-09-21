Слуцкий о штрафе за слова про «19-летнего дебила»: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать»
Леонид Слуцкий пожаловался на РФС после недавнего штрафа.
Экс-тренера «Рубина», ЦСКА и сборной России оштрафовали на 100 тысяч рублей и отстранили от футбола на год условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста.
– Я считаю, что наказание абсолютно беспредельное по отношению к вам. Я бы хотел протянуть руку помощи... Или давайте эти 100 тысяч рублей мы соберем...
– Задонатим? (смеется)
– Ну, кстати, было бы неплохо. Но, по-хорошему: мы соберем в «Коммент.Шоу» эти 100 тысяч рублей и заплатим за вас этот штраф.
– Ну нет, Кость, я не могу себе позволить такого. Ну что сделаешь?
Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например. На ее содержание. Но вот, 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз-таки чуть меньше [досталось]. При том, что у меня сейчас нет доходов в футболе, в футбольной среде.
– А вообще доход есть?
– Доход есть, но футбольного именно дохода у меня нет. Я понимаю, например, когда штрафуют действующего тренера, когда у тебя контракт с какой-то командой Премьер-лиги. Все понятно, откуда ты берешь деньги: от футбола.
Но вот сейчас... Не хочу на эту тему говорить, – сказал Слуцкий в беседе с Константином Геничем в эфире «Коммент.Шоу».
Журналист Севастиан Терлецкий отреагировал на эту реплику Слуцкого: «Мы уже привыкли, что Леонид иногда недоговаривает, поэтому его реплики нужно проверять. Например, за прошлый и этот год РФС оплатил расходы в более чем 4,5 млн рублей на переезды, проживание и питание команд из академии Слуцкого в период их участия в ЮФЛ Юг. Получается, опять не совсем правда. Или это не помощь академии?»
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А то как вдруг окажется, что просто РФС организовывало детские турниры, где в принципе всех детей - участников кормили, размещали и развозили от базы до стадиона (что в принципе выглядит нормальным со стороны РФС).
и 4,5 млн это не на команды Слуцкого, а вообще на всех.
Не, ну для одноклеточных почитателей Борзыкина или Терлецкого прокатит, почему нет.
Ну в принципе как я и написал.
Прикольно упрекать Слуцкого, за то, что его команды участвуют в турнирах РФС, в которых РФС сам все оплачивает. Видимо надо было не участвовать.
Эдык и пользователей спортс.ру можно оштрафовать.
Предлагаю РФС оштрафовать моего соседа, который машину на газоне паркует.
https://t.me/kryseva/3861?comment=51556
Да, РФС оплачивал проезд, проживание, питание команде. Каждой команде на такую сумму.
Это при том, что я к Слуцкому до сих пор нормально отношусь и считаю его нормальным дядькой. Дел он хороших немало сделал.
Но тем не менее: ты на свои деньги основал ЧАСТНУЮ футбольную школу, создал условия. Респект, молодец.
Но вот реально тыкать этим в РФС довольно странно: они конечно могли помочь, но не обязаны были.
Да, в меморандуме РФС есть цели и задачи развивать детско-юношеской футбол, но делать это РФС может как угодно, в том числе и через свои академии или помогая финансово государственным и муниципальным проектам на местах. Но вкидывать бабло в частные школы не обязаны.
Мне кажется, что если человек сделал такое большое дело, как постройка школы, то ему можно позволить такую мелочь, как "тыкать этим". Заслужил, проще говоря.