Коммодор об уходе Бэбкока из «Коламбуса»: «Ты высокомерный кусок дерьма. Собирай свой хлам и езжай домой. Официально: ты токсик»

Теги Коламбус Майк Коммодор Майк Бэбкок НХЛ брань контент Хоккей

Майк Коммодор заявил о токсичности Майка Бэбкока.

«Коламбус» принял решение расстаться с тренером спустя два месяца после назначения. Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

«Народ! Позвольте мне заявить во всеуслышание...

Эй, Майк Бэбкок, ты высокомерный кусок дерьма... Ты был хищником на протяжении всей карьеры... Сегодня ты наконец-то получил по заслугам... Собирай свой хлам и езжай домой навсегда... Официально: ты токсик», – написал бывший защитник «Детройта» Майк Коммодор.

Коммодор – известный среди бывших хоккеистов критик Майка Бэбкока, который часто высказался о специалисте в негативном ключе.

Когда тренера назначили в «Коламбус», Коммодор написал: «Хулиган Бэбс получает еще один шанс – такие отморозки не меняются. Надеюсь, эксперимент полностью провалится».

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8 комментариев

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FaithDevotion
Уровень идиотских претензий выше уровнем, чем у лемтюгова к Квартальнову, чесслово)
+4
0
+4
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SeKToR
Как боженька смолвил))))))))
Типикал хоккеист)))
+3
-1
+2
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Кашшай Чакырович
Интересно он в суд за оскорбления может на него подать ?)
+2
-1
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Лорд раздевалки 1
🔥🔥🔥
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Евгений Мешков
вот как игрок Коммодор перед Бэбкоком-тренером должен по стойке смирно стоять.
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видел я этого Коммодора в свое время, он бы у нас в КХЛ в Сочи бы не заиграл
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barbarian1991
Толерантненько, демократичненько.
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Alex Rhea
Бэбкок, ты противный, фууу
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Direct free kick
Ответ Лорд раздевалки 1
🔥🔥🔥
Коммодор истеричка, которую всерьёз воспринимать не стоит
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