Тренер Гуменника о запрете выступать под Rammstein: «Москвина сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше»
Тренер Петра Гуменника объяснила причину отказа от программы под песню Rammstein.
«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна (Москвина) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что «Рамштайн» – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась.
Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федерации всех зимних видов спорта.
Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим.
В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под «Рамштайн», но никаких угроз, что нас накажут, не было.
Найти что-то подобное под поставленную программу мы не смогли, видимо, трое суток все-таки не могут заменить четыре месяца работы. И придумать, как отстаивать свою точку зрения, когда у тебя в руках даже нет письма, сложно.
Я хотела снять Петра с прокатов, потому что он только начал тренироваться после болезни (раз нельзя показать новую программу, раз элементы не может делать в полную силу, что показывать-то), у меня не получилось. Все в кучу, разгрести кучу не смогла.
Извините, мне как тренеру реально стыдно», – написала Вероника Дайнеко.
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
– Может, он про маму Гитлера поёт.
(из какого-то сериала моей юности)
Может, БК и правы, что ушли от Москвиной
Совдеповский подход уже как-то через край
Хочу МГ к Слюсаренко. Круто было бы у Мозер, у Плешкова классная прога, но она же их развалит(
Но как будто если и они хотят карьеру перезапустить, то нужен переход.
Ждала прорыва от Колесова с Кадыровой, но по прежнему пресная пара, с хорошими элементами
Москвина прекрасна, но подход нужен более современный