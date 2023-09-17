«Реал» выиграл все 5 матчей на старте Ла Лиги. Следующая игра в чемпионате – дерби с «Атлетико» на выезде

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига Футбол

«Реал» добился пятой победы подряд с начала чемпионата Испании.

Команда Карло Анчелотти сегодня одолела «Сосьедад» (2:1) в 5-м туре. Ранее она обыграла «Хетафе» (2:1), «Сельту» (1:0), «Альмерию» (3:1) и «Атлетик» (2:0).

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет с «Атлетико». Матч пройдет 24 сентября.

Перед этим мадридскому клубу еще предстоит встретиться в Лиге чемпионов с «Унионом» (20 сентября).

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49 комментариев

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Всем мир
Ответ войд
Хозяин ЛЛ вернулся на законное 1 место скинув оттуда бусных отскокеров)
Давай не будем уподобляться болельщикам барсы, а просто порадуемся победе лучшего клуба в истории футбола 😊
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+37
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2nq7wq95fh
Жаль Джуд не побил Рекорд, а так с победой всех
+30
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xDe xDe
Ответ 2nq7wq95fh
Жаль Джуд не побил Рекорд, а так с победой всех
Джуду все помешали, и свои, и чужие)
В концовке Браим сделал всё, чтобы Беллингем забил - голкипер вытащил сложный мяч почти в упор. А в первом тайме, когда Карвахаль прорвался в штрафную, у Джуда, оба раза в убойной позиции, отобрали мяч сначала Хоселу с кривым ударом, а потом Родриго с кривой бисиклетой. Немного химии между игроками не хватило.
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войд
Хозяин ЛЛ вернулся на законное 1 место скинув оттуда бусных отскокеров)
+35
-20
+15
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JENNINGS
Ответ Человек1991
Чистейший красивый гол Кубо нагло украли у Сосьедада, просто дикое позорище , игрок не мешал Кепке он прекрасно видел момент удара , просто удар получился идеальным неберущимся. Счёт стал бы 2-0 и дальше был возможен разгром , и сегодня бы Реал Сосьедад от Реала Сосьедад .
Там Оярсабаль задел мяч, находящийся в офсайде
В следующий раз придумайте что-то более оригинальное
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Begench Berdimuradov
Глоры рычаги минусует:)
Думаю ж*па горит. советую использовать мазь "Бепантол бейби".
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corazón blanco
Игра конечно оставляет желать лучшего, но характера Мадриду не занимать. В хорошем настроении подходит к дерби, чего не скажешь об Атлетико. У обоих коллективов есть проблемы с травмированными, надеюсь дерби получится огненным.
+9
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Мурик07
Ответ corazón blanco
Игра конечно оставляет желать лучшего, но характера Мадриду не занимать. В хорошем настроении подходит к дерби, чего не скажешь об Атлетико. У обоих коллективов есть проблемы с травмированными, надеюсь дерби получится огненным.
Ну да, просто Мадрид лишился основного цз, голкипера и нападающего на старте сезона, вернутся, думаю пойдет повеселее игра
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Begench Berdimuradov
Ответ Станислав Л
собственный опыт?🤣
нет. от тебя изучал.🤣
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takehiko
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Я просто офигел от этого. Не зря Кросс с судьёй обнимался.
с каких пор простое рукопожатие считается обнимаем?
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Максим Яблонский
Реал выгрыз все 5 матчей сезона, так точнее будет)
+5
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Adam Almurzaev
Пропустить первыми обязательно я так понимаю?
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Green grass
Ответ Человек1991
Чистейший красивый гол Кубо нагло украли у Сосьедада, просто дикое позорище , игрок не мешал Кепке он прекрасно видел момент удара , просто удар получился идеальным неберущимся. Счёт стал бы 2-0 и дальше был возможен разгром , и сегодня бы Реал Сосьедад от Реала Сосьедад .
Ты сам позорище. Мало того что Ойарсабаль стоял в офсайде прям перед вратарём, так ещё и мяч в него коснулся
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JENNINGS
Нехило так КенГуру, Риго, Клуб с историй и прочие хейтеры минусы всем лепят😂😂😂
Ну, господа, сильно болит, когда включил смотреть в надежде поражения «Мадрида», а на выходе - очередной камбэк и 3 очка?!
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Begench Berdimuradov
Глоры рычаги минусует:) Думаю ж*па горит. советую использовать мазь "Бепантол бейби".
У них Траур, Месси не сыграл, Роналду Забил, Реал выиграл даже победа собственной команды со счётом 5:0 их не радует, бедные
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Murtynya
будет сложно🤔
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Homelender_666
Нормально глоры Барсы и Сити минусят:)) 🧯вам в помощь
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ALMANAC
Фран молодец! Включил режим Беллингема и принес 3 очка. Также как и Кубо, красавец просто. Станет нереальным топом в ближайшем будущем похоже, ЛЧ должна помочь, а там и в Реал вернуться можно, нужен такой игрок.
Арсен, спасибо что пришел)
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Homelender_666
Ответ JENNINGS
Нехило так КенГуру, Риго, Клуб с историй и прочие хейтеры минусы всем лепят😂😂😂 Ну, господа, сильно болит, когда включил смотреть в надежде поражения «Мадрида», а на выходе - очередной камбэк и 3 очка?!
Рад их страданиям. Такую дичь вчера писали, а теперь скулят:))
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БЕКБЕРГАН
Ответ Homelender_666
кто-нибудь, дайте ригоберке огнетушитель, у него полыхает:))
Ему огнетушитель не помогают.
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CJ7
Реал на самом деле поражает своей стабильностью побед на фоне травм ключевых игроков. Это ответ всем клубам, которые начинают ныть чуть ли не после потери одного важного игрока, что мол мы не можем без него, он наш джокер и т.д (утрирую конечно, но посыл понятен). Системный клуб с менталкой победителей. Если надо выиграть здесь и сейчас - выиграем любым составом, как бы не складывалась игра - так то реал выиграл 3 из 5 матчей, пропуская первыми. Конечно, на длинной дистанции это не прокатит, но сейчас все эти победы могут стать ключевыми, а там потом и лидеры подтянутся и не нужно будет оправдываться, что потеряли очки, когда играли не оптимальным составом
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Homelender_666
А что тут забыли глоры Сити? Даже после 4:0 полыхает от полуфинала 2022?))
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БЕКБЕРГАН
Ригоберсонг ты слепой что-ли карма уже третий год пришла за подкуп судей и липовый голи. Скоро барса обанкротится ЛЕ уже знак для барси.
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Роман
Как фан Барсы поздравляю Реал с победой. Великий клуб с заслуженным 1 местом в таблице.
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VuNePonimaete
Родриго пока абсолютно лишний на поле, за 5 матчей стата ужасная, на атаку без Вини больно смотреть, скорей бы поправился наш бистяра
+1
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