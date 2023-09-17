Бакаев уйдет из «Зенита» в аренду. Он улетит из Петербурга в понедельник (Иван Карпов)
Зелимхан Бакаев близок к уходу из «Зенита».
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» ведет переговоры по трансферу Бакаева на правах аренды. Название клуба, в который может перейти полузащитник, не уточняется, однако на данный момент трансферное окно открыто в чемпионатах Катара, Израиля, Кувейта и ОАЭ.
Сообщается, что в понедельник Бакаев должен вылететь в расположение нового клуба транзитом через Москву.
Зелимхан Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В Мир РПЛ-2023/24 полузащитник провел 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.
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С другой (плохой) стороны - это алкоголик карп
То ли упрямый, то ли необучаемый
В нынешнем Зените такого никогда не будет, такие условия в команде получал только Халк, но где он и где Зелимхан.