Слуцкий о штрафе за слова про «19-летнего дебила»: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия РФС детский футбол деньги Коммент.Шоу Футбол

Леонид Слуцкий пожаловался на РФС после недавнего штрафа.

Экс-тренера «Рубина», ЦСКА и сборной России оштрафовали на 100 тысяч рублей и отстранили от футбола на год условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста.

– Я считаю, что наказание абсолютно беспредельное по отношению к вам. Я бы хотел протянуть руку помощи... Или давайте эти 100 тысяч рублей мы соберем...

– Задонатим? (смеется)

– Ну, кстати, было бы неплохо. Но, по-хорошему: мы соберем в «Коммент.Шоу» эти 100 тысяч рублей и заплатим за вас этот штраф.

– Ну нет, Кость, я не могу себе позволить такого. Ну что сделаешь?

Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например. На ее содержание. Но вот, 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз-таки чуть меньше [досталось]. При том, что у меня сейчас нет доходов в футболе, в футбольной среде.

– А вообще доход есть?

– Доход есть, но футбольного именно дохода у меня нет. Я понимаю, например, когда штрафуют действующего тренера, когда у тебя контракт с какой-то командой Премьер-лиги. Все понятно, откуда ты берешь деньги: от футбола.

Но вот сейчас... Не хочу на эту тему говорить, – сказал Слуцкий в беседе с Константином Геничем в эфире «Коммент.Шоу».

Журналист Севастиан Терлецкий отреагировал на эту реплику Слуцкого: «Мы уже привыкли, что Леонид иногда недоговаривает, поэтому его реплики нужно проверять. Например, за прошлый и этот год РФС оплатил расходы в более чем 4,5 млн рублей на переезды, проживание и питание команд из академии Слуцкого в период их участия в ЮФЛ Юг. Получается, опять не совсем правда. Или это не помощь академии?»

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60 комментариев

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Eugene88
Ответ Игорь Новиков
Какое отношения к школе имеют оскорбления постороннего человека?
А какое отношение рфс имеет к оскорблениям посторонних людей?
+84
-5
+79
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ оле - топ юрген - клоп
Школу строил что бы потом всех тыкать этим?
то есть говорить по факту это тыкать ?
+31
-2
+29
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schwein
Без пруфов слова Терлецкого - пшик. Особенно с учетом того, что он регулярно мягко говоря "ошибается".
+26
-2
+24
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schwein
Ответ Sla Slo
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Документов РФС о целевых выплатах будет вполне достаточно.
А то как вдруг окажется, что просто РФС организовывало детские турниры, где в принципе всех детей - участников кормили, размещали и развозили от базы до стадиона (что в принципе выглядит нормальным со стороны РФС).
и 4,5 млн это не на команды Слуцкого, а вообще на всех.
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+18
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Игорь Новиков
Какое отношения к школе имеют оскорбления постороннего человека?
+41
-31
+10
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schwein
Ответ Боевой Бурят Путина
Прочитайте последний абзац новости - Слуцкий как всегда лжет, а не просто подменяет понятия
То есть когда РФС, занимаясь своими прямыми обязанностями, организует турнир, в котором оплачивает все расходы участников (что логично, иначе в чем тут развитие детского футбола), то это помощь академии - участнику турнира.
Не, ну для одноклеточных почитателей Борзыкина или Терлецкого прокатит, почему нет.
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schwein
Ответ Ярик01
Сообщение с аккаунта РФС недостаточно? https://t.me/kryseva/3861?comment=51556 Да, РФС оплачивал проезд, проживание, питание команде. Каждой команде на такую сумму.
>Всем участникам ЮФЛ оплачиваются переезды, проживание и питание. Команды академии Слуцкого участвуют в ЮФЛ. Я спросил у РФС сумму, которую покрыли на эти расходы
Ну в принципе как я и написал.
Прикольно упрекать Слуцкого, за то, что его команды участвуют в турнирах РФС, в которых РФС сам все оплачивает. Видимо надо было не участвовать.
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Guingm
Нет господин журналист.РФС придумало ЮФЛ, чтобы потратить деньги от ФИФА за ЧМ в России.И это целевые деньги на развитие детского футбола, поэтому это не помощь ШКОЛЕ Случкого.Это расходы на проведение соревнований ЮФЛ.По другому эти деньги нельзя расходавать.Но скоро они закончатся, вот и посмотрим на РФС)
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goshforever
А на основании чего Слуцкий вообще должен платить эти деньги в РФС? Он же вроде сейчас действует вне юрисдикции РФС. Никаких должностей не занимает в клубе, РПЛ или еще где-то.
Эдык и пользователей спортс.ру можно оштрафовать.
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Alex Serpen
Из всей этой ситуации я не очень понимаю, какое вообще отношение РФС имеет к Слуцкому, если он не имеет прямого отношения к футболу сейчас.
Предлагаю РФС оштрафовать моего соседа, который машину на газоне паркует.
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Ярик01
Ответ schwein
Документов РФС о целевых выплатах будет вполне достаточно. А то как вдруг окажется, что просто РФС организовывало детские турниры, где в принципе всех детей - участников кормили, размещали и развозили от базы до стадиона (что в принципе выглядит нормальным со стороны РФС). и 4,5 млн это не на команды Слуцкого, а вообще на всех.
Сообщение с аккаунта РФС недостаточно?
https://t.me/kryseva/3861?comment=51556
Да, РФС оплачивал проезд, проживание, питание команде. Каждой команде на такую сумму.
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Wokulski
Пятидесятилетние д.билы, - добавил Слуцкий
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Snafu
Ответ Игорь Новиков
Какое отношения к школе имеют оскорбления постороннего человека?
Тут в комментах на спортсе много кого оскорбляют, в том числе бывших и действующих членов комитета РФС по этике. Когда там в футбольном союзе потратят/пропьют сотку от Леонида Викторыча, может и к местным комментаторам придут.
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Montenegro Serbian
Ответ Стюардесс по имени Жанн
то есть говорить по факту это тыкать ?
Ну если уж совсем по факту разобрать, то почему и с чего РФС должен давать деньги ЧАСТНОЙ футбольной школе?

Это при том, что я к Слуцкому до сих пор нормально отношусь и считаю его нормальным дядькой. Дел он хороших немало сделал.
Но тем не менее: ты на свои деньги основал ЧАСТНУЮ футбольную школу, создал условия. Респект, молодец.
Но вот реально тыкать этим в РФС довольно странно: они конечно могли помочь, но не обязаны были.

Да, в меморандуме РФС есть цели и задачи развивать детско-юношеской футбол, но делать это РФС может как угодно, в том числе и через свои академии или помогая финансово государственным и муниципальным проектам на местах. Но вкидывать бабло в частные школы не обязаны.
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Wiley Fox
Ответ оле - топ юрген - клоп
Школу строил что бы потом всех тыкать этим?
Ты тоже школу не бросай
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Полуэктов Пётр
Ответ оле - топ юрген - клоп
Школу строил что бы потом всех тыкать этим?
А почему бы и нет?
Мне кажется, что если человек сделал такое большое дело, как постройка школы, то ему можно позволить такую мелочь, как "тыкать этим". Заслужил, проще говоря.
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Forza Juve
"РФС ни копейки не дал на моих малолетних дебилов в школе, но за чужого 100000 решил забрать"
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ оле - топ юрген - клоп
Школу строил что бы потом всех тыкать этим?
Лучше строить и тыкать, чем не строить и говорить что кто то тыкает:))))
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igor.igorev
Ответ undermail@mail.ru
Надо отвечать да свои слова, а не языком плести.
А Слуцкий разве КДК оскорбил или РФС? Или этот 19-ти летний чей-то родственник?
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Ярик01
Ответ schwein
>Всем участникам ЮФЛ оплачиваются переезды, проживание и питание. Команды академии Слуцкого участвуют в ЮФЛ. Я спросил у РФС сумму, которую покрыли на эти расходы Ну в принципе как я и написал. Прикольно упрекать Слуцкого, за то, что его команды участвуют в турнирах РФС, в которых РФС сам все оплачивает. Видимо надо было не участвовать.
Его упрекают за вранье. Участие в турнирах - часть деятельности любых школ. Если эту деятельность оплачивают, не надо врать, что денег не видел.
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PhilZem
Ответ Стюардесс по имени Жанн
а причем тут рфс тогда если он кого то оскорбил , тогда полиция суд и штраф у нас рфс выполняет роль судей ?
Представляете, да. Первый раз слышите, что футбольные чиновники штрафуют футбольных людей?)
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Demedieu
я бы на месте Слуцкого послал бы их и вышел из этого комитета. бестолковая организация
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Антон Герасименко
Какое отношение новиков имеет к русскому сайту???
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mootoo
так если он неявляется футбольным субъектом, как они с него штраф возьиут?
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PhilZem
Ответ Стюардесс по имени Жанн
то есть говорить по факту это тыкать ?
Если б по факту. Так он зачем-то приплел академию к теме штрафа за высказывание.
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