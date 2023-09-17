Бакаев уйдет из «Зенита» в аренду. Он улетит из Петербурга в понедельник (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Израиль высшая лига Катар высшая лига ОАЭ высшая лига Кувейт Зелимхан Бакаев Футбол

Зелимхан Бакаев близок к уходу из «Зенита».

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» ведет переговоры по трансферу Бакаева на правах аренды. Название клуба, в который может перейти полузащитник, не уточняется, однако на данный момент трансферное окно открыто в чемпионатах Катара, Израиля, Кувейта и ОАЭ.

Сообщается, что в понедельник Бакаев должен вылететь в расположение нового клуба транзитом через Москву.

Зелимхан Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В Мир РПЛ-2023/24 полузащитник провел 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasilii Eremeev
Валера сказал надо ехать, вот и первая пташка
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nogoi89
Ну, не смог зацепиться за шансы. Давали ему возможность, но конкуренция была слишком высока для его уровня.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
С одной стороны- это очень хорошо
С другой (плохой) стороны - это алкоголик карп
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
Бакаев можно отпустить в медиалигу рано или поздно он там окажется, как раз игрок их формации)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Baobabb forever
Ответ Nogoi89
Ну, не смог зацепиться за шансы. Давали ему возможность, но конкуренция была слишком высока для его уровня.
Да он как то вообще в командный рисунок игры не попадал, даже когда играл. Как сам по себе.
То ли упрямый, то ли необучаемый
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dzyuba22
Ответ Vasilii Eremeev
Валера сказал надо ехать, вот и первая пташка
он сказал в Европу ехать, а не в Азию😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Заботин
Ответ Nogoi89
Ну, не смог зацепиться за шансы. Давали ему возможность, но конкуренция была слишком высока для его уровня.
Ну на самом деле глупо было ожидать иного. Гонора дофига, а уровнем не выше середняка РПЛ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dreamstep
Мог бы годик просидеть, стать аж 2кратным чемпионом, и уже пойти в аренду. Но видимо человек ещё хочет играть в футбол.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nogoi89
Ответ Евгений Заботин
Ну на самом деле глупо было ожидать иного. Гонора дофига, а уровнем не выше середняка РПЛ.
Ну, глупо было ожидать, что он с Малкомом сможет бороться, но оказалось, что Мостовой и Мантуан тоже сильнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nogoi89
Ответ Baobabb forever
Да он как то вообще в командный рисунок игры не попадал, даже когда играл. Как сам по себе. То ли упрямый, то ли необучаемый
Да, ему сложно было с Малкомом и Мантуаном конкурировать. Мостовой тоже толковее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nocenkov@yandex.ru
Ответ Игорь Новиков
А чего в РПЛ не отдали в аренду?
трансферное окно закрыто, в курсе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Ответ космонавт на дереве
не захотел в Сочи
В Ростов можно было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Ответ 2vdhrvmmzf
Чтоб Зенит усилили конкурента?
Оренбург, Сочи. Да в тот же Ростов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
космонавт на дереве
Ответ Игорь Новиков
А чего в РПЛ не отдали в аренду?
не захотел в Сочи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Ответ Slavnov
А я рад за зелимхана,посидел,отдохнул,да долларовым миллионером стал,красавчик
Миллиардером
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kilo_gilo
Ответ Vasilii Eremeev
Валера сказал надо ехать, вот и первая пташка
интенсивность чемпионата Катара Бакаев на себе прочувствует)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Victor Efremoff
Почему-то вспомнился Сычов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данко Лазович
Ну и удачи)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
Это как с тем что Барриоса держат в заложниках в Зените.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beast
в аренду в Спартак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ясон чистяков
Ну теперь интересно, он устал заколачивать бабло на лавочке? Или у него проснулась гордость?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
А может правда где-то получится? Удачи Зелимхан!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antonio Gaudi
Бакаев хороший игрок для середняка и аутсайдера. Видно, что для того, чтобы чувствовать себя уверенно, ему нужно часто получать мяч, возиться с ним, иметь при этом карт-бланш на ошибки и полное доверие тренера.
В нынешнем Зените такого никогда не будет, такие условия в команде получал только Халк, но где он и где Зелимхан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Ганбаров
Изначально максимально странный трансфер. Тем более, обошёлся дороже 50к
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jetro-Gibbs
Бака, а как же трофеи?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий