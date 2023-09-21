Никита Задоров рассказал о реакции российских хоккеистов на события на Украине.

Настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича.

– Это правда, что в первые дни конфликта (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru) был создан чат в телеграме русских хоккеистов, играющих в НХЛ, где стали обсуждать коллективное высказывание?

– Да. Не помню, сколько дней прошло, но в самом начале мы собрали чат.

– Кто это сделал?

– Серега Бобровский был инициатором. Он всех собрал и сказал: «Ребята, нам нужно держаться вместе. Сейчас тяжелая ситуация, и нужно решать, что делать».

Мы стали предлагать разные вещи. Кто-то – может быть, я – посчитал, что нам нужно сделать заявление от всех русских хоккеистов [НХЛ].

У кого-то есть документы, у кого-то нет, кто-то на визах, кто-то на птичьих правах. Мы все следили за ситуацией. Мы вообще не знали – может, нам визы аннулируют. Или канадские визы, потому что Канада была еще более против, чем Америка. Мы не понимали, в каком мире сейчас находится русский народ и русские игроки НХЛ.

У нас началась дискуссия насчет того, какое заявление должно быть, что в нем должно прозвучать.

– И в итоге это ни к чему не привело?

– Разошлись на два лагеря. Один лагерь – нужно говорить про эти 8 лет. С одной стороны – пропагандистский лагерь, с другой – адекватный, на мой взгляд.

– Ты говоришь, что хоккей – лишь маленькая часть. А что важно?

– Как народ живет, социальная составляющая. Если ее нет, если люди живут за чертой бедности, я считаю, что это важно.

– А в России так живут?

– Конечно. Ты так удивленно спрашиваешь.

– У тебя спросят: откуда ты это знаешь, живешь с 17 лет в Северной Америке, а вырос в Москве.

– На статистику посмотрите. Средняя зарплата. Сколько у людей в банке денег. В Америке у 3% - миллион долларов в банке, если посчитать все сбережения. А в России – 0,3, меньше 1%. Средняя зарплата в России – 560 долларов, в Америке – 4,5-4,6 тысячи.

– В Америке цены выше.

– В 9 раз? Не в 9.

– Как думаешь, если бы ты не уехал, остался в России и играл в КХЛ, ты бы поддерживал конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru)?

– Знаешь поговорку русскую: «Если бы у бабушки...» Нельзя ее говорить, колхозная она. Я не знаю. Понимаю, что всем нужно кормить семью. Ребята, которые играют в КХЛ и надевают майки с Z, они все в основном думают о семье.

Есть игроки, у которых не получилось в НХЛ и никогда уже не получится. А КХЛ – вторая лига мира и по деньгам, и по уровню. Им хочется заниматься любимым делом и получать за это деньги, чтобы хватило на семью.

К с сожалению, мир таков, что люди наступают на свои моральные принципы, чтобы прокормить семью. У них нет другой возможности.

– Ты задавал себе вопрос: наступил бы ты на свои принципы, если бы был в другой ситуации, в том числе финансовой?

– Это тяжело. Как об этом думать? Я в другой ситуации финансовой. Надеюсь, заработаю денег и их хватит до конца жизни. Надеюсь, у меня 7-8 лет карьеры.

Если бы варился в России и постоянно слушал это нагнетание, если бы друзья были из всяких силовых структур и ОПГ, может, они показали бы мне жизнь, и меня занесло бы в какое-то другое место.

Но мне повезло попасть в НХЛ. Даже из американских детей процент попадания в – 0,000073. У канадских еще ниже – потому что больше детей занимается хоккеем, – сказал защитник « » в интервью Юрию Дудю*.

* – признан в России иностранным агентом.