Чеферин о трансферах саудовцев: «Неправильный подход к развитию футбола. Если любимый игрок улетает на Марс, вы просто перестаете за ним следить. Скажете, куда ушел Бензема?»

Теги Карим Бензема Карлос Тевес Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА УЕФА высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА не считает, что Саудовская Аравия угрожает европейскому футболу.

– Думаю, что эта история будет относительно скоротечной. Я много раз говорил, что это неправильный подход к развитию футбола. Не нужно пытаться развивать футбол при помощи игроков, практически завершивших карьеру в Европе. Китай поступал так несколько лет назад, и его команда до сих пор не попадает на ЧМ.

Да, можно говорить о новом уровне с точки зрения имен, но не денег. Карлос Тевес, звездный футболист, подписывал в Китае контракт на 100 млн долларов в свое время. Сейчас суммы немного больше, наверное, но я не вижу у молодых звезд вроде Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе желания переехать в Саудовскую Аравию.

– Кого из тех звездных футболистов, что покинули Европу в этом году, вам будет не хватать больше всего?

– Не сказал бы, что мне кого-то будет не хватать. На следующей неделе начинается Лига чемпионов, все ее ждут. В апреле я выступал с лекцией в Гарвардском университете в США, там были 400 студентов и профессоров. Когда я спросил, кто следит за европейским футболом, руку подняли 397. Еще трое сказали, что смотрят МЛС. Один из них был в футболке «Баварии».

Так что у нашего футбола все отлично. Наши исследования говорят, что люди следят за двумя направлениями: своей национальной сборной или клубом и каким-то чемпионатом. Если ваш любимый игрок улетает на Марс, вы просто перестаете за ним следить. Такие новости интересны только во время трансферного окна. Вы сможете мне сказать, куда перешел Карим Бензема?

– Честно говоря, не помню. «Аль-Ахли»? «Аль-Хилаль»?

– А где он играл раньше?

– В «Реале».

– Ну вот, сами видите. В этом и заключается суть сказанного мной, – отметил Александер Чеферин.

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13 комментариев

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uchiyamada
я с ним согласен. Мне по-прежнему интересны ЛЧ, АПЛ и бундеслига, и я без понятия, что происходит в саудовском чемпе.
+7
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WelcomeBackPURE
После слов о вопросе в сторону пиндосов о его компетенции все понятно
+6
-2
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madaev
Могу, в Аль-Иттихад
+4
-3
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Андрей Климентов
Ай Воттафак, это хотя бы крутое название
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Alexander Gudimov
Хм, большинство тех, кто пришёл на лекцию главы УЕФА, интересуются европейским футболом? Неожиданно!
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Юрий Богданов
Чеферин: саудовцы мне ещё не занесли
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larissa
Ответ winterburn_fc
Что он сказал?
Он сказал, что его не интересуют чемпионаты, от которых он не получает откат.
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winterburn_fc
Что он сказал?
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مختار موسى حاجييف
что-то они все не запомнят куда ушел Бензема.
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Иван Лапин
как же у них у всех подгорает
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Андрей Климентов
Ай Воттафак, это хотя бы крутое название
Аль-Моней
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