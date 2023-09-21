Задоров о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Кто-то предлагал сделать заявление от всех, но разделились на два лагеря»
Никита Задоров рассказал о реакции российских хоккеистов на события на Украине.
Настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича.
– Это правда, что в первые дни конфликта (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru) был создан чат в телеграме русских хоккеистов, играющих в НХЛ, где стали обсуждать коллективное высказывание?
– Да. Не помню, сколько дней прошло, но в самом начале мы собрали чат.
– Кто это сделал?
– Серега Бобровский был инициатором. Он всех собрал и сказал: «Ребята, нам нужно держаться вместе. Сейчас тяжелая ситуация, и нужно решать, что делать».
Мы стали предлагать разные вещи. Кто-то – может быть, я – посчитал, что нам нужно сделать заявление от всех русских хоккеистов [НХЛ].
У кого-то есть документы, у кого-то нет, кто-то на визах, кто-то на птичьих правах. Мы все следили за ситуацией. Мы вообще не знали – может, нам визы аннулируют. Или канадские визы, потому что Канада была еще более против, чем Америка. Мы не понимали, в каком мире сейчас находится русский народ и русские игроки НХЛ.
У нас началась дискуссия насчет того, какое заявление должно быть, что в нем должно прозвучать.
– И в итоге это ни к чему не привело?
– Разошлись на два лагеря. Один лагерь – нужно говорить про эти 8 лет. С одной стороны – пропагандистский лагерь, с другой – адекватный, на мой взгляд.
– Ты говоришь, что хоккей – лишь маленькая часть. А что важно?
– Как народ живет, социальная составляющая. Если ее нет, если люди живут за чертой бедности, я считаю, что это важно.
– А в России так живут?
– Конечно. Ты так удивленно спрашиваешь.
– У тебя спросят: откуда ты это знаешь, живешь с 17 лет в Северной Америке, а вырос в Москве.
– На статистику посмотрите. Средняя зарплата. Сколько у людей в банке денег. В Америке у 3% - миллион долларов в банке, если посчитать все сбережения. А в России – 0,3, меньше 1%. Средняя зарплата в России – 560 долларов, в Америке – 4,5-4,6 тысячи.
– В Америке цены выше.
– В 9 раз? Не в 9.
– Как думаешь, если бы ты не уехал, остался в России и играл в КХЛ, ты бы поддерживал конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru)?
– Знаешь поговорку русскую: «Если бы у бабушки...» Нельзя ее говорить, колхозная она. Я не знаю. Понимаю, что всем нужно кормить семью. Ребята, которые играют в КХЛ и надевают майки с Z, они все в основном думают о семье.
Есть игроки, у которых не получилось в НХЛ и никогда уже не получится. А КХЛ – вторая лига мира и по деньгам, и по уровню. Им хочется заниматься любимым делом и получать за это деньги, чтобы хватило на семью.
К с сожалению, мир таков, что люди наступают на свои моральные принципы, чтобы прокормить семью. У них нет другой возможности.
– Ты задавал себе вопрос: наступил бы ты на свои принципы, если бы был в другой ситуации, в том числе финансовой?
– Это тяжело. Как об этом думать? Я в другой ситуации финансовой. Надеюсь, заработаю денег и их хватит до конца жизни. Надеюсь, у меня 7-8 лет карьеры.
Если бы варился в России и постоянно слушал это нагнетание, если бы друзья были из всяких силовых структур и ОПГ, может, они показали бы мне жизнь, и меня занесло бы в какое-то другое место.
Но мне повезло попасть в НХЛ. Даже из американских детей процент попадания в НХЛ – 0,000073. У канадских еще ниже – потому что больше детей занимается хоккеем, – сказал защитник «Калгари» в интервью Юрию Дудю*.
* – признан в России иностранным агентом.
Да и после того как обзырянился сам Кучера, вряд ли теперь кто-то согласится.