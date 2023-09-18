«Зенит» в 1 очке от «Краснодара», СКА проиграл 5-й матч подряд, Бэбкок уволен из «Коламбуса», Хохлов – из «Сочи», победа «Реала», поражения Ферстаппена и «Ред Булла», 1+1 Головина и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Рубин» в гостях (3:0) и сократил отставание от «Краснодара» в РПЛ до 1 очка. Вильзон Изидор забил в дебютном матче за Питер – уже на 8-й минуте. «Локомотив» проиграл «Оренбургу» (0:2), пропустив после дальних ударов на 84-й и 94-й, а Артему Дзюбе порвали майку.

2. СКА проиграл 5-й матч подряд, уступив «Сибири» (1:2). В конце первого периода Роман Ротенберг и Брендан Лайпсик были удалены за разговоры с арбитром – СКА остался втроем и пропустил. У команды Романа Ротенберга 5 поражений в 7 играх сезона КХЛ.

3. «Реал Мадрид» обыграл «Реал Сосьедад» (2:1), пропустив на 5-й минуте. 33-летний Хоселу забил победный, Арсен Захарян вышел на 81-й. Мадридский клуб выиграл все 5 матчей на старте Ла Лиги, следующая игра в чемпионате – дерби с «Атлетико» на выезде.

4. У Маурисио Почеттино в «Челси» 1 победа в 5 матчах АПЛ, команда в воскресенье сыграла 0:0 с «Борнмутом». «Синие» идут на 14-м месте. «Арсенал» обыграл «Эвертон» в гостях (1:0), у команды Артеты 4 победы и ничья на старте чемпионата Англии.

5. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл Гран-при Сингапура-2023, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й. Лидер сезона «Формулы-1» Макс Ферстаппен проиграл после рекордных 10 побед подряд, а «Ред Булл» – впервые в 2023 году, завершив рекордную серию из 15 побед подряд. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл врезался в барьеры на последнем круге, упустив подиум.

6. Майк Бэбкок уволен из «Коламбуса». Тренер ранее попросил игроков поделиться семейными фотографиями – Бэбкок объяснил это желанием лучше узнать их. Его назначили два месяца назад.

7. Федерация фигурного катания России отреагировала на ситуацию с Петром Гуменником и группой Rammstein. Гендиректор Александр Коган призвал «не заниматься ерундой», а исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе сказал, что нет «никакого события».

8. «Сочи» и Дмитрий Хохлов расторгли контракт. Александр Точилин назначен главным тренером команды.

9. На контрольных прокатах сборной России показали произвольные программы: у Валиевой «Черная пантера», у Горбачевой «Ход королевы», у Жилиной – Майкл Джексон, у Семененко – «Ромео и Джульетта», у Кондратюка – «Ода к радости», у Гуменника – «Дориан Грей». Мишина и Галлямов катались под «Листоманию», у Бойковой и Козловского – «Времена года», у Косторной и Куницы – «Голодные игры».

10. Александр Головин забил и сделал ассист в матче с «Лорьяном». У хавбека «Монако» 3 (2+1) очка в этом сезоне. Далер Кузяев результативными действиями не отметился: его «Гавр» сыграл 0:0 с «Лионом».

11. «Рома» забила 7 голов «Эмполи» – это первая победа команды Моуринью в сезоне Серии А. Ромелу Лукаку отметился первым голом за римлян.

12. Кубок мира по регби-2023. Австралия уступила Фиджи, ЮАР разгромила Румынию, Англия победила Японию.

13. Зелимхан Бакаев уйдет из «Зенита» в аренду. Он улетит из Петербурга в понедельник, сообщил инсайдер Иван Карпов. Александр Медведев по этому поводу рассказал анекдот.

14. Выяснилось, что Луис Рубиалес отказался произносить речь с извинениями за поцелуй с Эрмосо на Генеральной ассамблее Королевской футбольной федерации Испании. Ее подготовил советник, нанятый федерацией для улучшения его имиджа.

15. Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Команда Бабикова и Латыпова победила в эстафете, команда Гараничева и Логинова – 2-я. Женскую эстафету выиграла команда Шевченко и Казакевич, команда Резцовой и Каплиной – 2-я.

16. Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,23 метра.

17. Россиянин Абасгаджи Магомедов завоевал серебро на ЧМ по вольной борьбе, уступив американцу Виталию Аруджау, Абдулла Курбанов проиграл поединок за бронзу Мэйсону Пэррису.

18. Владимир Никитин установил рекорд страны и Московского Марафона на 10 км. Он пробежал дистанцию за 28 минут

Цитаты дня.

Коммодор об уходе Бэбкока из «Коламбуса»: «Ты высокомерный кусок дерьма. Собирай свое барахло и езжай домой. Официально: ты токсик»

Чеферин о трансферах саудовцев: «Неправильный подход к развитию футбола. Если любимый игрок улетает на Марс, вы просто перестаете за ним следить. Скажете, куда ушел Бензема?»

Ротенберг о 5-м поражении: «Обращаю внимание на календарь – не было у СКА 4 игр на выезде подряд в прошлом сезоне, у всех было по 3 матча. Впереди еще вылет на Дальний Восток»

Президент Португалии о Роналду и идентичности своего народа: «Мы – фаду, треска, калду верде, кузиду, вира, корридинью и фанданго. Мы – Криштиану»

Ветлугин о запрете на Rammstein: «Если чувства какого-то депутата будут ущемляться под «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце», то подо что нам кататься?»

«Нам Месси по барабану. Мы переживаем за себя и хотим быть в плей-офф». Вингер «Атланты» Силва после 5:2 с «Интер Майами»

Александр Тихонов: «Российский футбол – позор державы, 30 лет ничего не показываем. На «Матч ТВ» реклама с онанистом Дзюбой, над которым смеялась вся страна»

Рудковская о Валиевой: «Есть вес для спорта, а есть для жизни. Для меня эстетика и форма имеет значение в фигурном катании»

Тренер Гуменника о запрете выступать под Rammstein: «Москвина сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше»

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