Коммодор об уходе Бэбкока из «Коламбуса»: «Ты высокомерный кусок дерьма. Собирай свой хлам и езжай домой. Официально: ты токсик»

Майк Коммодор заявил о токсичности Майка Бэбкока.

« » принял решение расстаться с тренером спустя два месяца после назначения. Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

«Народ! Позвольте мне заявить во всеуслышание...

Эй, Майк Бэбкок, ты высокомерный кусок дерьма... Ты был хищником на протяжении всей карьеры... Сегодня ты наконец-то получил по заслугам... Собирай свой хлам и езжай домой навсегда... Официально: ты токсик», – написал бывший защитник «Детройта» Майк Коммодор.

Коммодор – известный среди бывших хоккеистов критик , который часто высказался о специалисте в негативном ключе.

Когда тренера назначили в «Коламбус», Коммодор написал: «Хулиган Бэбс получает еще один шанс – такие отморозки не меняются. Надеюсь, эксперимент полностью провалится».