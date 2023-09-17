Тренер Петра Гуменника объяснила причину отказа от программы под песню Rammstein.

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна ( ) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что «Рамштайн» – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась.

Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федерации всех зимних видов спорта.

Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим.

В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под «Рамштайн», но никаких угроз, что нас накажут, не было.

Найти что-то подобное под поставленную программу мы не смогли, видимо, трое суток все-таки не могут заменить четыре месяца работы. И придумать, как отстаивать свою точку зрения, когда у тебя в руках даже нет письма, сложно.

Я хотела снять Петра с прокатов, потому что он только начал тренироваться после болезни (раз нельзя показать новую программу, раз элементы не может делать в полную силу, что показывать-то), у меня не получилось. Все в кучу, разгрести кучу не смогла.

Извините, мне как тренеру реально стыдно», – написала Вероника Дайнеко.

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Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?