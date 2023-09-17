Тренер Гуменника о запрете выступать под Rammstein: «Москвина сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше»

Теги Тамара Москвина сборная России Олег Матыцин мужское катание Министерство спорта России Политика Петр Гуменник контрольные прокаты музыка Вероника Дайнеко Фигурное катание

Тренер Петра Гуменника объяснила причину отказа от программы под песню Rammstein.

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна (Москвина) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что «Рамштайн» – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась. 

Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федерации всех зимних видов спорта.

Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим. 

В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под «Рамштайн», но никаких угроз, что нас накажут, не было. 

Найти что-то подобное под поставленную программу мы не смогли, видимо, трое суток все-таки не могут заменить четыре месяца работы. И придумать, как отстаивать свою точку зрения, когда у тебя в руках даже нет письма, сложно.

Я хотела снять Петра с прокатов, потому что он только начал тренироваться после болезни (раз нельзя показать новую программу, раз элементы не может делать в полную силу, что показывать-то), у меня не получилось. Все в кучу, разгрести кучу не смогла.

Извините, мне как тренеру реально стыдно», – написала Вероника Дайнеко. 

ФОТО 1 ФОТО 2

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

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298 комментариев

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Anna
Печально все с государством, если выбор музыки фигуристом - дело государственной важности
+234
-11
+223
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Defender64
Сумасшедший дом. Устроили цирк какой-то. Из пальца высосанная ни на чём не основанная претензия от какого-то неадеквата с депутатским мандатом. Придумал неадекватную идею и чувствует себя гордым и важным. Надо было наплевать с высокой колокольни на него, и что бы сделали? Дискву впаяли? Руководство федры уволили? Зла не хватает.
+100
-3
+97
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papadok
Ответ АннаФ
Что не так с Рамштайном?
С "Рамштайном" все хорошо :), не волнуйтесь, это с Москвиной что-то не так.
+96
-18
+78
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Александр Шейфер
Ответ Порядка.нет
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Тоже бред. Но что мы все на других смотрим?
+65
-2
+63
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Defender64
И с каких это пор делом государственной важности является музыка к программе? Такая реакция, будто Петя хотел кататься под гимн Украины.
+66
-5
+61
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U-hoho
Ответ Порядка.нет
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Нас беспокоит наша страна - какое мне дело до Литвы? Пусть делают что хотят. За собой следить нужно.
+56
0
+56
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Авика
Ответ Defender64
И с каких это пор делом государственной важности является музыка к программе? Такая реакция, будто Петя хотел кататься под гимн Украины.
У нас в городе мэр озаботился репертуром караоке, где кто-то пел песню Верки Сердючки. Он реально поднял этот вопрос на планерке. Другие проблемы ведь все решены, Сердючку убрать осталось и заживем...
+43
0
+43
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Авика
А кто такой Картушин Евгений? Один из тех, кто сейчас строчит везде обращения на тему "запретить"? Сейчас постоянно кто-то пишет в инстанции свои требования. Причем по поводам, которые никто и не заметит, настолько малозначительны, но поднять шумиху надо обязательно. После требования перекрасить гипермаркет "Лента" ничему уже не удивляюсь.
+37
0
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huge_n_terrible
– Так это про маму песня, Mutter.
– Может, он про маму Гитлера поёт.
(из какого-то сериала моей юности)
+35
0
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Melnikov1968
Выбор музыки для программы, теперь является делом государственной важности,без одобрения президента ни-ни. Уверен, что скоро обычным гражданам будут рекомендовать какие фильмы смотреть, какую музыку слушать, какую одежду носить. Старческий маразм наступает.
+34
-5
+29
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Что не так с Рамштайном?
+31
-3
+28
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Урагана Эриксен
Какой же бред и беспредел. Зато кататься под «оладушки от бабушки» самое то 🤦🏻‍♀️ Сил и терпения Гуменнику и Дайнеко.
+34
-7
+27
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duffy
Ответ Порядка.нет
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Не "в шоу" , а у навки, которая под всеми санкциями
+25
0
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Гур
Ответ Defender64
И с каких это пор делом государственной важности является музыка к программе? Такая реакция, будто Петя хотел кататься под гимн Украины.
А что не так с гимном Украины? 🤔
+32
-9
+23
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Katerina Sunny
Сейчас начнут учить спортсменов, что патриотично, а что нет.
+24
-2
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Здравый@смысл@
Заставь дурака богу молиться , он и лоб расшибет! Это про слишком рьяных желающих выслужиться!
+23
-3
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Vendetta4111323
Эээ
Может, БК и правы, что ушли от Москвиной
Совдеповский подход уже как-то через край

Хочу МГ к Слюсаренко. Круто было бы у Мозер, у Плешкова классная прога, но она же их развалит(

Но как будто если и они хотят карьеру перезапустить, то нужен переход.
Ждала прорыва от Колесова с Кадыровой, но по прежнему пресная пара, с хорошими элементами
Москвина прекрасна, но подход нужен более современный
+29
-9
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Оз
Евгений Картушин - это вообще кто? Какой-то левый чел пишет жалобу, а из-за него труд фигуриста теперь в помойку?! Жуть какая-то. Эти пенсионеры из Федры совсем уже.
+21
-1
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ papadok
С "Рамштайном" все хорошо :), не волнуйтесь, это с Москвиной что-то не так.
Или с теми, кто прислал ей это письмо
+20
0
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imaxim
Ответ Порядка.нет
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И вообще, что за вотэбаутизм. На своё бревно надо смотреть
+21
-3
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Лиля Симонова
Ответ aleks007smol
У Москвиной уже старческий маразм. Ни одно искусство не должно быть выше плитки партии
Москвиной очень много лет. Она знает, что бывает, когда не следуют рекомендациям сверху. Это всё очень печально.
+21
-3
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GibsonFlyingV
Ответ Black&White
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Ну и,чем это хуже шлака с российской "эстрады"?
+17
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Оз
Ответ Black&White
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Вообще-то с Тилля все обвинения сняли. Он не виновен вообще-то. Так что перестаньте набросы свои писать, пожалуйста! И по Вашей логике так-то и Джексона нужно запретить, но что-то все под него катаются.
+17
0
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Алина Косых
а не хотят ли они лучше заняться отслеживанием повторов музыки в программах?
+17
0
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nolan_90
Интересное государство, где песня Рамштайша может подорвать его устои
+19
-3
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