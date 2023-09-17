Ротенберг и Лайпсик получили удаления за разговоры с арбитром, оставив СКА втроем. «Сибири» забила и ведет 2:0 после 1-го периода

СКА получил четыре минуты штрафа за разговоры с арбитром.

Питерцы играют против «Сибири» в матче Фонбет чемпионата .

На последней минуте первого периода нападающий питерцев оказался на льду, проезжая рядом со скамейкой « ».

Вернувшись на скамейку СКА, форвард начал высказывать недовольство с адрес арбитров. После этого судьи остановили игру, удалив Лапйсика на две минуты за неспортивное поведение.

В этой же паузе СКА получил еще две минуты в качестве командного штрафа – за неспортивное поведение тренеру СКА. В этот момент телекамеры показали главного тренера СКА Романа Ротенберга.

СКА остался втроем против пятерых игроков соперника. «Сибирь» реализовала большинство спустя семь секунд – отличился Тэйлор Бек. Команда Дэвида Немировски ведет 2:0 после первого периода.

Главные арбитры матча – Владимир Мочалов и Павел Овчинников.