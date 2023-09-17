«Нам Месси по барабану. Мы переживаем за себя и хотим быть в плей-офф». Вингер «Атланты» Силва после 5:2 с «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Шанде Силва Интер Майами Атланта Юнайтед Футбол

Шанде Силва высказался после победы «Атланты» над «Интер Майами» (5:2) в МЛС.

В матче не принимал участия форвард клуба из Флориды Лионель Месси.

«Нам Месси по барабану. Мы переживаем за себя. Мы хотим быть в плей-офф», – сказал вингер «Атланты».

После 29 игр «Атланта» занимает в таблице Восточной конференции 6-е место.

«Интер Майами» после 27 матчей находится на предпоследней, 14-й строчке.

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24 комментария

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Взвешенный вомбат Китая
Там сейчас в МЛС наверное вопросы только про Месси. Причем даже игрокам из других команд. Уже похоже на какое-то помешательство. Так что некоторую маленькую агрессию и недовольство можно понять. Будто бы остальные не имеют значения
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therealgreenman
Ответ MagicWithoutBorders
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Ладно было бы эпично если он пришёл когда команда шла на первом месте, а потом вот это всё… что вы сказали
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VERBLYUD
Ответ MagicWithoutBorders
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Как раз таки будет супер эпично, если они еще и в плей-офф МЛС выйдут. Когда Месси пришел, в чемпионате уже было сыграно 22 матча из 34 и команда занимала 29 место в общей таблице. Взяли кубок, могут взять второй, будут играть в Кубке Чемпионов и все это с худшей командой МЛС. До прихода Месси никто об этом даже мечтать не мог.
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Budabuda
как по английски- по барабану? by dram?
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vova123456
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Там сейчас в МЛС наверное вопросы только про Месси. Причем даже игрокам из других команд. Уже похоже на какое-то помешательство. Так что некоторую маленькую агрессию и недовольство можно понять. Будто бы остальные не имеют значения
Так не просто так же спросили. Просто они против Интера как раз сыграли, вот и спросили, как поменялись их планы когда узнали что Месси не сыграет.
Мне кажется что вопрос к месту, ведь скорее всего что против Месси по другому бы позиционировались на поле. Хоть он и говорит что им было наплевать на Месси и строили игру от себя, никогда не поверию такому.
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Hong Kil
Месси, он как дизайнерские штаны, на сезон.
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Spaten
Ничего, ещё к нам в Майами приедешь
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Johnie
Неправильный заголовок.

Вингер "Атланты" Сильва после 5:2 с "Интер Майами без Месси"
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Алан Махов
Так он португалец,поэтому так агрессивно отвечает про Месси,сам в Европе 5 голов забил за все клубы в высших дивизионах и перебрался в млс в 25 лет,обычный ноунейм)
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Александр Северный
Ответ MagicWithoutBorders
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у Рональду нужно про это спросить. он как никто другой про это очень хорошо знает.
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Rad0
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Там сейчас в МЛС наверное вопросы только про Месси. Причем даже игрокам из других команд. Уже похоже на какое-то помешательство. Так что некоторую маленькую агрессию и недовольство можно понять. Будто бы остальные не имеют значения
А ты только щас это помешательство заметил? По-моему, после ЧМ футбольный мир совсем крышей поехал, болельщики, даже нейтральные к Месси, стали походить на свидетелей секты, ровняя Месси чуть ли не с Богом. Хотя челик тупо лучше всех мячик пинать умеет. Никакого дизреспекта к Месси.
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