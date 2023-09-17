Бакаев уйдет из «Зенита» в аренду. Он улетит из Петербурга в понедельник (Иван Карпов)

Зелимхан Бакаев близок к уходу из «Зенита».

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» ведет переговоры по трансферу на правах аренды. Название клуба, в который может перейти полузащитник, не уточняется, однако на данный момент трансферное окно открыто в чемпионатах Катара, Израиля, Кувейта и ОАЭ.

Сообщается, что в понедельник Бакаев должен вылететь в расположение нового клуба транзитом через Москву.

Зелимхан Бакаев перешел в « » из «Спартака» в прошлом году. В Мир РПЛ-2023/24 полузащитник провел 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS