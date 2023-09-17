«Реал» выиграл все 5 матчей на старте Ла Лиги. Следующая игра в чемпионате – дерби с «Атлетико» на выезде

«Реал» добился пятой победы подряд с начала чемпионата Испании.

Команда Карло Анчелотти сегодня одолела « » (2:1) в 5-м туре. Ранее она обыграла «Хетафе» (2:1), «Сельту» (1:0), «Альмерию» (3:1) и «Атлетик» (2:0).

В следующем туре « » в гостях сыграет с «Атлетико». Матч пройдет 24 сентября.

Перед этим мадридскому клубу еще предстоит встретиться в чемпионов с «Унионом» (20 сентября).

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