«Нам Месси по барабану. Мы переживаем за себя и хотим быть в плей-офф». Вингер «Атланты» Силва после 5:2 с «Интер Майами»

Шанде Силва высказался после победы «Атланты» над «Интер Майами» (5:2) в МЛС.

В матче не принимал участия форвард клуба из Флориды Лионель Месси.

«Нам Месси по барабану. Мы переживаем за себя. Мы хотим быть в плей-офф», – сказал вингер «Атланты».

После 29 игр « » занимает в таблице Восточной конференции 6-е место.

« » после 27 матчей находится на предпоследней, 14-й строчке.

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