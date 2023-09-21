Задоров о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Кто-то предлагал сделать заявление от всех, но разделились на два лагеря»

Теги Флорида Калгари Сергей Бобровский НХЛ КХЛ Никита Задоров Юрий Дудь Политика Хоккей

Никита Задоров рассказал о реакции российских хоккеистов на события на Украине.

Настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича.

– Это правда, что в первые дни конфликта (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru) был создан чат в телеграме русских хоккеистов, играющих в НХЛ, где стали обсуждать коллективное высказывание?

– Да. Не помню, сколько дней прошло, но в самом начале мы собрали чат.

– Кто это сделал?

– Серега Бобровский был инициатором. Он всех собрал и сказал: «Ребята, нам нужно держаться вместе. Сейчас тяжелая ситуация, и нужно решать, что делать».

Мы стали предлагать разные вещи. Кто-то – может быть, я – посчитал, что нам нужно сделать заявление от всех русских хоккеистов [НХЛ].

У кого-то есть документы, у кого-то нет, кто-то на визах, кто-то на птичьих правах. Мы все следили за ситуацией. Мы вообще не знали – может, нам визы аннулируют. Или канадские визы, потому что Канада была еще более против, чем Америка. Мы не понимали, в каком мире сейчас находится русский народ и русские игроки НХЛ.

У нас началась дискуссия насчет того, какое заявление должно быть, что в нем должно прозвучать.

– И в итоге это ни к чему не привело?

– Разошлись на два лагеря. Один лагерь – нужно говорить про эти 8 лет. С одной стороны – пропагандистский лагерь, с другой – адекватный, на мой взгляд.

– Ты говоришь, что хоккей – лишь маленькая часть. А что важно?

– Как народ живет, социальная составляющая. Если ее нет, если люди живут за чертой бедности, я считаю, что это важно.

– А в России так живут?

– Конечно. Ты так удивленно спрашиваешь.

– У тебя спросят: откуда ты это знаешь, живешь с 17 лет в Северной Америке, а вырос в Москве.

– На статистику посмотрите. Средняя зарплата. Сколько у людей в банке денег. В Америке у 3% - миллион долларов в банке, если посчитать все сбережения. А в России – 0,3, меньше 1%. Средняя зарплата в России – 560 долларов, в Америке – 4,5-4,6 тысячи.

– В Америке цены выше.

– В 9 раз? Не в 9.

– Как думаешь, если бы ты не уехал, остался в России и играл в КХЛ, ты бы поддерживал конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru)?

– Знаешь поговорку русскую: «Если бы у бабушки...» Нельзя ее говорить, колхозная она. Я не знаю. Понимаю, что всем нужно кормить семью. Ребята, которые играют в КХЛ и надевают майки с Z, они все в основном думают о семье.

Есть игроки, у которых не получилось в НХЛ и никогда уже не получится. А КХЛ – вторая лига мира и по деньгам, и по уровню. Им хочется заниматься любимым делом и получать за это деньги, чтобы хватило на семью.

К с сожалению, мир таков, что люди наступают на свои моральные принципы, чтобы прокормить семью. У них нет другой возможности.

– Ты задавал себе вопрос: наступил бы ты на свои принципы, если бы был в другой ситуации, в том числе финансовой?

– Это тяжело. Как об этом думать? Я в другой ситуации финансовой. Надеюсь, заработаю денег и их хватит до конца жизни. Надеюсь, у меня 7-8 лет карьеры.

Если бы варился в России и постоянно слушал это нагнетание, если бы друзья были из всяких силовых структур и ОПГ, может, они показали бы мне жизнь, и меня занесло бы в какое-то другое место.

Но мне повезло попасть в НХЛ. Даже из американских детей процент попадания в НХЛ – 0,000073. У канадских еще ниже – потому что больше детей занимается хоккеем, – сказал защитник «Калгари» в интервью Юрию Дудю*.

* – признан в России иностранным агентом.

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71 комментарий

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Елена Бабушкина
Ответ Любитель побеждать
Дудь бы хотя б одного позвал с противоположным своему мнением, а то фигова журналистика, ничем не отличающаяся от пула Кремля.
Кучера?
+35
-5
+30
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LAnd
Ответ Любитель побеждать
Дудь бы хотя б одного позвал с противоположным своему мнением, а то фигова журналистика, ничем не отличающаяся от пула Кремля.
Кучеру подзабыли уже?
+25
-4
+21
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Deathember
Ответ Фёдор Кузнецов
"С одной стороны пропогандисткий с другой адекватный", мне кажется эта фраза описывает, Задорова,человек как и многие с его позицией думает по принципу есть моя позиция, а есть неправильная и пропагандисткая
А ты посмотри что с людьми в РФ делают за ДРУГУЮ позицию, а потом сравни с Европой и США. Вот когда людей на Западе будут в тюрьмы сажать за собственное мнение - тогда можно будет говорить, что ТАМ не лучше, чем у нас.
+36
-16
+20
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bellyashe
Ответ Любитель побеждать
Дудь бы хотя б одного позвал с противоположным своему мнением, а то фигова журналистика, ничем не отличающаяся от пула Кремля.
звал уже одного, оскароносное интервью вышло)
+18
-2
+16
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Makeav
Ответ Любитель побеждать
Дудь бы хотя б одного позвал с противоположным своему мнением, а то фигова журналистика, ничем не отличающаяся от пула Кремля.
Дудь говорил в интервью с Кучерой, что все «с противоположным мнение» отказываются от интервью с ним. Так что не в нем дело.

Да и после того как обзырянился сам Кучера, вряд ли теперь кто-то согласится.
+18
-4
+14
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Svensson 70
Повылезали 15- ти рублевые
+13
-6
+7
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Pronger
Надеть майку в поддержу армии США в НХЛ это ок, Никита норм в камуфляжном джерси на раскатке катался,надеть майку в поддержку ВС РФ в КХЛ это уже ДРУГОЕ))
+30
-26
+4
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АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Ответ Любитель побеждать
Дудь бы хотя б одного позвал с противоположным своему мнением, а то фигова журналистика, ничем не отличающаяся от пула Кремля.
Так они боятся. Возьми любого представителя "противоположного" мнения, они только в своем кругу способны вести дискуссию. В остальных случаях сразу теряются и смотрятся жалко. Отлично видно на самых ярких представителях пропаганды.
+10
-6
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Савелий Крапивкин
Ответ Любитель побеждать
Дудь бы хотя б одного позвал с противоположным своему мнением, а то фигова журналистика, ничем не отличающаяся от пула Кремля.
Звал. И до этого (Киселев) и сейчас (Кучера)
+6
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Pasha0403
интересно кто в каком лагере🤔
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Егор Параскун
Ответ Maxim Shumov
Комментарий удален модератором
А кого вы подразумеваете под ватой? Людей, не совершивших тарас-переход и которые (вот чудеса) поддерживают свою страну, а не какую-то ещё?
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nolan_90
Ответ Любитель побеждать
Дудь бы хотя б одного позвал с противоположным своему мнением, а то фигова журналистика, ничем не отличающаяся от пула Кремля.
Странное желание у вас смотреть на ютубе как кто-то публично будет есть кал
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nolan_90
Ответ Shurickello
При этом Никита одевал радужные майки в поддержку ЛГБТ перед игрой в НХЛ и в Чикаго, и в Калгари. Наверно, потому что: "К с сожалению, мир таков, что люди наступают на свои моральные принципы, чтобы прокормить семью. У них нет другой возможности."(с)Н.Задоров. Но об этом он умолчал.
Вы гений сравнений
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VaD
Задоров весьма умен для спортсмена. Хорошее интервью.
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Ярик01
Ответ Любитель побеждать
Дудь бы хотя б одного позвал с противоположным своему мнением, а то фигова журналистика, ничем не отличающаяся от пула Кремля.
Кучера, Михалков, Шнуров, Киселев и Жириновский недостаточно патриотичны?
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fbd
Ответ mer_KCA
Циферки посчитал - обычной прием либерастов, так что, Задоров это Вы подверженны пропаганде и совсем не шевелите мозгами …
А что может быть объективнее цифр? Его интерпретация цифр не очень правильная, но по сути он прав.
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artpal
Ответ АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Так они боятся. Возьми любого представителя "противоположного" мнения, они только в своем кругу способны вести дискуссию. В остальных случаях сразу теряются и смотрятся жалко. Отлично видно на самых ярких представителях пропаганды.
Киселев в свое время Дудя размотал, с тех пор никаких представителей провластной позиции с более-менее высоким интеллектом у Дудя в блоге не было
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Deathember
А ты посмотри что с людьми в РФ делают за ДРУГУЮ позицию, а потом сравни с Европой и США. Вот когда людей на Западе будут в тюрьмы сажать за собственное мнение - тогда можно будет говорить, что ТАМ не лучше, чем у нас.
Во время второй мировой в сша неплохо так сажали не только за мнение, но и просто за неправильную национальность.
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noqz1488@gmail.com
Ответ Deathember
А ты посмотри что с людьми в РФ делают за ДРУГУЮ позицию, а потом сравни с Европой и США. Вот когда людей на Западе будут в тюрьмы сажать за собственное мнение - тогда можно будет говорить, что ТАМ не лучше, чем у нас.
На Украине уже лет 10 сажают. На западе кенселят без суда и следствия, ломают жизни за альтернативную точку зрения.
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Moffo
Подполковник Овечкин покинул чат
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Gleb
Ответ Андрей Балабаев
Вывод прост: играл бы в кхл-не рыпался
В НХЛ играет один Задоров из граждан РФ? Почему Овечкин не высказался?
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s3mp3riuv3nis
Ответ Gleb
В НХЛ играет один Задоров из граждан РФ? Почему Овечкин не высказался?
А почему Овечкин и вообще кто-то должен высказываться?
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Alexander91
Ответ Textus
Думаю это только половина из интервью.. Держимся ребята! Надо крепануться.. глядишь завтра про футбол почитаем.. или хотя бы про спорт
Интервью 2 часа,потом будут новости от Кожевникова и Назарова и Ко (ну или кто за них их пишет)
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Textus
Ответ Ярик01
Три новости это аж половина? Бедняга, как тебе тяжело с "ребятами" держаться против небольшого текста
дело не в размере, а в содержании
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Pronger
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
У прозападных холуев всегда так - свое холуйство они скромно называют мнением, чужое же мнение, не совпадающее с "правильным", объявляется ненастоящим и проплаченным.
Пойду смотреть Соловьева, заодно проверю пришла ли ЗП из Кремля
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