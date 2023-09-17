Ротенберг и Лайпсик получили удаления за разговоры с арбитром, оставив СКА втроем. «Сибири» забила и ведет 2:0 после 1-го периода

Теги Сибирь СКА судьи видео КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик Хоккей

СКА получил четыре минуты штрафа за разговоры с арбитром.

Питерцы играют против «Сибири» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

На последней минуте первого периода нападающий питерцев Брендан Лайпсик оказался на льду, проезжая рядом со скамейкой «Сибири».

Вернувшись на скамейку СКА, форвард начал высказывать недовольство с адрес арбитров. После этого судьи остановили игру, удалив Лапйсика на две минуты за неспортивное поведение.

В этой же паузе СКА получил еще две минуты в качестве командного штрафа – за неспортивное поведение тренеру СКА. В этот момент телекамеры показали главного тренера СКА Романа Ротенберга.

СКА остался втроем против пятерых игроков соперника. «Сибирь» реализовала большинство спустя семь секунд – отличился Тэйлор Бек. Команда Дэвида Немировски ведет 2:0 после первого периода.

Главные арбитры матча – Владимир Мочалов и Павел Овчинников.

27 комментариев

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Дмитрий Макаров
он думает ему всё позволено?
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Красная стрела
Да, судьи в хоккее всё таки с яйцами. Не так плохо всё, как в футболе 😁
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Леонид Колобов
По обмотке крюка видно что это Кадейкин по Лайпсику попал
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Марсель Объелся
Давай Сибирь, вся Сибирь за вас
Да что там Новосибирск,вся Россия сегодня за Сибирь!
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Ферзь на р1
Бальзам на душу, когда СКА летит в счёте! Йоси морально сломлен
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Марсель Объелся
Давай Сибирь, вся Сибирь за вас
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HockeyMan
Да кто бы лайпсику не попал, не надо кричать матом со скамейки. Когда будет свисток и остановка игры, судьи соберутся в консилиум и обсудят, кто что видел.
А своими психозами, Лайпсик и Ротенберг, убивают игру команды
+6
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Carver
Судья молодец, не зассал.
+6
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Nikolay Ryabchikov
Ахахахахахах
Я как болельщик ска искренне желаю нам сегодня проиграть. И так до тех пор, пока Йозе не уедет в Рим
+6
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HockeyMan
Ответ upuckuH
почему за удар по лицу клюшкой не дали 2 минуты ?
Потому что свой игрок попал
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Melnikov1968
Теперь РР целую неделю будет бухтеть.
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Роман Комисинский
Интересно, я один радуюсь неудачам СКА?)
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ну это праздник какой то🤣
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Огюст
Ну сегодня сайт будет "трещать " после матча от комментов ГЛ тренера Ска в сторону судей !
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Ми Ша
Респект и уважуха арбитрам!
После матча извиняться перед Ромой не будут за не правильное удаление ))
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ROS#
Круто играют в пивной лиге, не то что в кхэлии )
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Олег
За губой следить надо...😉
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Кот24
Вот же ...., ладно ещё игрок на эмоциях, но этот Клоун просто добивает команду. Болею за СКА, крайне обидно, но с этим "тренером" в таком дерме будем
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9wkbc9rjcb
Сливают бездаря откровенно, вышел на площадку хрясь клюхой и отдыхать, а миллиарды на счет пожалуйста, прикольно, вперед Сибирь….
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Пол Ганарара:
В новом СКА отражается вся наша страна. Нечто малокомпетентное пытается чем-то управлять и, даже имея хороший ресурс, все равно умудряется провалиться
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юрий зайцев
Сегодня Ротан обязан уволить себя😭🤣😂
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AndreyEN
Ответ Марсель Объелся
Давай Сибирь, вся Сибирь за вас
да ну нет конечно)) гадкие новосибирские, как за это дно можно болеть?)
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Mikita Zakharau
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Да что там Новосибирск,вся Россия сегодня за Сибирь!
Да и не только Россия!
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ivan555navi
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Ответ Carver
Судья молодец, не зассал.
Значит всё же хейтеры как всегда лгали, когда тут уверяли, что вся КХЛ куплена и принадлежит РР?
Ну, ладно, хоть сами свою ложь разоблачаете.
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Олег
Ответ Nikolay Ryabchikov
Ахахахахахах Я как болельщик ска искренне желаю нам сегодня проиграть. И так до тех пор, пока Йозе не уедет в Рим
Вот это другой разговор.. Только Йёська всему виной....🤡😄🤝
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