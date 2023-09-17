Ротенберг и Лайпсик получили удаления за разговоры с арбитром, оставив СКА втроем. «Сибири» забила и ведет 2:0 после 1-го периода
СКА получил четыре минуты штрафа за разговоры с арбитром.
Питерцы играют против «Сибири» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
На последней минуте первого периода нападающий питерцев Брендан Лайпсик оказался на льду, проезжая рядом со скамейкой «Сибири».
Вернувшись на скамейку СКА, форвард начал высказывать недовольство с адрес арбитров. После этого судьи остановили игру, удалив Лапйсика на две минуты за неспортивное поведение.
В этой же паузе СКА получил еще две минуты в качестве командного штрафа – за неспортивное поведение тренеру СКА. В этот момент телекамеры показали главного тренера СКА Романа Ротенберга.
СКА остался втроем против пятерых игроков соперника. «Сибирь» реализовала большинство спустя семь секунд – отличился Тэйлор Бек. Команда Дэвида Немировски ведет 2:0 после первого периода.
Главные арбитры матча – Владимир Мочалов и Павел Овчинников.
А своими психозами, Лайпсик и Ротенберг, убивают игру команды
Я как болельщик ска искренне желаю нам сегодня проиграть. И так до тех пор, пока Йозе не уедет в Рим
После матча извиняться перед Ромой не будут за не правильное удаление ))
Ну, ладно, хоть сами свою ложь разоблачаете.