«Нам Месси по барабану. Мы переживаем за себя и хотим быть в плей-офф». Вингер «Атланты» Силва после 5:2 с «Интер Майами»
Шанде Силва высказался после победы «Атланты» над «Интер Майами» (5:2) в МЛС.
В матче не принимал участия форвард клуба из Флориды Лионель Месси.
«Нам Месси по барабану. Мы переживаем за себя. Мы хотим быть в плей-офф», – сказал вингер «Атланты».
После 29 игр «Атланта» занимает в таблице Восточной конференции 6-е место.
«Интер Майами» после 27 матчей находится на предпоследней, 14-й строчке.
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Мне кажется что вопрос к месту, ведь скорее всего что против Месси по другому бы позиционировались на поле. Хоть он и говорит что им было наплевать на Месси и строили игру от себя, никогда не поверию такому.
Вингер "Атланты" Сильва после 5:2 с "Интер Майами без Месси"