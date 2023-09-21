Слуцкий о штрафе за слова про «19-летнего дебила»: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать»

Леонид Слуцкий пожаловался на РФС после недавнего штрафа.

Экс-тренера «Рубина», ЦСКА и сборной России оштрафовали на 100 тысяч рублей и отстранили от футбола на год условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста.

– Я считаю, что наказание абсолютно беспредельное по отношению к вам. Я бы хотел протянуть руку помощи... Или давайте эти 100 тысяч рублей мы соберем...

– Задонатим? (смеется)

– Ну, кстати, было бы неплохо. Но, по-хорошему: мы соберем в «Коммент.Шоу» эти 100 тысяч рублей и заплатим за вас этот штраф.

– Ну нет, Кость, я не могу себе позволить такого. Ну что сделаешь?

Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например. На ее содержание. Но вот, 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз-таки чуть меньше [досталось]. При том, что у меня сейчас нет доходов в футболе, в футбольной среде.

– А вообще доход есть?

– Доход есть, но футбольного именно дохода у меня нет. Я понимаю, например, когда штрафуют действующего тренера, когда у тебя контракт с какой-то командой Премьер-лиги. Все понятно, откуда ты берешь деньги: от футбола.

Но вот сейчас... Не хочу на эту тему говорить, – сказал в беседе с Константином Геничем в эфире «Коммент.Шоу».

Журналист Севастиан Терлецкий отреагировал на эту реплику Слуцкого: «Мы уже привыкли, что Леонид иногда недоговаривает, поэтому его реплики нужно проверять. Например, за прошлый и этот год оплатил расходы в более чем 4,5 млн рублей на переезды, проживание и питание команд из академии Слуцкого в период их участия в ЮФЛ Юг. Получается, опять не совсем правда. Или это не помощь академии?»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS