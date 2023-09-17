«Реал» выиграл все 5 матчей на старте Ла Лиги. Следующая игра в чемпионате – дерби с «Атлетико» на выезде
«Реал» добился пятой победы подряд с начала чемпионата Испании.
Команда Карло Анчелотти сегодня одолела «Сосьедад» (2:1) в 5-м туре. Ранее она обыграла «Хетафе» (2:1), «Сельту» (1:0), «Альмерию» (3:1) и «Атлетик» (2:0).
В следующем туре «Реал» в гостях сыграет с «Атлетико». Матч пройдет 24 сентября.
Перед этим мадридскому клубу еще предстоит встретиться в Лиге чемпионов с «Унионом» (20 сентября).
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
В концовке Браим сделал всё, чтобы Беллингем забил - голкипер вытащил сложный мяч почти в упор. А в первом тайме, когда Карвахаль прорвался в штрафную, у Джуда, оба раза в убойной позиции, отобрали мяч сначала Хоселу с кривым ударом, а потом Родриго с кривой бисиклетой. Немного химии между игроками не хватило.
В следующий раз придумайте что-то более оригинальное
Думаю ж*па горит. советую использовать мазь "Бепантол бейби".
Ну, господа, сильно болит, когда включил смотреть в надежде поражения «Мадрида», а на выходе - очередной камбэк и 3 очка?!
Арсен, спасибо что пришел)